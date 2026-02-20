Джеки Вонг: «Главное, что запомнилось мне в Петросян – ее невероятная харизма. Она особенно хороша в этом во время дорожек»
Американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг оценил выступление Аделии Петросян на Олимпийских играх-2026.
Российская фигуристка заняла на Играх в Италии итоговое 6-е место.
«Перед произвольной программой мне казалось, что у Петросян не слишком много шансов на медаль. Безусловно, возможность была, но для этого нужно было пойти на риск.
Попытка Аделии Петросян прыгнуть четверной тулуп точно не была ошибочной. К тому же, на тренировках она приземляла его очень хорошо. Ее итоговое 6-е место – примерно та позиция, на которой я и ожидал ее увидеть.
Главное, что запомнилось мне в Аделии на этой Олимпиаде – ее невероятная харизма. Она особенно хороша в этом во время дорожек. Видно, что она прирожденный исполнитель. Мне безумно приятно смотреть на то, как Аделия выплескивает свою харизму во время проката», – отметил Вонг.
