Джеки Вонг: «Главное, что запомнилось мне в Петросян – ее невероятная харизма. Она особенно хороша в этом во время дорожек»

Американский журналист Вонг: Петросян отличается невероятной харизмой.

Американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг оценил выступление Аделии Петросян на Олимпийских играх-2026.

Российская фигуристка заняла на Играх в Италии итоговое 6-е место.

«Перед произвольной программой мне казалось, что у Петросян не слишком много шансов на медаль. Безусловно, возможность была, но для этого нужно было пойти на риск.

Попытка Аделии Петросян прыгнуть четверной тулуп точно не была ошибочной. К тому же, на тренировках она приземляла его очень хорошо. Ее итоговое 6-е место – примерно та позиция, на которой я и ожидал ее увидеть.

Главное, что запомнилось мне в Аделии на этой Олимпиаде – ее невероятная харизма. Она особенно хороша в этом во время дорожек. Видно, что она прирожденный исполнитель. Мне безумно приятно смотреть на то, как Аделия выплескивает свою харизму во время проката», – отметил Вонг.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?