Джеки Вонг: «Главное, что запомнилось мне в Петросян – ее невероятная харизма. Она особенно хороша в этом во время дорожек»

Американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг оценил выступление Аделии Петросян на Олимпийских играх-2026.

Российская фигуристка заняла на Играх в Италии итоговое 6-е место. 

«Перед произвольной программой мне казалось, что у Петросян не слишком много шансов на медаль. Безусловно, возможность была, но для этого нужно было пойти на риск.

Попытка Аделии Петросян прыгнуть четверной тулуп точно не была ошибочной. К тому же, на тренировках она приземляла его очень хорошо. Ее итоговое 6-е место – примерно та позиция, на которой я и ожидал ее увидеть.

Главное, что запомнилось мне в Аделии на этой Олимпиаде – ее невероятная харизма. Она особенно хороша в этом во время дорожек. Видно, что она прирожденный исполнитель. Мне безумно приятно смотреть на то, как Аделия выплескивает свою харизму во время проката», – отметил Вонг. 

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Как приятно читать хорошие слова про Адель от иностранцев

Потому что в соц. сетях чего только не пишут, просто волосы дыбом встают от злобы и издевательств над ее падением
А далеко ходить не нужно. Наши болелы уже её на пенсию отправляют.
Да я сегодня залезла интернет и столько гадости прочитала и даже здесь. Знаете, жила бы я во времена Пушкина, вызвала бы дуэль за оскорбление и унижение Аделии.
Ну вот, Джеки Вонг, увидел у Аделии харизму, а многие читатели спортс этой харизмы не увидели.
Они не умеют видеть прекрасное, стоит их только пожалеть !
Где прекрасное?
Не знаю как эту харизму не увидеть, она же и человек интересный, неординарный - огонь и нежность, сила духа и дух сомнений, такая вот смесь яркой внешней энергетики и внутренней глубины. Это всегда на льду проявляется, харизму я вижу ещё и у Каори, конечно.
Ожидал увидеть ее на 6 месте, несмотря на хорошие попытки квада и харизму? Странно
Просто он знает, что такон амеро-грибы.
человек понимает текущую ситуацию
Но при этот он же отметил, что у ее катания было небольшое покрытие площади катка
Объективно Аделия не летает по льду как Каори. За счет этооо покрытие не такое обширное получается. Но она свои шаги старается делать четко на хороших дугах, добавлять корпуси хорео.
Так и есть. У Аделии свои сильные стороны. Идеальной фигуристки в мире сейчас нет, каждая в чем-то сильна, а в чем-то слаба
Согласны с Вонг… а какое у Алелии было танго Каррьего - КП по юниорам- просто огонь🔥… Аделечка будь с нами… не уходи быстро если здоровье позволяет… так много образов, которые ты пока не раскрыла!☺️
Спасибо за такие приятные слова для Адельки.
без двух неясных ребер и галки на тулупе могла бы быть и с падением на 1-2 места выше. ОТ 5-го места отделяет 0.39.
