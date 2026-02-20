Первый тренер Петросян: «Аделии не должно быть стыдно. Она пошла на риск, который был оправдан на тот момент»
Алексей Шемет, первый тренер Аделии Петросян, считает, что фигуристке не должно быть стыдно за выступление на Олимпиаде-2026.
Россиянка заняла на Играх шестое место.
«Прокат в произвольной программе не удался Аделии так же хорошо, как как в короткой. Была допущена серьезная ошибка на четверном тулупе — падение.
Но Аделия молодец, собралась и старалась продолжить безошибочно. Олимпиада для нее — первый международный старт, который подразумевает большую ответственность.
Аделии не должно быть стыдно. Она пошла на риск, который был оправдан на тот момент. Это все-таки спорт высших достижений, оправдываться не за что.
Нужно просто сделать выводы и в дальнейшем выступать лучше», — сказал Шемет.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Аделии точно не должно быть стыдно. Она сделала все, что могла. А кто не падал? Даже непробиваемый Малинин оказался не таким уж непробиваемым. Все бывает.
Ну, что тут ещё комментировать. Пыталась, не получилось. Конечно, жаль. Всегда хочется лучшего. Ждём теперь ЧМ следующего года. Лишь бы здоровье опять не подвело. Успехи придут.
О каком стыде может быть речь?
Поддержу Аделию, желаю здоровья и успехов!
А Этэри как обычно в рот воды набрала,но победы сразу в пальто
