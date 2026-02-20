Первый тренер Петросян: «Аделии не должно быть стыдно. Она пошла на риск, который был оправдан на тот момент»

Первый тренер Петросян: Аделии не должно быть стыдно за выступление на Олимпиаде.

Алексей Шемет, первый тренер Аделии Петросян , считает, что фигуристке не должно быть стыдно за выступление на Олимпиаде-2026.

Россиянка заняла на Играх шестое место.

«Прокат в произвольной программе не удался Аделии так же хорошо, как как в короткой. Была допущена серьезная ошибка на четверном тулупе — падение.

Но Аделия молодец, собралась и старалась продолжить безошибочно. Олимпиада для нее — первый международный старт, который подразумевает большую ответственность.

Аделии не должно быть стыдно. Она пошла на риск, который был оправдан на тот момент. Это все-таки спорт высших достижений, оправдываться не за что.

Нужно просто сделать выводы и в дальнейшем выступать лучше», — сказал Шемет.

Петросян сказала, что ей стыдно