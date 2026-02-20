22

Максим Ковтун: «У Петросян виден огромный потенциал на будущее. У нее есть характер»

Ковтун: у Петросян виден огромный потенциал на будущее. У нее есть характер.

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что у Аделии Петросян есть потенциал для успешных выступлений в будущем.

18-летняя россиянка заняла шестое место на Олимпийских играх в Милане. 

«Аделия Петросян — герой! При отсутствии опыта на международных стартах, плюс ко всему начав программу падением, безумно сложно откатать дальше достойно и чисто. Все дорожки и вращения — четвертый уровень. Это очень хороший результат! К судьям тоже нет никаких вопросов.

А результат хороший, потому что на будущее виден шикарный и огромный потенциал. У Аделии есть характер. Но, конечно, уровень фигурного катания сильно упал по сравнению с прошлой Олимпиадой. Все все прекрасно понимают и знают почему», — сказал Ковтун.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoАделия Петросян
logoМаксим Ковтун
logoОлимпиада-2026
женское катание
logoсборная России
Что-то и Ковтун, как и многие плохо учился. Элементарных понятий не знает. Герой- человек, совершивший подвиг, спасающий других. Кого спасла Петросян? Какой она совершила подвиг? Образование у наших фигуристов однокоренное с их видом спорта.
Аделии 18 лет, она до сих пор не может оправиться от старой травмы. Ее организм измучен и изношен бесконечными тренировками. Даже на 35-минутных итальянских тренировках она прыгала минимум в два, а то и в три раза больше, чем другие фигуристки, пытаясь побороть этот несчастный квад.
О каком будущем может идти речь при таких вводных, особенно если учесть специфику ТШТ? Думаю, в лучшем случае она откатает один-два старта, а затем ее вежливо выпроводят на пенсию к Соколовской. После чего сфокусируются на новых юниорках, которым к ОИ-2030 будет 17 лет. Эта девочка уже отработанный материал.
"На будущее виден шикарный и огромный потенциал"
Какой потенциал? У неё уже уплыли ультра-си. Ресурс уже отработан
Согласна, что на Адели рано крест ставить.

Судьям она понравилась с первого раза, пубертат пережила, вес держать особо не нужно, после падения программу не развалила. Квад у неё остался.
Подлечит ножку , а там уж МС откроют для наших.
>Квад у неё остался.

Где? 5 попыток из 16 успешных, и все с недокрутом. Она бледная тень самой себя прошлых лет. Это конец карьеры
Через 4 года новые будут
Аделия справится, лишь бы со здоровьем всё было в порядке.
Всё-таки ещё ребёнок и психологически было тяжело.
Мотивирующая поддержка для Аделии. Единственное, человек весь в травмах, психологически неустойчив, и ей 18 лет, в условиях отсутствия МС(подачку в виде ОИ будем считать пока исключением). Не знаю...хочется конечно верить...Аделия очень красиво раскрывается, за ней было бы интересно понаблюдать ещё и ещё...Поэтому пожелаю ей крепкого здоровья, в первую очередь. Пережить эти ОИ, перелистнуть страницу и идти к своим целям, какими бы они не были.
Картина маслом : Через 4 года Петросян на ОИ во Франции в статусе AIN ......
И снова падение и 6- е место ...
Будущее там подрастает и подпирает на первенстве юниоров
