Максим Ковтун: «У Петросян виден огромный потенциал на будущее. У нее есть характер»
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что у Аделии Петросян есть потенциал для успешных выступлений в будущем.
18-летняя россиянка заняла шестое место на Олимпийских играх в Милане.
«Аделия Петросян — герой! При отсутствии опыта на международных стартах, плюс ко всему начав программу падением, безумно сложно откатать дальше достойно и чисто. Все дорожки и вращения — четвертый уровень. Это очень хороший результат! К судьям тоже нет никаких вопросов.
А результат хороший, потому что на будущее виден шикарный и огромный потенциал. У Аделии есть характер. Но, конечно, уровень фигурного катания сильно упал по сравнению с прошлой Олимпиадой. Все все прекрасно понимают и знают почему», — сказал Ковтун.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
