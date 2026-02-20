Максим Ковтун: «У Петросян виден огромный потенциал на будущее. У нее есть характер»

Ковтун: у Петросян виден огромный потенциал на будущее. У нее есть характер.

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что у Аделии Петросян есть потенциал для успешных выступлений в будущем.

18-летняя россиянка заняла шестое место на Олимпийских играх в Милане.

«Аделия Петросян — герой! При отсутствии опыта на международных стартах, плюс ко всему начав программу падением, безумно сложно откатать дальше достойно и чисто. Все дорожки и вращения — четвертый уровень. Это очень хороший результат! К судьям тоже нет никаких вопросов.

А результат хороший, потому что на будущее виден шикарный и огромный потенциал. У Аделии есть характер. Но, конечно, уровень фигурного катания сильно упал по сравнению с прошлой Олимпиадой. Все все прекрасно понимают и знают почему», — сказал Ковтун.