  • Мама Костылевой о выступлении Петросян: «Танго не было от слова совсем. Была очень напряжена, боролась с прыжками, а не катила, как Лью»
Мама Костылевой о выступлении Петросян: «Танго не было от слова совсем. Была очень напряжена, боролась с прыжками, а не катила, как Лью»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, прокомментировала результаты турнира в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. 

Победу на Играх в Италии одержала американская фигуристка Алиса Лью, второе место заняла японка Каори Сакамото, третье – ее соотечественница Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян стала 6-й.

«Вчера смотрела Олимпиаду выборочно. Две разминки. Алиса Лью уже на шестиминутке захватила лидерство, обезглавив всех своей улыбкой и работой на зрителя. Прыжки легчайшие, несмотря на внушительный вес спортсменки. В программе Алиса кайфовала, прыгая между делом. Несомненный лидер.

Сакамото. Моя любимка из японок. Ожидала большего от нее. 

Вчера на олимпийской ледовой арене Милана я увидела один из фильмов моей молодости – «Привидение». Настенька Губанова, браво. Спектакль на льду с прыжками. Для меня лучшая интерпретация образа и программы. Скольжение – лучшее. 

Эмбер Гленн. Аксель шикарен. Потом все очень напряженно.

Софка, наша любимка, Самоделкина. Короткая была вау. Произвольная так себе. Прогресс Софьи у Арутюняна налицо, вернее, на льду.

Изабо [Левито] не зашла. Луна [Хендрикс] не была вчера Луной, все вполноги.

Адель. Она уже выехала не побеждать. Тулуп – не вошла в отталкивание. Прыгнула низко в длину. Танго не было от слова совсем. Очень была напряжена и осторожна. Боролась с прыжками, а не катила, как Лью.

Видела я эту произвольную программу в исполнении Аделии и более искрометной. Короткую Адель откатала уверенней.

Есть большой плюс. Наши русские фигуристы уже на олимпийском льду. Но это мое мнение, обычного обывателя «с дивана», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале. 

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Костылевой
Ну, наконец-то! Главный эксперт ФК высказался. Странно, что она в Милан не поехала, там же где-то ждёт итальянский пенсионер.
Ответ fewral
Ну, наконец-то! Главный эксперт ФК высказался. Странно, что она в Милан не поехала, там же где-то ждёт итальянский пенсионер.
Сегодня, что-то слабовато. Вчера на Аделию конкретно наезжала! День без скандалов -- напрасно прожитый день!
Ответ fewral
Ну, наконец-то! Главный эксперт ФК высказался. Странно, что она в Милан не поехала, там же где-то ждёт итальянский пенсионер.
У неё календарь выездов под распродажи сверстан.
да простят меня болельщики Лены, но иногда хочется чтобы она побыстрее закончила и вот это вот все уплыло в небытие...
Ответ Наталья Карлова
да простят меня болельщики Лены, но иногда хочется чтобы она побыстрее закончила и вот это вот все уплыло в небытие...
А кто вам сказал что это её остановит ).
Ответ Магомед Абдулмеджидов
А кто вам сказал что это её остановит ).
Ну, главные спортивные издания явно перестанут её цитировать, а это всё что нам нужно
там вчера похлеще было
У меня такое чувство, что у мамани Ленки несколько личностей в голове и они между собой беседуют, делает она это специально для привлечения внимания, такой пиар, лишь бы говорили, неважно что.

Добилась она эффекта скажем интересного, Ленку все знают как звезду скандалов.
Ответ refrabelle
там вчера похлеще было У меня такое чувство, что у мамани Ленки несколько личностей в голове и они между собой беседуют, делает она это специально для привлечения внимания, такой пиар, лишь бы говорили, неважно что. Добилась она эффекта скажем интересного, Ленку все знают как звезду скандалов.
А что было?
Ответ Лисенок555
А что было?
кричала, что Адель опозорила страну и должна убраться со льда. Сегодня объявила тот акк фейком, на вопрос, где офиц канал как всегда проигнорила. Еще и потребовала от Академиков защищать ее от фейков. Но думаю, эти фейки создает и ведет никто иной, как она сама.
Уважаемый СПОРТС, почему вы опубликовываете комментарии этой женщины ???? почему именно ее ??? а не например, меня или комментарии других людей ????
Ответ lanusik
Уважаемый СПОРТС, почему вы опубликовываете комментарии этой женщины ???? почему именно ее ??? а не например, меня или комментарии других людей ????
++++++++
Спортс, может побольше позитива публиковать сейчас?

Американский аналитик Джеки Вон прокомментировал результат Аделии Петросян на Олимпийских играх-2026.

Главное, что запомнилось мне в Аделии на этой Олимпиаде, — ее невероятная харизма. Она особенно хороша в этом во время дорожек. Видно, что она прирожденный исполнитель. Мне безумно приятно смотреть на то, как Аделия выплескивает свою харизму во время проката», — сказал Вон в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Когда же к ней примут меры???? Пусть катание своей дочери обсуждает, которого нет!!!!
Ответ lepestok
Когда же к ней примут меры???? Пусть катание своей дочери обсуждает, которого нет!!!!
Комментарий скрыт
Ответ lepestok
Когда же к ней примут меры???? Пусть катание своей дочери обсуждает, которого нет!!!!
А какие к ней можно принять меры? Какие меры можно принять к вам за ваш комментарий? Это же просто мнение. У вас своё, у неё своё.
посмотрим как твоя откатает.если доедет.
Спортс, зачем вы делаете такое гов...оинтервью с особой, которая никто и звать никак?
Ну и зачем этот опус здесь? Тоже мне специалист по танго. Только что из Аргентины.
Зачем вы ее публикуете здесь?????
