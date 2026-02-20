Мама Костылевой о выступлении Петросян: «Танго не было от слова совсем. Была очень напряжена, боролась с прыжками, а не катила, как Лью»
Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, прокомментировала результаты турнира в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026.
Победу на Играх в Италии одержала американская фигуристка Алиса Лью, второе место заняла японка Каори Сакамото, третье – ее соотечественница Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян стала 6-й.
«Вчера смотрела Олимпиаду выборочно. Две разминки. Алиса Лью уже на шестиминутке захватила лидерство, обезглавив всех своей улыбкой и работой на зрителя. Прыжки легчайшие, несмотря на внушительный вес спортсменки. В программе Алиса кайфовала, прыгая между делом. Несомненный лидер.
Сакамото. Моя любимка из японок. Ожидала большего от нее.
Вчера на олимпийской ледовой арене Милана я увидела один из фильмов моей молодости – «Привидение». Настенька Губанова, браво. Спектакль на льду с прыжками. Для меня лучшая интерпретация образа и программы. Скольжение – лучшее.
Эмбер Гленн. Аксель шикарен. Потом все очень напряженно.
Софка, наша любимка, Самоделкина. Короткая была вау. Произвольная так себе. Прогресс Софьи у Арутюняна налицо, вернее, на льду.
Изабо [Левито] не зашла. Луна [Хендрикс] не была вчера Луной, все вполноги.
Адель. Она уже выехала не побеждать. Тулуп – не вошла в отталкивание. Прыгнула низко в длину. Танго не было от слова совсем. Очень была напряжена и осторожна. Боролась с прыжками, а не катила, как Лью.
Видела я эту произвольную программу в исполнении Аделии и более искрометной. Короткую Адель откатала уверенней.
Есть большой плюс. Наши русские фигуристы уже на олимпийском льду. Но это мое мнение, обычного обывателя «с дивана», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале.
У меня такое чувство, что у мамани Ленки несколько личностей в голове и они между собой беседуют, делает она это специально для привлечения внимания, такой пиар, лишь бы говорили, неважно что.
Добилась она эффекта скажем интересного, Ленку все знают как звезду скандалов.
Американский аналитик Джеки Вон прокомментировал результат Аделии Петросян на Олимпийских играх-2026.
Главное, что запомнилось мне в Аделии на этой Олимпиаде, — ее невероятная харизма. Она особенно хороша в этом во время дорожек. Видно, что она прирожденный исполнитель. Мне безумно приятно смотреть на то, как Аделия выплескивает свою харизму во время проката», — сказал Вон в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.