Мама Костылевой о выступлении Петросян: «Танго не было от слова совсем. Была очень напряжена, боролась с прыжками, а не катила, как Лью»

Мать Костылевой о Петросян на Олимпиаде: Аделия выходила не побеждать.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, прокомментировала результаты турнира в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026.

Победу на Играх в Италии одержала американская фигуристка Алиса Лью, второе место заняла японка Каори Сакамото , третье – ее соотечественница Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян стала 6-й.

«Вчера смотрела Олимпиаду выборочно. Две разминки. Алиса Лью уже на шестиминутке захватила лидерство, обезглавив всех своей улыбкой и работой на зрителя. Прыжки легчайшие, несмотря на внушительный вес спортсменки. В программе Алиса кайфовала, прыгая между делом. Несомненный лидер.

Сакамото. Моя любимка из японок. Ожидала большего от нее.

Вчера на олимпийской ледовой арене Милана я увидела один из фильмов моей молодости – «Привидение». Настенька Губанова, браво. Спектакль на льду с прыжками. Для меня лучшая интерпретация образа и программы. Скольжение – лучшее.

Эмбер Гленн . Аксель шикарен. Потом все очень напряженно.

Софка, наша любимка, Самоделкина. Короткая была вау. Произвольная так себе. Прогресс Софьи у Арутюняна налицо, вернее, на льду.

Изабо [Левито] не зашла. Луна [Хендрикс] не была вчера Луной, все вполноги.

Адель. Она уже выехала не побеждать. Тулуп – не вошла в отталкивание. Прыгнула низко в длину. Танго не было от слова совсем. Очень была напряжена и осторожна. Боролась с прыжками, а не катила, как Лью.

Видела я эту произвольную программу в исполнении Аделии и более искрометной. Короткую Адель откатала уверенней.

Есть большой плюс. Наши русские фигуристы уже на олимпийском льду. Но это мое мнение, обычного обывателя «с дивана», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?