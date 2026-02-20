Яна Рудковская: «Как показали эти Олимпийские игры, по баллам мы скатились в 2018 год. Надеюсь, в 2030 году снова будет эра ультра-си»

Рудковская: как показали эти Олимпийские игры, по баллам мы скатились в 2018 год.

Продюсер Яна Рудковская высказалась о выступлении Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане (6-е место).

«Конечно, все ждали от Аделии четверной прыжок. Надо было рисковать, но не получилось. Если бы Аделия чисто откатала, то был бы шанс на тройку? Нет, конечно. Так могут думать только люди, которые не в материале. Она была бы четвертой-пятой. Японка Моне Чиба, которая заняла четвертое место, тоже откатала чисто, была выше Аделии после контрольного проката.

Кто не рискует, тот не выиграет. Очень обидно и жалко. Судьи поставили Аделии хорошие баллы, но с падением этого не хватило. Мы очень расстроились. Надо было либо чисто откатать, либо рисковать. Они правильно сделали, что рискнули. Если бы Аделия сделала один чистый четверной, то была бы в тройке. С двумя четверными – однозначно, было бы золото. Нельзя укорять за этот риск. Это тактика ее штаба, люди выиграли не одну олимпийскую медаль.

Аделия – потрясающая спортсменка, не надо ей переживать. Но без четверных прыжков и акселя три с половиной Олимпийские игры было бы очень сложно выиграть. Все, что смогла, она сделала, кроме четверного. Евгений [Плющенко] правильно сказал, что стоило рисковать, потому что на кону была медаль. Эта Олимпиада – не наша игра, но Петя и Аделия – в наших сердцах», – сказала Рудковская.

«Никто не ставил на победу Алисы Лью, я думала, она будет в тройке. Алиса откатала абсолютно чисто, на позитиве и кураже, Аделия пошла на риск. Чистый прокат сделал Алису Лью олимпийской чемпионкой. Вся Америка не просто так ликует, девочка стала двукратной олимпийской чемпионкой. Она не была фаворитом, все ставили на Сакамото. Снова это магическое и пугающее правило, что фаворит никогда не выигрывает.

Мне жалко Софу Самоделкину. Она должна была быть в топ-8. Очень понравилась, но снова, повторю, без ультра-си на пьедестале в их случае быть невозможно. Они боролись с чемпионками мира, у которых есть рейтинг и признание судей, нужно чем-то удивлять. Как показали эти Олимпийские игры, по баллам мы скатились в 2018 год. Надеюсь, в 2030 году снова будет эра ультра-си не только у мальчиков, но и у девочек, с выходом наших спортсменок на международные старты», – цитирует Рудковскую Metaratings.ru.