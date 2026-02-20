  • Спортс
  Яна Рудковская: «Как показали эти Олимпийские игры, по баллам мы скатились в 2018 год. Надеюсь, в 2030 году снова будет эра ультра-си»
29

Яна Рудковская: «Как показали эти Олимпийские игры, по баллам мы скатились в 2018 год. Надеюсь, в 2030 году снова будет эра ультра-си»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о выступлении Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане (6-е место). 

«Конечно, все ждали от Аделии четверной прыжок. Надо было рисковать, но не получилось. Если бы Аделия чисто откатала, то был бы шанс на тройку? Нет, конечно. Так могут думать только люди, которые не в материале. Она была бы четвертой-пятой. Японка Моне Чиба, которая заняла четвертое место, тоже откатала чисто, была выше Аделии после контрольного проката.

Кто не рискует, тот не выиграет. Очень обидно и жалко. Судьи поставили Аделии хорошие баллы, но с падением этого не хватило. Мы очень расстроились. Надо было либо чисто откатать, либо рисковать. Они правильно сделали, что рискнули. Если бы Аделия сделала один чистый четверной, то была бы в тройке. С двумя четверными – однозначно, было бы золото. Нельзя укорять за этот риск. Это тактика ее штаба, люди выиграли не одну олимпийскую медаль.

Аделия – потрясающая спортсменка, не надо ей переживать. Но без четверных прыжков и акселя три с половиной Олимпийские игры было бы очень сложно выиграть. Все, что смогла, она сделала, кроме четверного. Евгений [Плющенко] правильно сказал, что стоило рисковать, потому что на кону была медаль. Эта Олимпиада – не наша игра, но Петя и Аделия – в наших сердцах», – сказала Рудковская.

«Никто не ставил на победу Алисы Лью, я думала, она будет в тройке. Алиса откатала абсолютно чисто, на позитиве и кураже, Аделия пошла на риск. Чистый прокат сделал Алису Лью олимпийской чемпионкой. Вся Америка не просто так ликует, девочка стала двукратной олимпийской чемпионкой. Она не была фаворитом, все ставили на Сакамото. Снова это магическое и пугающее правило, что фаворит никогда не выигрывает.

Мне жалко Софу Самоделкину. Она должна была быть в топ-8. Очень понравилась, но снова, повторю, без ультра-си на пьедестале в их случае быть невозможно. Они боролись с чемпионками мира, у которых есть рейтинг и признание судей, нужно чем-то удивлять. Как показали эти Олимпийские игры, по баллам мы скатились в 2018 год. Надеюсь, в 2030 году снова будет эра ультра-си не только у мальчиков, но и у девочек, с выходом наших спортсменок на международные старты», – цитирует Рудковскую Metaratings.ru.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Яна в курсе, что теперь и правила другие и повысили возраст?
На капустных листиках теперь четверные никто не будет крутить
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Яна в курсе, что теперь и правила другие и повысили возраст? На капустных листиках теперь четверные никто не будет крутить
а на 2 креветках?)
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Яна в курсе, что теперь и правила другие и повысили возраст? На капустных листиках теперь четверные никто не будет крутить
И правильно! Здоровье в приоритете! О себе надо думать, а не о тренерских хотелках.
Если Вы про Леночка, то сомнительно. У Леночка уже сейчас зубцовые куды-то делись. А это ей ещё только 14😁
Ответ Инна1945
Если Вы про Леночка, то сомнительно. У Леночка уже сейчас зубцовые куды-то делись. А это ей ещё только 14😁
У Леночки не зубцовые, а реберные пропали - лутц и флип!
Ответ gold-for-zagitova
У Леночки не зубцовые, а реберные пропали - лутц и флип!
Лутц и флип - зубцовые
Хорошо, что Яна "в материале" и знает, что Чиба была выше после "контрольного проката"
Какой 2018, она бы с такими баллами даже в 2010 проиграла бы Юне. При том, что тогда гое были максимум +3, а не +5, как сейчас.
В какой 2018 год? Осмонд, Медведева и Загитова и сейчас бы захватили пьедестал при тех прокатах.
Рудковская в материале, она думала и т.д. Твой номер даже не 16-й, чтобы рассуждать о готовности и прогнозировать и делать расклады по местам. Уже на ящик шампанского спорила, если верить её словам и пролетела с начинающим.
в 18-м все призеры 230+, Алина 239.6

так что скорее 2014-й
Сотникова 224.59
Ким 219.11
Костнерн 216.73
Диоровна и сама "не в материале", но свои 5 копеек вставила. В 2018 у Загитовой было 239.57, у Медведевой 238.26.
если смотреть на баллы ,то мы скатились в 2014 ,у Сотниковой 224 было
Да, что ж такое! То мама Ира, то эта!!!
