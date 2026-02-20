Евгений Петросян: «Хочу сказать Аделии: к удачам и неудачам нужно быть готовым. Главное – не сломаться»

Евгений Петросян пожелал Аделии Петросян не сломаться после Олимпиады.

Российский артист эстрады Евгений Петросян поддержал фигуристку Аделию Петросян после шестого места на Олимпиаде-2026.

«Очень жаль, волновалась она! Хочу сказать Аделии : к удачам и неудачам нужно быть готовым. Нужно хватать удачу, когда она есть, и демонстрировать все, что ты умеешь.

Но бывает, что это не получается, не готов человек. Это тоже знак, значит, надо дальше готовиться и побеждать в будущем. Главное – не сломаться», – сказал Петросян.