Евгений Петросян: «Хочу сказать Аделии: к удачам и неудачам нужно быть готовым. Главное – не сломаться»

Евгений Петросян пожелал Аделии Петросян не сломаться после Олимпиады.

Российский артист эстрады Евгений Петросян поддержал фигуристку Аделию Петросян после шестого места на Олимпиаде-2026.

«Очень жаль, волновалась она! Хочу сказать Аделии: к удачам и неудачам нужно быть готовым. Нужно хватать удачу, когда она есть, и демонстрировать все, что ты умеешь.

Но бывает, что это не получается, не готов человек. Это тоже знак, значит, надо дальше готовиться и побеждать в будущем. Главное – не сломаться», – сказал Петросян.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
Ваганыч говорит лучше профильных экспертов!
Ответ Александр Гороховик
Ваганыч говорит лучше профильных экспертов!
Увидела в заголовке имя Евгений, машинально додумала, что Плющенко. Открываю, читаю такие мудрые слова и глазам не верю, какой, оказывается, глубокий человек!
И тут ваш комментарий как с небес на землю: 🤣
Ответ snowwings
Увидела в заголовке имя Евгений, машинально додумала, что Плющенко. Открываю, читаю такие мудрые слова и глазам не верю, какой, оказывается, глубокий человек! И тут ваш комментарий как с небес на землю: 🤣
Врешь же
А Ефим Шифрин поздравил Микаэлу Шиффрин с золотом?
Ответ Bruce Banner_
А Ефим Шифрин поздравил Микаэлу Шиффрин с золотом?
Думаю, нет ничего сложного ему позвонить или сгенерировать нейросетью поздравление от его имени.
По какому принципу опрос?
Тогда уж позвоните певице известной, чтобы в заголовок можно было поставить * Адель : хочу сказать Аделии "Hello" *
Ответ Ллб
По какому принципу опрос? Тогда уж позвоните певице известной, чтобы в заголовок можно было поставить * Адель : хочу сказать Аделии "Hello" *
Аделина Сотникова сказала Аделии «Привет!»
Ваганыч выдает базу
Сказал круче Джейсона Стэтхэма!
Ответ gukmamop
Сказал круче Джейсона Стэтхэма!
ауф!
Ну слава Богу, у самого Петросяна спросили. Я волновалась, что до однофамильца никогда очередь не дойдёт ). Ценнейшее мнение.
Амаяку Акопяну, Михаилу Галустяну приготовиться.
Ответ papadok
Амаяку Акопяну, Михаилу Галустяну приготовиться.
Арутюняну, Медведевой и певице Шер тоже
Ответ Captain Blood
Арутюняну, Медведевой и певице Шер тоже
И примкнувшему к ним Авербуху.
Евгению Вагановичу долгие лета! Вот уж неож... ладно, ожидаемая коллаборация
Всё что не сломает, сделает сильнее
Ну тут у меня лишь один вопрос. Почему до сих пор не опросили мою кошку?!
Ответ Настя Куликова
Ну тут у меня лишь один вопрос. Почему до сих пор не опросили мою кошку?!
нууу, если у кошки фамилия соответствует... позвонят, ожидайте)
