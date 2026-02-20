Евгений Петросян: «Хочу сказать Аделии: к удачам и неудачам нужно быть готовым. Главное – не сломаться»
Евгений Петросян пожелал Аделии Петросян не сломаться после Олимпиады.
Российский артист эстрады Евгений Петросян поддержал фигуристку Аделию Петросян после шестого места на Олимпиаде-2026.
«Очень жаль, волновалась она! Хочу сказать Аделии: к удачам и неудачам нужно быть готовым. Нужно хватать удачу, когда она есть, и демонстрировать все, что ты умеешь.
Но бывает, что это не получается, не готов человек. Это тоже знак, значит, надо дальше готовиться и побеждать в будущем. Главное – не сломаться», – сказал Петросян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И тут ваш комментарий как с небес на землю: 🤣
Тогда уж позвоните певице известной, чтобы в заголовок можно было поставить * Адель : хочу сказать Аделии "Hello" *