  • Дмитрий Песков: «Петросян – большая молодец, единственная, кто рискнул на Олимпиаде. Пожелаем ей в следующий раз быть на пьедестале»
47

Дмитрий Песков: «Петросян – большая молодец, единственная, кто рискнул на Олимпиаде. Пожелаем ей в следующий раз быть на пьедестале»

Песков поддержал Петросян после шестого места на Олимпиаде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал российскую фигуристку Аделию Петросян после выступления на Олимпиаде-2026 в Милане. 

Петросян заняла итоговое 6-е место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа. 

Победу одержала американка Алиса Лью, второе место заняла Каори Сакамото из Японии, третье – ее соотечественница Ами Накаи.

«Аделия большая молодец! Она стала единственной, кто рискнул! Не получилось. Бывает. Каталась она великолепно. Но конкуренция была очень сильной. И на этот раз она не была сильнейшей. Это спорт. Поздравим американку и японок. И пожелаем нашей Аделии в следующий раз быть на пьедестале!» – сказал Песков. 

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
logoДмитрий Песков
logoСпорт-Экспресс
logoАделия Петросян
47 комментариев
Эмбер Гленн и Ами Накаи с их хорошими 3A машут ручкой)))
Ответ Aleksey 2025
Эмбер Гленн и Ами Накаи с их хорошими 3A машут ручкой)))
Комментарий скрыт
тут экспертиза на уровне, сомнений нет;)
Была единственная кто рискнул, а другие трикселистки не рисковали... это пресс-атташе привык фантазировать 😏
Ответ Westmoreland
Была единственная кто рискнул, а другие трикселистки не рисковали... это пресс-атташе привык фантазировать 😏
Он про четверной, я так думаю.
запускается новый космос?
Петя с пятиквадкой - не рисковал, значит.
Аналитика от Пескова. Триксель так-то тоже не каждый прыгает.
Ответ Katerina Sunny
Аналитика от Пескова. Триксель так-то тоже не каждый прыгает.
триксель вообще какой-то коварный прыг.
почему для женщин он таааак сложен?
кто его прыгал уверенно за всю историю? Мидори Ито?)
у остальных он "приходящий", как выразилась ЭТ.
Ответ bezsugar
триксель вообще какой-то коварный прыг. почему для женщин он таааак сложен? кто его прыгал уверенно за всю историю? Мидори Ито?) у остальных он "приходящий", как выразилась ЭТ.
Мне понравилось, как он пришёл перед соревнованиями к Косторной, жаль что ненадолго.
Господи, да нормально всё Песков сказал, поддержал девчонку. Я понимаю причины, по которым его недолюбливают, но зачем докапываться к нормальному и правильному спичу?
Ответ Silent2006
Господи, да нормально всё Песков сказал, поддержал девчонку. Я понимаю причины, по которым его недолюбливают, но зачем докапываться к нормальному и правильному спичу?
Она что-то выиграла? Нет. Все рискуют, это Олимпиада. Единственного медалиста он вообще не заметил. Вот это дико
Ответ Silent2006
Господи, да нормально всё Песков сказал, поддержал девчонку. Я понимаю причины, по которым его недолюбливают, но зачем докапываться к нормальному и правильному спичу?
Да это не он так думает, Навка дома ему всё объяснила.
Ну почему же единственная рискнула? Еще рискнули Гленн и Накаи. Чувак во всем так «хорошо» разбирается???
Единственная 🤣🤣🤣
Занимайтесь лучше допуском наших спортсменов на международные старты
В смысле единственная
