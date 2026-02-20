Дмитрий Песков: «Петросян – большая молодец, единственная, кто рискнул на Олимпиаде. Пожелаем ей в следующий раз быть на пьедестале»
Песков поддержал Петросян после шестого места на Олимпиаде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал российскую фигуристку Аделию Петросян после выступления на Олимпиаде-2026 в Милане.
Петросян заняла итоговое 6-е место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.
Победу одержала американка Алиса Лью, второе место заняла Каори Сакамото из Японии, третье – ее соотечественница Ами Накаи.
«Аделия большая молодец! Она стала единственной, кто рискнул! Не получилось. Бывает. Каталась она великолепно. Но конкуренция была очень сильной. И на этот раз она не была сильнейшей. Это спорт. Поздравим американку и японок. И пожелаем нашей Аделии в следующий раз быть на пьедестале!» – сказал Песков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Петя с пятиквадкой - не рисковал, значит.
почему для женщин он таааак сложен?
кто его прыгал уверенно за всю историю? Мидори Ито?)
у остальных он "приходящий", как выразилась ЭТ.