Тренер Сакамото: «Я была так счастлива, когда мы взяли бронзу в 2022-м. Расстраиваться из-за серебра в этом году – это роскошь»

Тренер Сакамото: расстраиваться из-за серебра на Олимпиаде – это роскошь.

Соноко Накано, тренер японской фигуристки Каори Сакамото , высказалась о серебряной медали своей ученицы на Олимпиаде-2026.

Сакамото проиграла 1,89 балла победительнице – американке Алисе Лью.

«Каори стала сильной фигуристкой во многих смыслах. Невероятно, что она смогла выдержать такие высокие ожидания и продемонстрировать отличный результат, допустив лишь незначительные ошибки.

Я была так счастлива, когда мы завоевали бронзу в Пекине-2022. Расстраиваться из-за серебра в этом году – это действительно роскошь», – сказала Накано.

