Тренер Сакамото: «Я была так счастлива, когда мы взяли бронзу в 2022-м. Расстраиваться из-за серебра в этом году – это роскошь»
Соноко Накано, тренер японской фигуристки Каори Сакамото, высказалась о серебряной медали своей ученицы на Олимпиаде-2026.
Сакамото проиграла 1,89 балла победительнице – американке Алисе Лью.
«Каори стала сильной фигуристкой во многих смыслах. Невероятно, что она смогла выдержать такие высокие ожидания и продемонстрировать отличный результат, допустив лишь незначительные ошибки.
Я была так счастлива, когда мы завоевали бронзу в Пекине-2022. Расстраиваться из-за серебра в этом году – это действительно роскошь», – сказала Накано.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FS Gossips
И теперь вот это двукратная ОЧ. Не Аня, Камила, не Саша, не Алена, не Каори. Судьба - очень несправедливая вещь.
А какие у неё были проги? Матрица, Пиано, программы этого сезона. Каори звезда и спасибо её тренеру за такую продуктивную работу!