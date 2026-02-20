45

Тренер Сакамото: «Я была так счастлива, когда мы взяли бронзу в 2022-м. Расстраиваться из-за серебра в этом году – это роскошь»

Тренер Сакамото: расстраиваться из-за серебра на Олимпиаде – это роскошь.

Соноко Накано, тренер японской фигуристки Каори Сакамото, высказалась о серебряной медали своей ученицы на Олимпиаде-2026.

Сакамото проиграла 1,89 балла победительнице – американке Алисе Лью.

«Каори стала сильной фигуристкой во многих смыслах. Невероятно, что она смогла выдержать такие высокие ожидания и продемонстрировать отличный результат, допустив лишь незначительные ошибки.

Я была так счастлива, когда мы завоевали бронзу в Пекине-2022. Расстраиваться из-за серебра в этом году – это действительно роскошь», – сказала Накано.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FS Gossips
женское катание
logoКаори Сакамото
logoОлимпиада-2026
logoсборная Японии
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно что угодно говорить, но это серебро чуть ли не обиднейшее за всю историю ФК. Каори была в шаге от звания двукратной ОЧ. Сначала засунули Японию под конские грибы США, потом засунули саму Каори под грибы никакущей Алисы.

И теперь вот это двукратная ОЧ. Не Аня, Камила, не Саша, не Алена, не Каори. Судьба - очень несправедливая вещь.
Ответ iep2000
Можно что угодно говорить, но это серебро чуть ли не обиднейшее за всю историю ФК. Каори была в шаге от звания двукратной ОЧ. Сначала засунули Японию под конские грибы США, потом засунули саму Каори под грибы никакущей Алисы. И теперь вот это двукратная ОЧ. Не Аня, Камила, не Саша, не Алена, не Каори. Судьба - очень несправедливая вещь.
Так это всегда было так не буду принижать тех девочек которые стали ОЧ но просто вспомните на вскидку фигуристок с разных эпох которые не хуже ОЧ , Трусова , Туктамышева , Костнер , Слуцкая , Андо , Косторная , Кван , Мао , Медведева , Валиева .
Ответ iep2000
Можно что угодно говорить, но это серебро чуть ли не обиднейшее за всю историю ФК. Каори была в шаге от звания двукратной ОЧ. Сначала засунули Японию под конские грибы США, потом засунули саму Каори под грибы никакущей Алисы. И теперь вот это двукратная ОЧ. Не Аня, Камила, не Саша, не Алена, не Каори. Судьба - очень несправедливая вещь.
Так у Сакамоты у самой грибы будь здоров. Ей и так за грязные прокаты золото с чемпионатов мира давали, моргали ребра на лутцах. А тут еще и только два каскада вместо трех прыгнула, флип с репой вместо тройного тулупа в каскаде..
У Каори карьера - мечта любого спортсмена, пусть даже и без золота ОИ. С одним тренером, всю дорогу. Таких спортсменов единицы!

А какие у неё были проги? Матрица, Пиано, программы этого сезона. Каори звезда и спасибо её тренеру за такую продуктивную работу!
Ответ Zhuuuzhik
У Каори карьера - мечта любого спортсмена, пусть даже и без золота ОИ. С одним тренером, всю дорогу. Таких спортсменов единицы! А какие у неё были проги? Матрица, Пиано, программы этого сезона. Каори звезда и спасибо её тренеру за такую продуктивную работу!
Да, выдающиеся постановки были у Каори. Золотой фонд!
Не, всё-таки Каори проиграла золото, а не выиграла серебро. Тренеру, конечно, это понятно, но это не ее личная драма.
Ответ fewral
Не, всё-таки Каори проиграла золото, а не выиграла серебро. Тренеру, конечно, это понятно, но это не ее личная драма.
Я думаю, что и её драма тоже. Но не будет же она об этом всем говорить...
Ответ fewral
Не, всё-таки Каори проиграла золото, а не выиграла серебро. Тренеру, конечно, это понятно, но это не ее личная драма.
В Пекине медаль была скорее неожиданна, а в Милане готовилась и на победу и плюс это вообще последняя Олимпиада и другого шанса не будет.
Вот кто может злиться, обижаться, страдать и плакать на себя, на спортивных богов, на весь мир-это Каори. Дрогнула, не смогла, да и бог с ним. Отличная долгая карьера, красивые проги, зачетная идея подстричь судей в матрице. Спасибо за эмоции, Каори Сакамото)
Тренер Сакамото должна была в конце орать: Цепляй каскад, дура!, как Змеевская Баюл и были бы сейчас ОЧ. А так и сами не шмогли и трикселистку молодую обокрали.
Ответ Ватсон, грибы!
Тренер Сакамото должна была в конце орать: Цепляй каскад, дура!, как Змеевская Баюл и были бы сейчас ОЧ. А так и сами не шмогли и трикселистку молодую обокрали.
Сложно представить интеллигентную Соноко Накано кричащей подобное, а Ами действительно не за что сейчас ставить много в компонентах, очень уж юниористая по подаче, по презентации и программам это вряд ли уровень олимпийского золота, особенно в произвольной, подтягивать компы к технике неправильно, но очень интересно последить, как Ами улучшится в представлении, она молоденькая, у неё это, очень вероятно, не последняя Олимпиада, хотя конкуренция в японской сборной ого-го и будет ещё сильнее.
Ответ Mariaku
Сложно представить интеллигентную Соноко Накано кричащей подобное, а Ами действительно не за что сейчас ставить много в компонентах, очень уж юниористая по подаче, по презентации и программам это вряд ли уровень олимпийского золота, особенно в произвольной, подтягивать компы к технике неправильно, но очень интересно последить, как Ами улучшится в представлении, она молоденькая, у неё это, очень вероятно, не последняя Олимпиада, хотя конкуренция в японской сборной ого-го и будет ещё сильнее.
На ФГП ее спокойно поставили впереди Сакамото на второе место.
Роскошная карьера получилась у Каори
Ответ Brokkoli
Роскошная карьера получилась у Каори
Ну конечно, самых сильных соперниц-то не допускали. Ее медали обесценены отсутствием конкуренции, а так она просто лучшая среди худших..
Каори Сакамото и ее тренеру спасибо за великолепную карьеру фигуристки! Всего наилучшего!
Каори сейчас будет купаться во внимании и славе, когда покатит по японским и мировым шоу)
По-хорошему, Ами могла быть и выше Сакамото. Понятно, что и самой нужно чисто катать, но и Сакамото косячила.
Ответ Katerina Sunny
По-хорошему, Ами могла быть и выше Сакамото. Понятно, что и самой нужно чисто катать, но и Сакамото косячила.
А почему ее так сильно опустили?
Ответ fewral
А почему ее так сильно опустили?
У меня одно объяснение только, что не должна была быть выше Каори, но при этом не ниже третьего.
Во. Адекватный человек. Каоричка и так получила сверх нормы всяческих наград. Не умаляю её талантов, но она точно не тот спортсмен, которого стоит пожалеть))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем