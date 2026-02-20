56

Евгений Плющенко: «Пубертат – тяжелая история для любой спортсменки. Все через это проходят, Петросян – не исключение»

Плющенко: пубертат – тяжелая история для спортсменок, Петросян – не исключение.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко поддержал фигуристку Аделию Петросян после выступления на Олимпиаде-2026, где она заняла 6-е место. 

«Вспоминаю диалог с Алексеем Николаевичем Мишиным. Я еще у него катался, а он параллельно работал с фигуристками. Что-то у них не клеилось, вспыхнул небольшой конфликт.

И я услышал: «Женя, лучше тренировать одного мальчика, чем десять девочек». Я не врубился: «Почему? Из кучи девчонок кто-то обязательно раскроется». Мишин усмехнулся: «Станешь тренером – поймешь».

Он намекал на пубертат. Когда девочки начинают расти, у них меняются и тело, и катание. Тяжелая история для любой спортсменки. Все через это проходят. Петросян – не исключение. Способна ли она восстановить былую форму, а с ней и четверные прыжки? Мне кажется, вполне реально. Главное, работать, не опускать рук – и все вернется.

А сейчас Аделию нужно поддержать и сказать «спасибо». Болельщики даже не представляют, какое давление испытывала эта хрупкая девочка. 18 лет, дебютная Олимпиада, без флага и гимна, с кучей дополнительных ограничений, с первой разминкой в короткой программе, без рейтинга – и как следствие – права на ошибку...

Негатив явно перевешивал. Но Аделия проявила характер. Сначала в короткой, где выступила блестяще, потом в произвольной – после неудачи на четверном не развалилась, четко откатала программу. Сделала все что могла, сражалась до конца. И за это достойна уважения», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса». 

Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Слушайте, ну при всем отношении к Плющенко на здешних ветках фк, давайте просто отметим, что он нашёл правильные слова. Надеюсь, даже искренние. И не будем выворачивать все на изнанку.
К сожалению, квад не был готов нормально в этом сезоне, а с тройными и нищенскими компонентами Аделия была бы максимум 4. Правильно, что решили рискнуть, 4 или 6 - глобально без разницы, а если бы получилось, был бы шанс на медаль.
Аделия молодец, сделала все, что могла. Но с природой и травмами ничего не сделаешь, некоторые вещи нельзя контролировать. Желаю ей продолжать кататься и завоевать право выступать на следующих ОИ в полном составе нашей сборной.
Ну и небыло уверенности,что остальные не упадут. Очень стабильно остальные прошли.
Какие следующие ОИ у Петросян? Первые и последние, как у всех учениц ЭТ.
Причём тут пубертат? Она уже давно его прошла. У неё травма, с которой она мучается весь сезон
Константинова рассказывала,что пубертат в фк накрывает в 2 этапа в 15-16 лет и в 18-19 .Второй этап самый сложный
Есть куча безумных людей, которые считают, что пубертат может длиться чуть ли не до 25 лет. В их понимании любой набор веса девочкой старше 14 лет - пубертат.
Никакого пуберталта в 18,5 лет у неё нет. Он унеё был раньше, она с прошлогогода фигурой не изменилась. А вот травма, как следствие больших нагрузок много лет подряд, да. Они практически все к 18-ти либо со страссовыми переломами, либо со спинами, либо еще с чем-то. И Медведева была с переломом и потом со спиной, и Трусова с переломом, Щербакова операции делала после ОИ. Просто кому-то повезло успеть, а кому-то нет. Это, по большому счету должна была быть олимпиады Акатьевой. Но где она? Где Хромых, Усачева, Цурская и.т.д Это, конечно, не только в ТШТ происходит, но в ТШТ особенно. Прыгают они в два раза больше, чем все остальные, как мы увидели на тренировках на ОИ.
Эта Олимпиада показала, что необязательно биться о четверные, чтобы стать ОЧ. И речь не только о Петросян, но и о Гленн и Японочки (не помню её имя), которая, занята третье место...
Теперь уже, видимо, не обязательно, потому что после 17-ти они становятся проблемой. Хотя думаю, что у нас будут те, кто будет прыгать.
Плющенко узнал слово "пубертат", а еще несколько лет назад обещал Муравьевой 3 Олимпиады
гному 5, с Костылевой аппетит уменьшился до 2
При всем моем негативном отношении к Плющу- сейчас что к его словам придираться? Он поддержал как мог. Спасибо 🙏
Пубертат - это не только про физику, но еще и про психику. У многих девушек появляется страх падений, который очень сложно преодалевать
Да какой пубертат? У нее последствия травм! У-си в 26 прыгали и прыгают Гленн, Туктамышева.
А Адель тростинка, мышка легкая.
В голове меняется восприятие
Вот может же Плющенко писать адекватно, когда хочет, без чванливости и набросов. Но я не согласен, что Аделию накрыл пубертат, она если и выросла с прошлого сезона, то очень незначительно. Ее подкосили травмы, с которыми в этом возрасте сталкивается буквально каждая наша топ-фигуристка.
Почему все так стесняются признать, что у девочек бывает пубертат? Взросление это ведь не всегда про рост физический, это про гормональную перестройку в том числе. У Аделии этот этап самом разгаре о чем и свидетельствуют травмы. Если обратите внимание, они накрывают почти всех девочек в фк в этом возрасте, если те не снижают интенсивность нагрузок.
врач высшей категории Евгений Викторович
