Евгений Плющенко: «Пубертат – тяжелая история для любой спортсменки. Все через это проходят, Петросян – не исключение»

Плющенко: пубертат – тяжелая история для спортсменок, Петросян – не исключение.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко поддержал фигуристку Аделию Петросян после выступления на Олимпиаде-2026, где она заняла 6-е место.

«Вспоминаю диалог с Алексеем Николаевичем Мишиным. Я еще у него катался, а он параллельно работал с фигуристками. Что-то у них не клеилось, вспыхнул небольшой конфликт.

И я услышал: «Женя, лучше тренировать одного мальчика, чем десять девочек». Я не врубился: «Почему? Из кучи девчонок кто-то обязательно раскроется». Мишин усмехнулся: «Станешь тренером – поймешь».

Он намекал на пубертат. Когда девочки начинают расти, у них меняются и тело, и катание. Тяжелая история для любой спортсменки. Все через это проходят. Петросян – не исключение. Способна ли она восстановить былую форму, а с ней и четверные прыжки? Мне кажется, вполне реально. Главное, работать, не опускать рук – и все вернется.

А сейчас Аделию нужно поддержать и сказать «спасибо». Болельщики даже не представляют, какое давление испытывала эта хрупкая девочка. 18 лет, дебютная Олимпиада , без флага и гимна, с кучей дополнительных ограничений, с первой разминкой в короткой программе, без рейтинга – и как следствие – права на ошибку...

Негатив явно перевешивал. Но Аделия проявила характер. Сначала в короткой, где выступила блестяще, потом в произвольной – после неудачи на четверном не развалилась, четко откатала программу. Сделала все что могла, сражалась до конца. И за это достойна уважения», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…