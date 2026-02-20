Тарасова о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Кто-то писал, что она едет за золотом, но это писали больные люди»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результате российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане (6-е место).
«Судили Аделию вчера хорошо. Ни сколько не отняли баллов. Кто-то писал, что она едет за золотом, но это писали больные люди! Кто им сказал, что она за золотом едет? Чего придумывать?» – сказала Тарасова.
Петросян после выступления заявила, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками и что психологически ей будет сложно вернуться в Россию.
«У нее могут быть всякие мысли. Но это ерунда! Она должна возвращаться домой. Мне просто жалко, что у нее, видимо, болит нога, хотя об этом не говорят. Поэтому она и не прыгает этот четверной. Но мы ее очень поддерживали и никуда не списали!» – отметила Тарасова.
И это при том, что в некоторых видах спорта допуск получили ребята, которые в первую тридцатку с трудом попадали. Звучало не как поддержка наших спортсменов, а как издевательство.
Его все жалеют.
Аделия 4 года без международных стартов - ее через одного гнобят.
Сил Аделии. Даже мне тяжело все это читать, а уж через что она сейчас проходит…
Именно риск и преодоление делают спорт спортом.
Спасибо вам, ребята, что смогли отобраться в таких условиях, откатать. И тренерам Адели и Петра - спасибо. Это стоило им кучу нервов и седых волос.
Вон Филиппов в ски-альпинизме без лишнего шума и пыли готовился, выступал. Итог - медаль.
Слишком много шелухи и информации, от которой спортсмену еще тяжелее и готовиться и выступать.
Отобралась сама, тренировалась сама, травмировалась, безумно жаль, но это спортивная долбанная лотерея, проиграла тоже сама... Да Адель всего 18!!! Хочешь кататься -катайся! Вон Олимпиада показала сколько зреложенского... Еще лет 8 минимум впереди...
Это же нереально, чтоб нейтральному спортсмену, без рейтинга отдали золото. Если бы она даже прыгнула квад, есть компы, они могут много решить.
Никто бы золото Адели не дал.