Тарасова о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Кто-то писал, что она едет за золотом, но это писали больные люди»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результате российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане (6-е место).

«Судили Аделию вчера хорошо. Ни сколько не отняли баллов. Кто-то писал, что она едет за золотом, но это писали больные люди! Кто им сказал, что она за золотом едет? Чего придумывать?» – сказала Тарасова.

Петросян после выступления заявила, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками и что психологически ей будет сложно вернуться в Россию.

«У нее могут быть всякие мысли. Но это ерунда! Она должна возвращаться домой. Мне просто жалко, что у нее, видимо, болит нога, хотя об этом не говорят. Поэтому она и не прыгает этот четверной. Но мы ее очень поддерживали и никуда не списали!» – отметила Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Окко вообще сделал заставку, в которой перед трансляцией каждого турнира говорили, что {имя фамилия} едет за золотом.
И это при том, что в некоторых видах спорта допуск получили ребята, которые в первую тридцатку с трудом попадали. Звучало не как поддержка наших спортсменов, а как издевательство.
Как байт на подписку.
«Аделия Петросян большая молодец! Будет в произвольной выступать в последней разминке и всех победит! А вообще интересно, как жизнь меняется! Жизнь меняется в лучшую сторону, всякие квасные пупсики да г***еды теперь помалкивают в тряпочку!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях." - Тарасова не стала называть советника Дегтярёва, постеснялась ❓🤔
Окко больные?))) зачем ТАТ тогда там комментила?) ведь это у них каждый рекламный блок орали, что Петросян идет за золотом)
Окко больные?))) зачем ТАТ тогда там комментила?) ведь это у них каждый рекламный блок орали, что Петросян идет за золотом)
Окко больные такую рекламу пустить. Просмотры ведь - это самое главное
Окко больные?))) зачем ТАТ тогда там комментила?) ведь это у них каждый рекламный блок орали, что Петросян идет за золотом)
У ОККО там все за золотом ехали, даже Юля Плешкова в горных лыжах
Вот Малинин точно ехал за золотом в личке.
Его все жалеют.
Аделия 4 года без международных стартов - ее через одного гнобят.
Вот Малинин точно ехал за золотом в личке. Его все жалеют. Аделия 4 года без международных стартов - ее через одного гнобят.
У нас другое отношение к своим победам и медалям. Мы вечно должны кому-то что-то показать и доказать, что мы не хуже, а то и лучше других. Разгоняют, что как будто жизнь зависит от выступлений или судьба страны. После больших ожиданий в случае неудачи идёт большое разочарование. В Италии, из 13 допущенных наших спортсменов, максимальные ожидания были от Петросян и школы Тутберидзе, которая последние Олимпиады выигрывала. Хотя то, что трансляции убрали с федеральных каналов, означало понимание со стороны руководства страны, что радоваться будет нечему.
Вот Малинин точно ехал за золотом в личке. Его все жалеют. Аделия 4 года без международных стартов - ее через одного гнобят.
Национальная черта. Основные достижения - это которые по телевизору.
Сил Аделии. Даже мне тяжело все это читать, а уж через что она сейчас проходит…
А я испытываю гордость и за Аделию, и за Петра. Они настоящие спортсмены и прекрасные люди.
Именно риск и преодоление делают спорт спортом.
Спасибо вам, ребята, что смогли отобраться в таких условиях, откатать. И тренерам Адели и Петра - спасибо. Это стоило им кучу нервов и седых волос.
А я испытываю гордость и за Аделию, и за Петра. Они настоящие спортсмены и прекрасные люди. Именно риск и преодоление делают спорт спортом. Спасибо вам, ребята, что смогли отобраться в таких условиях, откатать. И тренерам Адели и Петра - спасибо. Это стоило им кучу нервов и седых волос.
Вы как бот пишите, как-будто напрямую спортсменам и тренерам🤭
Вы как бот пишите, как-будто напрямую спортсменам и тренерам🤭
И фигуристы, и тренеры читают спортс
здесь много таких обитает) адепты слепой веры
В этом то и проблема - излишний информационный фон с какими-то «абстрактными надеждами». Конечно, это все влияет.

Вон Филиппов в ски-альпинизме без лишнего шума и пыли готовился, выступал. Итог - медаль.

Слишком много шелухи и информации, от которой спортсмену еще тяжелее и готовиться и выступать.
В этом то и проблема - излишний информационный фон с какими-то «абстрактными надеждами». Конечно, это все влияет. Вон Филиппов в ски-альпинизме без лишнего шума и пыли готовился, выступал. Итог - медаль. Слишком много шелухи и информации, от которой спортсмену еще тяжелее и готовиться и выступать.
Кстати, показательно, что раньше всех получивший допуск и поучаствовавший в других международных стартах Филиппов и выиграл медаль. Петра и Аделию по-честному тоже должны были допустить соревноваться в сезоне до ОИ.
Была заставка на ОККО. Зачем? Я как увидела, чуть не поперхнулась
Я блии не пойму, что за поминки в ветке?
Отобралась сама, тренировалась сама, травмировалась, безумно жаль, но это спортивная долбанная лотерея, проиграла тоже сама... Да Адель всего 18!!! Хочешь кататься -катайся! Вон Олимпиада показала сколько зреложенского... Еще лет 8 минимум впереди...
Я блии не пойму, что за поминки в ветке? Отобралась сама, тренировалась сама, травмировалась, безумно жаль, но это спортивная долбанная лотерея, проиграла тоже сама... Да Адель всего 18!!! Хочешь кататься -катайся! Вон Олимпиада показала сколько зреложенского... Еще лет 8 минимум впереди...
Да что-то у нас не очень любят повторно на ОИ ехать! Никого с 2014 не повторилось. Только все обещаниями кормят
Да что-то у нас не очень любят повторно на ОИ ехать! Никого с 2014 не повторилось. Только все обещаниями кормят
А Вы можете припомнить хоть одну фамилию, кто выиграл золото и остался в фигурном катании даже не у нас, а по всему миру? Единственный, кто приходит на ум, Ханью. Про возвращенцев через пропуск 1-2 сезонов не говорю.
Окко зачем-то нагнетал про каждого спортсмена «%Имя% едет ЗА ЗОЛОТОМ». Даже не просто за медалью, а именно за золотом.
Это Малинин ехал за золотом. Но и то, не получилось. В этом случае есть повод расстраиваться.
Это же нереально, чтоб нейтральному спортсмену, без рейтинга отдали золото. Если бы она даже прыгнула квад, есть компы, они могут много решить.
Никто бы золото Адели не дал.
Это Малинин ехал за золотом. Но и то, не получилось. В этом случае есть повод расстраиваться. Это же нереально, чтоб нейтральному спортсмену, без рейтинга отдали золото. Если бы она даже прыгнула квад, есть компы, они могут много решить. Никто бы золото Адели не дал.
Все нормальные болельщики это понимают и принимают.
