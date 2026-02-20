Тарасова о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Кто-то писал, что она едет за золотом, но это писали больные люди»

Тарасова о Петросян: больные люди писали, что она едет за олимпийским золотом.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результате российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане (6-е место).

«Судили Аделию вчера хорошо. Ни сколько не отняли баллов. Кто-то писал, что она едет за золотом, но это писали больные люди! Кто им сказал, что она за золотом едет? Чего придумывать?» – сказала Тарасова.

Петросян после выступления заявила, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками и что психологически ей будет сложно вернуться в Россию.

«У нее могут быть всякие мысли. Но это ерунда! Она должна возвращаться домой. Мне просто жалко, что у нее, видимо, болит нога, хотя об этом не говорят. Поэтому она и не прыгает этот четверной. Но мы ее очень поддерживали и никуда не списали!» – отметила Тарасова.

