Плющенко о фигуристках из Японии и США: «Хотя четверные там никто не прыгает, но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сравнил прокат россиянки Аделии Петросян с выступлениями иностранных фигуристок на Олимпиаде.
Петросян заняла на Играх-2026 итоговое 6-е место. Победу одержала американка Алиса Лью.
«Накануне старта Олимпийских игр я сказал жене, что Петр Гуменник в Милане займет 6-е или 7-е место, а Аделия Петросян — 5-е или 6-е. Так и получилось. К сожалению.
Конечно, мы все любим Аделию и искренне желали ей удачи. Но я, как профессионал, отталкивался в первую очередь от скольжения. Сейчас на международных турнирах судьи следят за ним особенно пристально.
Для них важно, чтобы вся программа была без потери хода. От и до. Понятно, спортсмены устают, но все равно катать надо так, чтобы скоростной режим практически не менялся. С дорожками то же самое.
Когда смотришь на зарубежных фигуристок и сравниваешь с нашими, эти нюансы сразу бросаются в глаза. Хотя четверные там никто не прыгает. Да и тройной аксель единицы. Но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании! Имею в виду японок и американку Алису Лью. Отсюда и мой прогноз.
Кстати, перед произвольной поспорил с тренерами своей академии – Димой Михайловым и Никитой Трушковым. Оба считали, что Петросян не пойдет на четверной тулуп. Я же был уверен в обратном.
Разумеется, знал, что этот прыжок у нее сейчас нестабильный, на тренировках получается далеко не всегда. Но надеялся, что в решающий момент трехкратная чемпионка России соберется и выстрелит.
Она правильно сделала, что пошла на четверной. Если бы исполнила чисто – могла бы зацепиться за медаль. А без ультра-си в призеры точно бы не попала. В подобной ситуации риск абсолютно оправдан.
Тактика была верная, ведь ехала Аделия в Милан не за пятым-шестым местом, а за медалью. К тому же выступала в произвольной раньше основных конкуренток. При таком раскладе приходится рисковать, других вариантов нет.
Но зашла она на прыжок не очень уверенно, без нужного ритма. Слишком зажата была, словно до последнего сомневалась — сделаю или нет? На соревнованиях такое не прощается. В итоге немножко недотолкнулась, полетела спиной – и упала.
Если бы не ошиблась – думаю, мы бы увидели и второй четверной тулуп. Тогда появился бы шанс на золото. Но после первой осечки о кваде уже не было и речи.
Между прочим, судьи к Петросян оказались лояльны, дали хорошие баллы. Обычно после пересмотра все уходит в минус, а у нее, наоборот, техническая сумма выросла», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».
А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?
Да, у японок волшебное скольжение.
Но американки не лучше наших в этом плане. Возможно, даже и похуже.