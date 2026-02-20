Плющенко о фигуристках из Японии и США: «Хотя четверные там никто не прыгает, но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании»

Плющенко: японские и американские фигуристки здорово катаются, на одном дыхании.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сравнил прокат россиянки Аделии Петросян с выступлениями иностранных фигуристок на Олимпиаде .

Петросян заняла на Играх-2026 итоговое 6-е место. Победу одержала американка Алиса Лью.

«Накануне старта Олимпийских игр я сказал жене, что Петр Гуменник в Милане займет 6-е или 7-е место, а Аделия Петросян — 5-е или 6-е. Так и получилось. К сожалению.

Конечно, мы все любим Аделию и искренне желали ей удачи. Но я, как профессионал, отталкивался в первую очередь от скольжения. Сейчас на международных турнирах судьи следят за ним особенно пристально.

Для них важно, чтобы вся программа была без потери хода. От и до. Понятно, спортсмены устают, но все равно катать надо так, чтобы скоростной режим практически не менялся. С дорожками то же самое.

Когда смотришь на зарубежных фигуристок и сравниваешь с нашими, эти нюансы сразу бросаются в глаза. Хотя четверные там никто не прыгает. Да и тройной аксель единицы. Но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании! Имею в виду японок и американку Алису Лью. Отсюда и мой прогноз.

Кстати, перед произвольной поспорил с тренерами своей академии – Димой Михайловым и Никитой Трушковым. Оба считали, что Петросян не пойдет на четверной тулуп. Я же был уверен в обратном.

Разумеется, знал, что этот прыжок у нее сейчас нестабильный, на тренировках получается далеко не всегда. Но надеялся, что в решающий момент трехкратная чемпионка России соберется и выстрелит.

Она правильно сделала, что пошла на четверной. Если бы исполнила чисто – могла бы зацепиться за медаль. А без ультра-си в призеры точно бы не попала. В подобной ситуации риск абсолютно оправдан.

Тактика была верная, ведь ехала Аделия в Милан не за пятым-шестым местом, а за медалью. К тому же выступала в произвольной раньше основных конкуренток. При таком раскладе приходится рисковать, других вариантов нет.

Но зашла она на прыжок не очень уверенно, без нужного ритма. Слишком зажата была, словно до последнего сомневалась — сделаю или нет? На соревнованиях такое не прощается. В итоге немножко недотолкнулась, полетела спиной – и упала.

Если бы не ошиблась – думаю, мы бы увидели и второй четверной тулуп. Тогда появился бы шанс на золото. Но после первой осечки о кваде уже не было и речи.

Между прочим, судьи к Петросян оказались лояльны, дали хорошие баллы. Обычно после пересмотра все уходит в минус, а у нее, наоборот, техническая сумма выросла», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

