  • Плющенко о фигуристках из Японии и США: «Хотя четверные там никто не прыгает, но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании»
61

Плющенко о фигуристках из Японии и США: «Хотя четверные там никто не прыгает, но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании»

Плющенко: японские и американские фигуристки здорово катаются, на одном дыхании.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сравнил прокат россиянки Аделии Петросян с выступлениями иностранных фигуристок на Олимпиаде

Петросян заняла на Играх-2026 итоговое 6-е место. Победу одержала американка Алиса Лью.

«Накануне старта Олимпийских игр я сказал жене, что Петр Гуменник в Милане займет 6-е или 7-е место, а Аделия Петросян — 5-е или 6-е. Так и получилось. К сожалению.

Конечно, мы все любим Аделию и искренне желали ей удачи. Но я, как профессионал, отталкивался в первую очередь от скольжения. Сейчас на международных турнирах судьи следят за ним особенно пристально.

Для них важно, чтобы вся программа была без потери хода. От и до. Понятно, спортсмены устают, но все равно катать надо так, чтобы скоростной режим практически не менялся. С дорожками то же самое.

Когда смотришь на зарубежных фигуристок и сравниваешь с нашими, эти нюансы сразу бросаются в глаза. Хотя четверные там никто не прыгает. Да и тройной аксель единицы. Но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании! Имею в виду японок и американку Алису Лью. Отсюда и мой прогноз.

Кстати, перед произвольной поспорил с тренерами своей академии – Димой Михайловым и Никитой Трушковым. Оба считали, что Петросян не пойдет на четверной тулуп. Я же был уверен в обратном.

Разумеется, знал, что этот прыжок у нее сейчас нестабильный, на тренировках получается далеко не всегда. Но надеялся, что в решающий момент трехкратная чемпионка России соберется и выстрелит.

Она правильно сделала, что пошла на четверной. Если бы исполнила чисто – могла бы зацепиться за медаль. А без ультра-си в призеры точно бы не попала. В подобной ситуации риск абсолютно оправдан.

Тактика была верная, ведь ехала Аделия в Милан не за пятым-шестым местом, а за медалью. К тому же выступала в произвольной раньше основных конкуренток. При таком раскладе приходится рисковать, других вариантов нет.

Но зашла она на прыжок не очень уверенно, без нужного ритма. Слишком зажата была, словно до последнего сомневалась — сделаю или нет? На соревнованиях такое не прощается. В итоге немножко недотолкнулась, полетела спиной – и упала.

Если бы не ошиблась – думаю, мы бы увидели и второй четверной тулуп. Тогда появился бы шанс на золото. Но после первой осечки о кваде уже не было и речи.

Между прочим, судьи к Петросян оказались лояльны, дали хорошие баллы. Обычно после пересмотра все уходит в минус, а у нее, наоборот, техническая сумма выросла», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса». 

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

«Не умею делать poker face». Мы узнали секрет Лью – от самой Алисы и ее тренера

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Что ж Евгений в каждом комментарии об Олимпиаде, всё о катании, программах, компонентах. Не знающим людям может показаться, что в его Академии этим плотно занимаются.
Ответ Nyaska
Что ж Евгений в каждом комментарии об Олимпиаде, всё о катании, программах, компонентах. Не знающим людям может показаться, что в его Академии этим плотно занимаются.
😹😹😹👍👍👍👍
Ну наконец-то кто-то признал,что судьи были лояльны,а то везде -нас засудили!
Ответ Олег Васечкин
Ну наконец-то кто-то признал,что судьи были лояльны,а то везде -нас засудили!
Ну так не его же спортсмены катались, а то бы такой вой стоял, что за Уралом было бы слышно.
Ответ Олег Васечкин
Ну наконец-то кто-то признал,что судьи были лояльны,а то везде -нас засудили!
Грибовали знатно
А мужчины как! Вот хотя бы Лайсачека вспомним, тоже без четверных!🤣
Скользила там только Сакамото и кореянки, которых упаковали под конец 10. Лью пешком ходила во второй половине.
Ответ Alina66
Скользила там только Сакамото и кореянки, которых упаковали под конец 10. Лью пешком ходила во второй половине.
У третьей американки, Изабо, ну очень хорошее владение коньком, ребра изумительные.
Ответ Pirouette
У третьей американки, Изабо, ну очень хорошее владение коньком, ребра изумительные.
У нее да, но никак не у Лью.
Какой же Плющенко смешной Павлин, опять половина текста какой он гениальный предсказатель, 6 место и Аделии и Пете предсказал, и хочется спросить у него, а как же он тренирует свою почти дочку Костылеву, где одни прыжки по кругу и никакого хорео, если Евгену нравится компонентное красивое катание, 😏
Ответ Westmoreland
Какой же Плющенко смешной Павлин, опять половина текста какой он гениальный предсказатель, 6 место и Аделии и Пете предсказал, и хочется спросить у него, а как же он тренирует свою почти дочку Костылеву, где одни прыжки по кругу и никакого хорео, если Евгену нравится компонентное красивое катание, 😏
Да и Сарновский не блещет катанием.
Иногда Евгений пишет, когда жена уезжает за покупками!))) Но, это только иногда))))
Сначала бы разобрались почему оценка выросла, потом говорили! Да потому что судьи изначально засчитали каскад 3-3 как 3-2 обратила на это внимание сразу, ещё во время проката, писали где-то что и 4ой не засчитали, а как тройной, потом судьи просто исправили свои ошибки, вот и получилось больше!
Ответ Светлана Ивановская
Сначала бы разобрались почему оценка выросла, потом говорили! Да потому что судьи изначально засчитали каскад 3-3 как 3-2 обратила на это внимание сразу, ещё во время проката, писали где-то что и 4ой не засчитали, а как тройной, потом судьи просто исправили свои ошибки, вот и получилось больше!
Какая интересная ошибка именно на Аделии.
Ответ Iaroslava
Какая интересная ошибка именно на Аделии.
Это не единственая ошибка ввода на ней, там ещё сначала стояло первым элементом падение с четверного акселя
Ждём Гном Гномыча.
В плюс после пересмотра пошло,потому что Аделии изначально вместо каскада с тройным двойной прыжок засчитали.по повод скольжения,красиво каталась и скользила Сакамото,сравнивать ее и Лью,ну это небо и земля.
Странный комментарий.
Да, у японок волшебное скольжение.
Но американки не лучше наших в этом плане. Возможно, даже и похуже.
