Петросян – самая взрослая ученица Тутберидзе на Олимпиадах. Она выступила на Играх в 18 лет, 8 месяцев и 14 дней (средний возраст фигуристок из топ-5 – 22 года)

Петросян – самая взрослая ученица Тутберидзе, выступившая на Олимпиаде.

Аделия Петросян стала самой взрослой подопечной тренера Этери Тутберидзе , выступившей на Олимпийских играх.

Накануне российская фигуристка представила произвольную программу на Играх-2026 в Италии. Она заняла итоговое 6-е место. В день выступления Петросян было 18 лет, 8 месяцев и 14 дней.

До этого рекорд среди учениц Тутберидзе принадлежал Евгении Медведевой в Пхенчхане-2018 – 18 лет, 3 месяца и 2 дня. Алине Загитовой , Камиле Валиевой , Юлии Липницкой на момент их участия в Играх было по 15 лет, Анне Щербаковой и Александре Трусовой – по 17.

Последняя фигуристка из России на Играх, которая была старше Петросян – Алена Леонова в 2010-м (19 лет 3 месяца).

Средний возраст фигуристок, попавших на Играх-2026 в топ-5, составил 22 года.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?