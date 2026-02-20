Петросян – самая взрослая ученица Тутберидзе на Олимпиадах. Она выступила на Играх в 18 лет, 8 месяцев и 14 дней (средний возраст фигуристок из топ-5 – 22 года)
Петросян – самая взрослая ученица Тутберидзе, выступившая на Олимпиаде.
Аделия Петросян стала самой взрослой подопечной тренера Этери Тутберидзе, выступившей на Олимпийских играх.
Накануне российская фигуристка представила произвольную программу на Играх-2026 в Италии. Она заняла итоговое 6-е место. В день выступления Петросян было 18 лет, 8 месяцев и 14 дней.
До этого рекорд среди учениц Тутберидзе принадлежал Евгении Медведевой в Пхенчхане-2018 – 18 лет, 3 месяца и 2 дня. Алине Загитовой, Камиле Валиевой, Юлии Липницкой на момент их участия в Играх было по 15 лет, Анне Щербаковой и Александре Трусовой – по 17.
Последняя фигуристка из России на Играх, которая была старше Петросян – Алена Леонова в 2010-м (19 лет 3 месяца).
Средний возраст фигуристок, попавших на Играх-2026 в топ-5, составил 22 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
А если серьёзно, то ещё раз повторюсь - Аделия огромная молодец. Она справилась с травмами, с давлением извне, с этими безумными ожиданиями. Да, не справилась с квадом. Бывает. И мужики, бывает, с квадов валятся.
Здоровья девочке и радостного возвращения домой. Аделия, вас с Петром здесь будут встречать, как любимых фигуристов, и болельщикам плевать, какие там места вы заняли!
Кое-как приземленных квадов, а между ними пустота?)
А то вам не угодишь. Наполненное катание Сакамото вам без у-си не айс, насыщенная сложностью программа - тоже фигня.
Сашка упёртая, я бы очень была рада видеть её на льду. Да и Камила возвращается
Не зря так выли о поднятии возраста.