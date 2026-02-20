  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Петросян – самая взрослая ученица Тутберидзе на Олимпиадах. Она выступила на Играх в 18 лет, 8 месяцев и 14 дней (средний возраст фигуристок из топ-5 – 22 года)
210

Петросян – самая взрослая ученица Тутберидзе на Олимпиадах. Она выступила на Играх в 18 лет, 8 месяцев и 14 дней (средний возраст фигуристок из топ-5 – 22 года)

Петросян – самая взрослая ученица Тутберидзе, выступившая на Олимпиаде.

Аделия Петросян стала самой взрослой подопечной тренера Этери Тутберидзе, выступившей на Олимпийских играх. 

Накануне российская фигуристка представила произвольную программу на Играх-2026 в Италии. Она заняла итоговое 6-е место. В день выступления Петросян было 18 лет, 8 месяцев и 14 дней. 

До этого рекорд среди учениц Тутберидзе принадлежал Евгении Медведевой в Пхенчхане-2018 – 18 лет, 3 месяца и 2 дня. Алине Загитовой, Камиле Валиевой, Юлии Липницкой на момент их участия в Играх было по 15 лет, Анне Щербаковой и Александре Трусовой – по 17. 

Последняя фигуристка из России на Играх, которая была старше Петросян – Алена Леонова в 2010-м (19 лет 3 месяца).

Средний возраст фигуристок, попавших на Играх-2026 в топ-5, составил 22 года.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoАлена Леонова
logoАделия Петросян
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
logoАнна Щербакова
logoКамила Валиева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЭтери Тутберидзе
logoЮлия Липницкая
210 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все таки мне, как нейтральному зрителю, приятнее смотреть на Женское фигурное катание, а не детско-подростковое
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Все таки мне, как нейтральному зрителю, приятнее смотреть на Женское фигурное катание, а не детско-подростковое
Комментарий скрыт
Ответ Олег Васечкин
Комментарий скрыт
Это вы о спорте?
Ну очевидно, что грузинка не умеет работать со взрослыми. Статистика однако
Ответ Столяррр
Ну очевидно, что грузинка не умеет работать со взрослыми. Статистика однако
Комментарий скрыт
Ответ Manatusik
Комментарий скрыт
речь про женщин, естественно, взрослые дяди квады вращают на изи, в отличие от теть
Что и доказывает! Что в 18 лет карьера в ТШТ у девочек окончена. Без у-си Тутберидзе не нужны, а других нет.
Ответ Irinnna
Что и доказывает! Что в 18 лет карьера в ТШТ у девочек окончена. Без у-си Тутберидзе не нужны, а других нет.
Комментарий скрыт
Ответ Alex Filippov_1116679085
Комментарий скрыт
Есть два пути, делать все на максимуме, но заканчивать в 17 лет с большими проблемами по здоровью или кататься проще, но дольше, тоже завоевать медаль в итоге. Медведевой 25, с другим тренером она могла на третью олимпиаду приехать. Как Сакомото. Петросян уже никуда больше не поедет к сожалению и не потому что нас отстранили
Только наша федерация этого не понимает. Не получится больше выехать на 16-летних девчонках. Система подготовки должна меняться с учётом текущих правил, а не продолжать жить олимпиадой-22.
Ответ PourContre
Только наша федерация этого не понимает. Не получится больше выехать на 16-летних девчонках. Система подготовки должна меняться с учётом текущих правил, а не продолжать жить олимпиадой-22.
Ваши предложения? Что надо было делать в ситуации, в которую нас поставили? Кого отправлять на игры, какой контент везти?
Ответ PourContre
Только наша федерация этого не понимает. Не получится больше выехать на 16-летних девчонках. Система подготовки должна меняться с учётом текущих правил, а не продолжать жить олимпиадой-22.
Вот когда перестанут наших чемпионок закидывать деньгами, тогда и кататься дольше будут. На тв платят больше и убиваться не нужно, поэтому выбор очевиден. Так глядишь и в тренеры кто то пойдет.
Соревнуйся Адель эти 4 года, выиграй прошлый ЧМ и еще пару тройку ЧЕ, был бы совсем другой расклад, даже с таким же прокатом, даже без Уси. Обвинять штаб и Адель просто какое-то безумие. Была уверена, что в той ситуации, которой мы оказались, никому не придет в голову винить спортсменов, но нет.
Ответ fada
Соревнуйся Адель эти 4 года, выиграй прошлый ЧМ и еще пару тройку ЧЕ, был бы совсем другой расклад, даже с таким же прокатом, даже без Уси. Обвинять штаб и Адель просто какое-то безумие. Была уверена, что в той ситуации, которой мы оказались, никому не придет в голову винить спортсменов, но нет.
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Вы не знаете, где сейчас Горбачева? Чем она заслужила поехать на игры? Она в чистую проиграла прошлый сезон Адель. Она даже Даше прошлый чр проиграла. О чем речь вообще?
Ждём возвращения Русской Ракеты)))
А если серьёзно, то ещё раз повторюсь - Аделия огромная молодец. Она справилась с травмами, с давлением извне, с этими безумными ожиданиями. Да, не справилась с квадом. Бывает. И мужики, бывает, с квадов валятся.
Здоровья девочке и радостного возвращения домой. Аделия, вас с Петром здесь будут встречать, как любимых фигуристов, и болельщикам плевать, какие там места вы заняли!
Ответ Reggi
Ждём возвращения Русской Ракеты))) А если серьёзно, то ещё раз повторюсь - Аделия огромная молодец. Она справилась с травмами, с давлением извне, с этими безумными ожиданиями. Да, не справилась с квадом. Бывает. И мужики, бывает, с квадов валятся. Здоровья девочке и радостного возвращения домой. Аделия, вас с Петром здесь будут встречать, как любимых фигуристов, и болельщикам плевать, какие там места вы заняли!
И что там ждать от ракеты?)
Кое-как приземленных квадов, а между ними пустота?)
Ответ bezsugar
И что там ждать от ракеты?) Кое-как приземленных квадов, а между ними пустота?)
Вот если (когда) вернётся, тогда и посмотрим чего ждать))
А то вам не угодишь. Наполненное катание Сакамото вам без у-си не айс, насыщенная сложностью программа - тоже фигня.
Сашка упёртая, я бы очень была рада видеть её на льду. Да и Камила возвращается
Так об этом говорят уже как минимум с 2014.
Не зря так выли о поднятии возраста.
Так у Этери конвеер подростков, она про допубертатные прыжки, но не про нормально женское одиночное катание. 18 лет это уже неликвид в системе Этери, с 18+ спортсменками ее конвеерная система не работает. Я думаю Этери с сожалением смотрела на японку в конце программы, она бы сделала из нее попрыгун-чемпионку без программы, вот это идеальная спортсменка для Тутберидзе
Ответ podkop09
Так у Этери конвеер подростков, она про допубертатные прыжки, но не про нормально женское одиночное катание. 18 лет это уже неликвид в системе Этери, с 18+ спортсменками ее конвеерная система не работает. Я думаю Этери с сожалением смотрела на японку в конце программы, она бы сделала из нее попрыгун-чемпионку без программы, вот это идеальная спортсменка для Тутберидзе
Так а у кого из наших тренеров хорошо получается со взрослыми спортсменками? Скажите, пожалуйста
Ответ podkop09
Так у Этери конвеер подростков, она про допубертатные прыжки, но не про нормально женское одиночное катание. 18 лет это уже неликвид в системе Этери, с 18+ спортсменками ее конвеерная система не работает. Я думаю Этери с сожалением смотрела на японку в конце программы, она бы сделала из нее попрыгун-чемпионку без программы, вот это идеальная спортсменка для Тутберидзе
Ами Накаи тренируется у очень доброго японского тренера. Это мужик который вообще не кричит и морально не прессует. Вряд ли она согласилась бы тренироваться у Тутберидзе.
В прошлой системе координат Аделию бы моментально сменили Двоеглазовой, и Алиса бы всех вынесла на этой Олимпиаде. Но с поднятием возраста и именными квотами ТШТ пришлось работать "с тем что есть". Это и для них новый опыт. Тоже определенная точка, мне кажется, с которой будет анализ, выводы и развитие. Иначе доминировать как раньше не выйдет после возвращения на МС. Придется тренировать "ленивых", хуже прыгающих девушек, а не девочек. И, конечно, они перестроятся. Хочу, чтобы Акатьева восстановилась, такие спортсменки, взрослые и осознанные могут вообще по-другому засиять, если научатся проходить пубертат
Ответ musiclover
В прошлой системе координат Аделию бы моментально сменили Двоеглазовой, и Алиса бы всех вынесла на этой Олимпиаде. Но с поднятием возраста и именными квотами ТШТ пришлось работать "с тем что есть". Это и для них новый опыт. Тоже определенная точка, мне кажется, с которой будет анализ, выводы и развитие. Иначе доминировать как раньше не выйдет после возвращения на МС. Придется тренировать "ленивых", хуже прыгающих девушек, а не девочек. И, конечно, они перестроятся. Хочу, чтобы Акатьева восстановилась, такие спортсменки, взрослые и осознанные могут вообще по-другому засиять, если научатся проходить пубертат
Со следующего сезона во взрослые, наконец, перейдёт Мао Щимада.
Ответ musiclover
В прошлой системе координат Аделию бы моментально сменили Двоеглазовой, и Алиса бы всех вынесла на этой Олимпиаде. Но с поднятием возраста и именными квотами ТШТ пришлось работать "с тем что есть". Это и для них новый опыт. Тоже определенная точка, мне кажется, с которой будет анализ, выводы и развитие. Иначе доминировать как раньше не выйдет после возвращения на МС. Придется тренировать "ленивых", хуже прыгающих девушек, а не девочек. И, конечно, они перестроятся. Хочу, чтобы Акатьева восстановилась, такие спортсменки, взрослые и осознанные могут вообще по-другому засиять, если научатся проходить пубертат
Мечты, мечты, как сладки ваши грёзы....
Почему Щербаковой и Трусовой без месяцев посчитали
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин об Олимпиаде-2026: «Если бы у Валиевой не было бана, она спокойно бы разорвала всех в клочья»
20 февраля, 08:58
Россия впервые с 2010 года осталась без медалей Олимпиады в женском одиночном катании. До Милана-2026 было три победы подряд
19 февраля, 21:52
Трусова снова у Тутберидзе, Косторная – у Плющенко, Валиева готовит квад: сейчас точно 2026-й?
19 января, 15:40
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем