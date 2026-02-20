35

Бриан Жубер: «Жду возвращения Валиевой на международную арену. Уверен, она со всем справится»

Жубер: жду возвращения Валиевой на международные старты.

Чемпион мира 2007 года француз Бриан Жубер оценил выступление Аделии Петросян на Олимпиаде и заявил, что теперь ждет возвращения Камилы Валиевой на международную арену.

«Даже несмотря на то, что Аделия не смогла чисто исполнить четверной тулуп, ее выступление было хорошим. Да, она потеряла столько баллов из-за этого... Но в любом случае для Петросян опыт выступления на Олимпиаде бесценный. Тем более она еще так молода!» – сказал Жубер. 

«Теперь жду возвращения Валиевой на международную арену. Я уверен, что она справится со всем [давлением]», – приводит слова Жубера «Спорт-Экспресс».

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoАделия Петросян
logoКамила Валиева
logoБриан Жубер
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
женское катание
Брайан Жубер настолько доброжелателен. Спасибо!
Если честно я уже хочу новый сезон что бы посмотреть на Сашу и Камилу. Я понимаю не все тут любятТрусову, но все таки мы дождались что девочки будут идти на два Оли сезона, для меня это очень интересно, вчера смотрела на Каори и думала ну неужели и мы так сможем болеть за девочек хотя бы два цикла. Может и Аделия замахнется, я была бы рада и Щербаковой и Загитовой всем.)
я вот думаю, если они восстанавили квады, может они что-то знают? что допустят скоро на международку?
Я оооочень на это надеюсь, как же я буду счастлива смотреть Гран при с нашими.
Жубер, красавчик, не стесняется говорить о своих предпочтениях! Ждем Камилу и Сашу и всех наших любимых фигуристов в новом сезоне, желательно на международных стартах.
За все последние высказывания Жубера, я его уже люблю)
Пока не будет допуска сборной, Валиевой не светят международные соревнования.
Правильно, Валиева всем утереть нос 👍и квады с руками наверх прыгает
Нужно для начала чтобы вернули нашу страну .
Еслиб Камила выступала, уверен у нее бы было больше шансов исполнить этот злополучный квад, которого все так ждали
со всем кроме проверки на нейтральность
Теперь очевидно что Камилу устранили из за всего этого,ту Олимпиаду забугорные кое как стерпели ,победы наших девочек с прицелом на ОИ 2026 и делалось,японская Федра рулившая на ЧМ понесла потери и еще какие,вместе с заокеанскими решали а вот чем вылилось на ОИ
Вы лучше бы поинтересовались, кто ей херню эту на Чемпионате России подсыпал!!!
