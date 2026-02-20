Бриан Жубер: «Жду возвращения Валиевой на международную арену. Уверен, она со всем справится»

Жубер: жду возвращения Валиевой на международные старты.

Чемпион мира 2007 года француз Бриан Жубер оценил выступление Аделии Петросян на Олимпиаде и заявил, что теперь ждет возвращения Камилы Валиевой на международную арену.

«Даже несмотря на то, что Аделия не смогла чисто исполнить четверной тулуп, ее выступление было хорошим. Да, она потеряла столько баллов из-за этого... Но в любом случае для Петросян опыт выступления на Олимпиаде бесценный. Тем более она еще так молода!» – сказал Жубер.

«Теперь жду возвращения Валиевой на международную арену. Я уверен, что она справится со всем [давлением]», – приводит слова Жубера «Спорт-Экспресс».

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?