Навка о словах Петросян про стыд: бедная девочка, она должна гордиться собой.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Играх в Милане.

Петросян заняла шестое место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«Я думаю, что ставка была правильной. Риск оправдан, несмотря на то, что она допустила падение. Но в любом случае на Аделию и вообще на наших спортсменов, особенно фигуристов, оказывался огромный прессинг. Ей нужно было противостоять этому, при этом еще и прыжки наисложнейшие делать. Для нас это, конечно, не тот результат, который мы ожидали, но это спорт, что можно поделать. Она большая молодец.

Это счастье, что наши спортсмены представляли нашу страну, и у болельщиков была возможность наслаждаться фигурным катанием и болеть за своих спортсменов», – сказала Навка.

Золото выиграла Алиса Лью из США.

«Несмотря на то, что я болела, естественно, за Аделию и потом уже за японок, нужно отдать должное, что просто так по-хулигански выйти, откататься и не оставить никому шанса на выигрыш, конечно, немногим дано, и это восхищает», – отметила Навка.

Петросян после выступления заявила, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками и что психологически ей будет сложно вернуться в Россию.

«Бедная девочка. Это, наверное, ее первая реакция была. Она должна гордиться собой. И мы, конечно, в любом случае ею гордимся, она, несмотря на травмы, которые преследовали весь сезон, очень достойно выступила в короткой программе, попала в последнюю разминку. Ей всего лишь 18 лет, поэтому ни в коем случае не нужно стыдиться – нужно обязательно гордиться собой. Она очень крутая спортсменка с большой буквы, в данном случае больше никто не прыгает прыжки ультра-си на международных соревнованиях», – добавила Навка.

Петросян сказала, что ей стыдно