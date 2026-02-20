54

Навка о словах Петросян про стыд: бедная девочка, она должна гордиться собой.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Играх в Милане.

Петросян заняла шестое место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«Я думаю, что ставка была правильной. Риск оправдан, несмотря на то, что она допустила падение. Но в любом случае на Аделию и вообще на наших спортсменов, особенно фигуристов, оказывался огромный прессинг. Ей нужно было противостоять этому, при этом еще и прыжки наисложнейшие делать. Для нас это, конечно, не тот результат, который мы ожидали, но это спорт, что можно поделать. Она большая молодец.

Это счастье, что наши спортсмены представляли нашу страну, и у болельщиков была возможность наслаждаться фигурным катанием и болеть за своих спортсменов», – сказала Навка.

Золото выиграла Алиса Лью из США.

«Несмотря на то, что я болела, естественно, за Аделию и потом уже за японок, нужно отдать должное, что просто так по-хулигански выйти, откататься и не оставить никому шанса на выигрыш, конечно, немногим дано, и это восхищает», – отметила Навка.

Петросян после выступления заявила, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками и что психологически ей будет сложно вернуться в Россию.

«Бедная девочка. Это, наверное, ее первая реакция была. Она должна гордиться собой. И мы, конечно, в любом случае ею гордимся, она, несмотря на травмы, которые преследовали весь сезон, очень достойно выступила в короткой программе, попала в последнюю разминку. Ей всего лишь 18 лет, поэтому ни в коем случае не нужно стыдиться – нужно обязательно гордиться собой. Она очень крутая спортсменка с большой буквы, в данном случае больше никто не прыгает прыжки ультра-си на международных соревнованиях», – добавила Навка.

Петросян сказала, что ей стыдно

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Какого шанса Лью не оставила, Сакамото просто ошиблась на каскаде вот и все
Ответ Александр Шульгин
Расскажите про "просто ошиблась" Медведевой и Трусовой
Ответ Олег Васечкин
Расскажите про "просто ошиблась" Медведевой и Трусовой
А Медведева на олимпиаде не ошибалась. У неё контент был проще, чем у Загитовой.
Господа и дамы, не нужны большие соревнования под нейтральным флагом ! Добивайтесь через допуск России , господа из МОК и ИСУ сильно заигрались .
пошла борьба за шоу,ждем мнение Авербуха
Ответ Срезик
пошла борьба за шоу,ждем мнение Авербуха
Как в " Жестоком романсе "ну и в Бессприданнице "
Ответ Срезик
пошла борьба за шоу,ждем мнение Авербуха
Да кому она нужна-то? Петросян не для шоу. Несмотрибельна. Спросили Навку-она ответила.
И вообще у неё другая прима. Валиевой это может не понравиться.
А кто же ожиданиями-то накачал? Кто раскручивал, что она должна, что она обязана и все такое? Вот теперь ей стыдно, хотя вообще стыдиться не из-за чего
Начинается обработка.
Ответ Julia Juvava
Начинается обработка.
почему именно обработка? а что надо было ответить?
Накачали ожиданиями, что теперь боится, что прилетит, за то, что лишнее скажет.
Меньше всего сейчас Адель нуждается в жалелках, она действующий спортсмен и сильный спортсмен, так что жалость здесь только во вред!
Вот как получается,сначала Аделию анонсируют как звезду,которая произвела фурор своей КП на ОИ,а потом ей стыдно возвращаться домой .ТШТ надо отдать должное им, помалкивали,зато наши СМИ и прочие расстарались нахваливать Аделию,решали сколько квадов ей надо прыгнуть.Как хорошо,что Петю это не коснулось.
И написала Петросян переходи к нам у нас семья у Соколовской
Навке опасно доверять
