Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
21 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане фигуристы представили показательные номера.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Показательные выступления
Первое отделение
1. Открывающий номер (гость – Каролина Костнер)
2. Даниэль Грассль (Италия)
3. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
4. Ами Накаи (Япония)
5. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
6. Шун Сато (Япония)
7. Сборная Италии
8. Эмбер Гленн (США)
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
10. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
12. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
13. Аделия Петросян (Россия)
14. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Второе отделение
15. Сборная США
16. Нина Петрыкина (Эстония)
17. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
18. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
19. Ли Хэ Ин (Южная Корея)
20. Юма Кагияма (Япония)
21. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
22. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
23. Каори Сакамото (Япония)
24. Илья Малинин (США)
25. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
26. Михаил Шайдоров (Казахстан)
27. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
28. Алиса Лью (США)
29. Финальный номер
Очень чутко и душевно про всех говорит