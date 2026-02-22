  • Спортс
  Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами

Аделия Петросян приняла участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.

21 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане фигуристы представили показательные номера.

1. Открывающий номер (гость – Каролина Костнер)

2. Даниэль Грассль (Италия)

3. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

4. Ами Накаи (Япония)

5. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

6. Шун Сато (Япония)

7. Сборная Италии

8. Эмбер Гленн (США)

9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

10. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

12. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

13. Аделия Петросян (Россия)

14. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Второе отделение

15. Сборная США

16. Нина Петрыкина (Эстония)

17. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

18. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

19. Ли Хэ Ин (Южная Корея)

20. Юма Кагияма (Япония)

21. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

22. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

23. Каори Сакамото (Япония)

24. Илья Малинин (США)

25. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)

26. Михаил Шайдоров (Казахстан)

27. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

28. Алиса Лью (США)

29. Финальный номер

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
И ещё хочу выразить безграничное восхищение Бетине Поповой. Настолько она умный, тонкий, влюблённый в фигурное катание комментатор. Просто браво 👏
Вот да! Было бы радостно видеть ее основным комментатором

Очень чутко и душевно про всех говорит
Да, всё лучше и лучше. Красиво, содержательно, но без пафоса и придыханий.
У Петра эти ОИ - сплошные испытания на прочность: проблемы с музыкой, проблемы с визой и, самое обидное, Аделию пригласили на показательные, а его нет, хотя его "Трансформер" просто шикарен. Но, как говорится. что нас не убивает, делает нас сильнее.
Ответ Лариса Шевкун
У Петра эти ОИ - сплошные испытания на прочность: проблемы с музыкой, проблемы с визой и, самое обидное, Аделию пригласили на показательные, а его нет, хотя его "Трансформер" просто шикарен. Но, как говорится. что нас не убивает, делает нас сильнее.
Он мужчина. Понятно, обидно. Но я думаю он сам рад за малышку Аделию, пусть ребенок почувствует праздник, совсем уже себя загнобила
Очень рада за Адель. С её самоедством и перфекционизмом она бы совсем себя извела, а тут будет возможность посмотреть на всё с другой стороны, ощутить праздник и подарить его.
Конечно рады за Аделию, но вопрос почему Петю не пригласили для меня - загадка.
Почему? Обязательно приглашают только 1-3 место, остальные по желанию оргов. В МО и танцах и 5 место не позвали. В ЖО 4е.
Хорошо, что эта Олимпиада заканчивается. Лично у меня она оставила неприятный осадок и горькое послевкусие. Наши спортсмены как будто чужие на этом празднике. Даже Аделия сейчас видно, что не в своей тарелке себя чувствует на этих показательных. Очень обидно за всех наших спортсменов и хочется надеяться, что это когда-нибудь закончится. Пока света в конце тоннеля особо не видно.
Ответ Latika S
Я уже описала ее состояние, новенькая в классе. Ей это непривычно после внутренних соревнований. Все таки отсутствие команды это отсутствие поддержки и дружеского плеча.
Хорошо, что хотя бы Адель пригласили, пусть у человека останутся хотя бы какие-то классные воспоминания. Ну и короткая удалась. Зато Пётр получил самое главное, за чем ехал - огненно выступил, всё видели, прыжки всё считали, это уже не сотрешь
он и как личность понравился болельщикам, про него благосклонно пишут, что мол хороший парень, умный и воспитанный, и волосы хвалят))
На самом деле если только кого-то одного из них брать, то лучше уж Аделию. Петя отлично выступил, жил в олимпийской деревне, тусил и тренировался с другими спортсменами, смотрел соревнования. У него был хороший олимпийский опыт. Радует, что у Аделии тоже будет.
Сихарулидзе поехал с Сизероном договариваться, чтоб он на третью олимпиаду с Кагановской поехал.
Смешно)
ору
Какая-то она даже здесь напряженная
Не ее это программа, искуственно это
Щемящее чувство - так жалко Аделию и Петра. Такие они прекрасные, столько было тяжёлой работы, ожидания от Олимпиады, надежды на будущие международные соревнования... Но увы. Все свелось только к 6м местам у обоих. Да и надежда на допуск к международке расстаяла как дым. Очень люблю их и очень сочувствую.
Про допуск я бы не стала пока вздыхать. Надежда не угасла.
Да жалко. Ещё ведь и упущенные золотые медали как минимум ЧЕ.
Вот у кого золото самое-самое радостное для меня - это у французов Гийома и Лоранс. Нежные
Не могу уже больше читать вселенский плач по Каори. У нее с не супер контентом три чемпионства мира! На международке среди спортсменов именно она собрала больше всех сливок от отстранения наших, потому что больше всего топовых мест освободилось именно в ЖО. В отличие от Ильи, который все сам.
Но была умной и воспитанной и никогда ничего плохого даже намёком не говорила о наших спортсменках.
Абсолютно согласна. Нет никакой разницы между Каори и Алисой вообще - обе слабые фигуристки с доисторическим контентом Загимеда
