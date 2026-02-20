Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»

Лакерник о Петросян: такие спортсмены движут фигурное катание вперед.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, судья Александр Лакерник оценил итоги женского турнира на Олимпиаде в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

«Мы увидели в первую очередь напряженную борьбу, где одна ошибка могла тебя отбросить на много мест назад. С этой точки зрения это смотреть было интересно, интрига держалась до самого конца.

У Аделии было два варианта – идти на риск или нет. Не идти – она бы, возможно, оказалась на пару мест выше, но тогда уже не надо было бы ставить цели занять первое-второе место. Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу. В данной ситуации, скорее, наоборот – такие спортсмены движут фигурное катание вперед», – считает Лакерник.

