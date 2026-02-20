Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, судья Александр Лакерник оценил итоги женского турнира на Олимпиаде в Милане.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.
«Мы увидели в первую очередь напряженную борьбу, где одна ошибка могла тебя отбросить на много мест назад. С этой точки зрения это смотреть было интересно, интрига держалась до самого конца.
У Аделии было два варианта – идти на риск или нет. Не идти – она бы, возможно, оказалась на пару мест выше, но тогда уже не надо было бы ставить цели занять первое-второе место. Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу. В данной ситуации, скорее, наоборот – такие спортсмены движут фигурное катание вперед», – считает Лакерник.
Она и ТШТ максималисты и ехали за высоким местом. Единственный вариант был-пробовать прыгать. Зато не жалеем,что рискнули.
Обидно,что другим даже не надо было рисковать. Просто поулыбаться и неспеша катить.Справедливо ли это? Нет.
Но мы сами согласились играть в карты с шулерами. Поэтому надо испить эту чашу до дна.
И дальше выбирать: либо добиваемся полного снятия бана,либо не участвуем этом шапито вообще никогда.
Мне хочется, чтобы Аделия оставалась довольной собой (насколько это возможно в данных условиях). Потому что верю, что любое решение тренеров было самым оптимальным в ее условиях. Она до конца боролась за максимум в своих условиях
Почему-то активно не обсуждают, но она во время интервью обмолвилась о новой травме после нового года. Да и слайдинги в обеих программах она делала не так наотмашь (в смысле более смелых движений, а не про артистизм), как обычно, явно осторожничая. То есть, возможно, ее физическое состояние было не лучше Пекина в сентябре..
Отдуваться за победы предыдущих поколений и нынешние ожидания она не должна. Свой спортивный путь прошла достойно, как смогла.