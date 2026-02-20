  • Спортс
  Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»

Лакерник о Петросян: такие спортсмены движут фигурное катание вперед.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, судья Александр Лакерник оценил итоги женского турнира на Олимпиаде в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

«Мы увидели в первую очередь напряженную борьбу, где одна ошибка могла тебя отбросить на много мест назад. С этой точки зрения это смотреть было интересно, интрига держалась до самого конца.

У Аделии было два варианта – идти на риск или нет. Не идти – она бы, возможно, оказалась на пару мест выше, но тогда уже не надо было бы ставить цели занять первое-второе место. Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу. В данной ситуации, скорее, наоборот – такие спортсмены движут фигурное катание вперед», – считает Лакерник.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
Абсолютно точно.
Она и ТШТ максималисты и ехали за высоким местом. Единственный вариант был-пробовать прыгать. Зато не жалеем,что рискнули.

Обидно,что другим даже не надо было рисковать. Просто поулыбаться и неспеша катить.Справедливо ли это? Нет.
Но мы сами согласились играть в карты с шулерами. Поэтому надо испить эту чашу до дна.
И дальше выбирать: либо добиваемся полного снятия бана,либо не участвуем этом шапито вообще никогда.
Ответ Кристина Q
Абсолютно точно. Она и ТШТ максималисты и ехали за высоким местом. Единственный вариант был-пробовать прыгать. Зато не жалеем,что рискнули. Обидно,что другим даже не надо было рисковать. Просто поулыбаться и неспеша катить.Справедливо ли это? Нет. Но мы сами согласились играть в карты с шулерами. Поэтому надо испить эту чашу до дна. И дальше выбирать: либо добиваемся полного снятия бана,либо не участвуем этом шапито вообще никогда.
Абсолютно верные слова! Либо так, либо на фиг оно надо. Измотали спортсменов, измотали нас. После таких ои вообще хочется уехать на необитаемый остров без телефона.
Да, здесь полностью согласен. Никакого осуждения к Аделии и тренерам нет. Это лед, он скользкий, и так тоже бывает

Мне хочется, чтобы Аделия оставалась довольной собой (насколько это возможно в данных условиях). Потому что верю, что любое решение тренеров было самым оптимальным в ее условиях. Она до конца боролась за максимум в своих условиях

Почему-то активно не обсуждают, но она во время интервью обмолвилась о новой травме после нового года. Да и слайдинги в обеих программах она делала не так наотмашь (в смысле более смелых движений, а не про артистизм), как обычно, явно осторожничая. То есть, возможно, ее физическое состояние было не лучше Пекина в сентябре..
Ответ Aleksey 2025
Да, здесь полностью согласен. Никакого осуждения к Аделии и тренерам нет. Это лед, он скользкий, и так тоже бывает Мне хочется, чтобы Аделия оставалась довольной собой (насколько это возможно в данных условиях). Потому что верю, что любое решение тренеров было самым оптимальным в ее условиях. Она до конца боролась за максимум в своих условиях Почему-то активно не обсуждают, но она во время интервью обмолвилась о новой травме после нового года. Да и слайдинги в обеих программах она делала не так наотмашь (в смысле более смелых движений, а не про артистизм), как обычно, явно осторожничая. То есть, возможно, ее физическое состояние было не лучше Пекина в сентябре..
Я тоже у слышала в ее интервью, что была еще одна травма после Нового года. Потом она осеклась и сказала, что не знает, может ли она об этом говорить.
Сделала все, что могла. Может, еще и эмоционально додержать программу нужно было после падения, не скисать. Но были ли у нее на это силы, неизвестно, конечно. А технически она все додержала.

Отдуваться за победы предыдущих поколений и нынешние ожидания она не должна. Свой спортивный путь прошла достойно, как смогла.
Прыгать 4Т было оправдано. Без него никакой борьбы за медали не стоило и мечтать. Не получился, к сожалению, и этот спорт, а тем боле ФК, где всё возможно. Аделия старалась, боролась, но сейчас иные реалии для нашего спорта по понятным причинам.
Если он у нее не шел, то смысла в этом риске никакого.
М-да, у Георгиевны без вариантов было. Эгадзе налажал, Диша осталась на уровне 2022 года, что делать? Только гнать Петросян на квады. 💯
Какое первое место? Никакой четверной не гарантировал первое место! В призах была бы! Но золото не дали! С простым чистым прокатом был бы похожий результат, упаденный четверной по сумме чуть ниже тройного, а гоели и так мало!
Сколько он еще будет у руля,в ИСУ кто теперь его слушает?
Увы, не в той степени готовности и стабильности квадтулуп у Аделии в этом сезоне, чтобы стоило включать его в прокат, да и один ультра-си на 2 программы не гарантировал первого или второго места. Не перестану считать, что лучше было не нагнетать и не загонять травмированную Аделию, а стремиться к максимально качественному прокату с тройными, кататься в своё удовольствие, с уверенностью и горящими глазами, как в короткой, улучшать результат пекинского отбора. Лишние несколько баллов этого стоили. Моне Чибе ну обидно уступать. Ничего плохого нет в том, чтобы действовать на удержание, когда нет ресурса на большее.
Тема повторяется, повторю свой пост. Идти ва-банк было единственное верное решение. Два успешных квада могли дать победу при отличном исполнении. Замена 4T<падение и 3Lz!+2T на 4T+2T и 4T (с ГОЕ +2) давало выигрыш 15 баллов и в сумме 229 (Лью 226.79.), и это без учета прироста 1-2 баллов в компонентах при чистом прокате. Конечно, судьи могли намутить в пользу Лью, но шанс был.
