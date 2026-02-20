Роднина об Олимпиаде-2026: «Турнир женского одиночного катания был потрясающий. Давно уже такого не видели»

Роднина об Олимпиаде: это был потрясающий турнир женского одиночного катания.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась впечатлениями от соревнований одиночниц на Играх-2026 в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

– Меня интересовало все женское одиночное катание, и Аделия там одна из участниц. Я считаю, это был потрясающий турнир женского одиночного катания. Давно уже такого не видели, по крайней мере я. Учитывая, что последние четыре года я вообще фигурное катание не смотрела.

– Без наших спортсменов уровень все равно остается высоким?

– Уровень высокий, но я должна сказать, что наши спортсмены всегда вносят большой интерес и интригу. В парном катании ее не было вообще. В танцах тоже. Наверное, парное катание было самое грустное зрелище. В мужском одиночном катании... Я не знаю, кто сильный пол в итоге. Девушки вчера показали сумасшедшее катание.

У Алисы Лью была не самая сложная программа? А в чем сложность заключается? Вот что они отмечали? Тройной аксель только две спортсменки исполнили. Четверного вообще ни одна спортсменка не исполнила. Но зато было потрясающее катание. Чтобы вот так кататься в кайф на Олимпийских играх я, честно говоря, давно такого не видела. Можно так катать показательный номер, но чтобы в произвольной программе на Олимпийских играх, чисто, наотмашь, на распашку всей своей души.

Скажу не в обиду нам всем, но мы увидели настоящее женское катание. Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением, а не заученными какими-то движениями. И с лицами полного трагизма или внимания и контроля только на четверные и тройные прыжки. Мы видели катание, – сказала Роднина.

«Девушки показали нам фантастические соревнования! Каждая разминка, одна за другой катались настолько хорошо... Все очень разные, очень сильные, с хорошим настроением.

По поводу выступления Аделии... Попытка была, причем сильная. Я считаю, что нам расстраиваться ничему не надо. Мы четыре года нигде не участвовали, Петросян очень хорошо принимали, и заявка была очень хорошая. Но если идешь на четверной – надо делать. У нас такой вид спорта, где за попытку не прибавляют баллов, а убавляют.

Четыре года я вообще не смотрела фигурное катание, и женский турнир меня поразил. Я не гадаю, что было бы, если бы... У нас есть конкретный результат, очень многое сделано, и есть хорошая заявка на будущие турниры. У нас все – дебютанты. Конечно, хочется высокого результата. Конечно, хочется медалей. И все предыдущие Олимпийские игры ребята нас радовали, но здесь особый случай. Считаю результат Петросян хорошим, а соревнования – просто сумасшедшими», – цитирует Роднину «Чемпионат» .