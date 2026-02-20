105

Роднина об Олимпиаде-2026: «Турнир женского одиночного катания был потрясающий. Давно уже такого не видели»

Роднина об Олимпиаде: это был потрясающий турнир женского одиночного катания.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась впечатлениями от соревнований одиночниц на Играх-2026 в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

– Меня интересовало все женское одиночное катание, и Аделия там одна из участниц. Я считаю, это был потрясающий турнир женского одиночного катания. Давно уже такого не видели, по крайней мере я. Учитывая, что последние четыре года я вообще фигурное катание не смотрела.

– Без наших спортсменов уровень все равно остается высоким?

– Уровень высокий, но я должна сказать, что наши спортсмены всегда вносят большой интерес и интригу. В парном катании ее не было вообще. В танцах тоже. Наверное, парное катание было самое грустное зрелище. В мужском одиночном катании... Я не знаю, кто сильный пол в итоге. Девушки вчера показали сумасшедшее катание.

У Алисы Лью была не самая сложная программа? А в чем сложность заключается? Вот что они отмечали? Тройной аксель только две спортсменки исполнили. Четверного вообще ни одна спортсменка не исполнила. Но зато было потрясающее катание. Чтобы вот так кататься в кайф на Олимпийских играх я, честно говоря, давно такого не видела. Можно так катать показательный номер, но чтобы в произвольной программе на Олимпийских играх, чисто, наотмашь, на распашку всей своей души.

Скажу не в обиду нам всем, но мы увидели настоящее женское катание. Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением, а не заученными какими-то движениями. И с лицами полного трагизма или внимания и контроля только на четверные и тройные прыжки. Мы видели катание, – сказала Роднина.

«Девушки показали нам фантастические соревнования! Каждая разминка, одна за другой катались настолько хорошо... Все очень разные, очень сильные, с хорошим настроением.

По поводу выступления Аделии... Попытка была, причем сильная. Я считаю, что нам расстраиваться ничему не надо. Мы четыре года нигде не участвовали, Петросян очень хорошо принимали, и заявка была очень хорошая. Но если идешь на четверной – надо делать. У нас такой вид спорта, где за попытку не прибавляют баллов, а убавляют.

Четыре года я вообще не смотрела фигурное катание, и женский турнир меня поразил. Я не гадаю, что было бы, если бы... У нас есть конкретный результат, очень многое сделано, и есть хорошая заявка на будущие турниры. У нас все – дебютанты. Конечно, хочется высокого результата. Конечно, хочется медалей. И все предыдущие Олимпийские игры ребята нас радовали, но здесь особый случай. Считаю результат Петросян хорошим, а соревнования – просто сумасшедшими», – цитирует Роднину «Чемпионат».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoАделия Петросян
logoИрина Роднина
logoсборная США
logoАлиса Лью
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не могу понять, как это возможно, чтобы президент ФФК Моск. области 4 года вообще не смотрел ФК, это какой-то позор 😏
Ответ Westmoreland
Не могу понять, как это возможно, чтобы президент ФФК Моск. области 4 года вообще не смотрел ФК, это какой-то позор 😏
А чего не позорище? Слабовато)
Ответ Westmoreland
Не могу понять, как это возможно, чтобы президент ФФК Моск. области 4 года вообще не смотрел ФК, это какой-то позор 😏
Так она только ФК в Мособласти смотрит. Другие нельзя. Нескрепно.
Радуется что соотечественница победила, понять можно
Ну так если вам не нужны сложные элементы , а нужна легкость и настроение - исключайте фк из олимпийского вида спорта, и смотрите себе эти «показательные» с улыбочками и двойными прыжками.
Ответ Artemon1302
Ну так если вам не нужны сложные элементы , а нужна легкость и настроение - исключайте фк из олимпийского вида спорта, и смотрите себе эти «показательные» с улыбочками и двойными прыжками.
Нужно отдельно устраивать соревнования по прыжкам и отдельно женское одиночное катание, где за такие проги как у последней японки будут ставить ноль баллов за презентацию, потому что ее там не было
А вот ТАТ сказала, что было слабо. Ждем второй раунд схватки
Ответ Гранитный камушек в груди
А вот ТАТ сказала, что было слабо. Ждем второй раунд схватки
На ТАТ вообще жутковато было смотреть. Видно, что человек уже где-то на пороге жизни находится. Старость никого не щадит.
Ответ Гранитный камушек в груди
А вот ТАТ сказала, что было слабо. Ждем второй раунд схватки
Тарасова сказала что было прекрасно вы не тем ухом услышали. Да контент 15 давности но прекрасно
Мы точно смотрели один турнир?
Что -то сомнительное сейчас Роднина выдала . На этой Олимпиаде интереснее всего было смотреть танцы и мужчин) но никак не женское
Каких девушек с красивыми телами и пластикой она видела ? Алиса -веселая , конечно, задорная. Но….
2 японки как раз азиатские пупсики с ученическими программами.
Ответ Nensi55
Мы точно смотрели один турнир? Что -то сомнительное сейчас Роднина выдала . На этой Олимпиаде интереснее всего было смотреть танцы и мужчин) но никак не женское Каких девушек с красивыми телами и пластикой она видела ? Алиса -веселая , конечно, задорная. Но…. 2 японки как раз азиатские пупсики с ученическими программами.
А мужчина чем так впечатлили? Звучит чистыми прокатами в произвольной?)
Ответ fada
А мужчина чем так впечатлили? Звучит чистыми прокатами в произвольной?)
Ну по крайней мере разным и сложным контентом , да, валяли. Но развязка была неожиданной, нерв был в турнире
Роднина, очевидно, была выдающейся спортсменкой. Но это не делает ее экспертом, в особенности, если принять во внимание то, что она 4 года вообще не смотрит ФК! В этом смысле гораздо ценнее мнение ТАТ, которая считает, что турнир деградирует. И с ней сложно не согласиться. Лью со своими 226,79 баллами не вошла бы даже в тройку призеров как на предыдущих ОИ, так и на играх 2018 года:

2022 год, Пекин.
1. Анна Щербакова (255,95),
2. Александра Трусова (251,73)
3. Каори Сакамото (233,13).

2018 год, Пхенчхан.
1. Алина Загитова (239,57).
2. Евгения Медведева (238,26),
3. Кэйтлин Осмонд (231,02).

А если Родниной нравится смотреть на " Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением,", пусть включает танцы на льду. Благо их на государственные деньги столько стало, что билеты бесплатно раздают
Ответ Гуго Оберштейн
Роднина, очевидно, была выдающейся спортсменкой. Но это не делает ее экспертом, в особенности, если принять во внимание то, что она 4 года вообще не смотрит ФК! В этом смысле гораздо ценнее мнение ТАТ, которая считает, что турнир деградирует. И с ней сложно не согласиться. Лью со своими 226,79 баллами не вошла бы даже в тройку призеров как на предыдущих ОИ, так и на играх 2018 года: 2022 год, Пекин. 1. Анна Щербакова (255,95), 2. Александра Трусова (251,73) 3. Каори Сакамото (233,13). 2018 год, Пхенчхан. 1. Алина Загитова (239,57). 2. Евгения Медведева (238,26), 3. Кэйтлин Осмонд (231,02). А если Родниной нравится смотреть на " Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением,", пусть включает танцы на льду. Благо их на государственные деньги столько стало, что билеты бесплатно раздают
тебе реально интересно смотреть на конвеерных допубертатных подростков заканчивающих карьеру в 17?
Ответ Гуго Оберштейн
Роднина, очевидно, была выдающейся спортсменкой. Но это не делает ее экспертом, в особенности, если принять во внимание то, что она 4 года вообще не смотрит ФК! В этом смысле гораздо ценнее мнение ТАТ, которая считает, что турнир деградирует. И с ней сложно не согласиться. Лью со своими 226,79 баллами не вошла бы даже в тройку призеров как на предыдущих ОИ, так и на играх 2018 года: 2022 год, Пекин. 1. Анна Щербакова (255,95), 2. Александра Трусова (251,73) 3. Каори Сакамото (233,13). 2018 год, Пхенчхан. 1. Алина Загитова (239,57). 2. Евгения Медведева (238,26), 3. Кэйтлин Осмонд (231,02). А если Родниной нравится смотреть на " Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением,", пусть включает танцы на льду. Благо их на государственные деньги столько стало, что билеты бесплатно раздают
Ну так возраст повысили, Лью сейчас 20 лет, ни одна фигуристка ТШ не катала на олимпиаде в 20 лет, все закончили пораньше намного
На федерацию какой страны работает Роднина?
Да уж точно потрясающий... Такого дна по уровню лет 20 не было.
Ответ ezhik38
Да уж точно потрясающий... Такого дна по уровню лет 20 не было.
Это что же получается? Трёхкратная ЧР заняла шестое место на соревнованиях с днищенским уровнем? Какой же тогда уровень у нас?))
Да, лучше бы я его вообще не видела. Как обычно ничего интересного, лучше финал гран-при в Челябинске посмотрю, вот это круто.
Потрясающе ужасный) все иностранные фаны это отметили)
Ответ ekaterina_)))
Потрясающе ужасный) все иностранные фаны это отметили)
боты =/=фаны
Ответ icey_punk
боты =/=фаны
Нет, именно фаны)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?
20 февраля, 19:10
Ягудин о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Получилось то, что получилось. Мы не роботы»
20 февраля, 09:08
Жулин об Олимпиаде-2026: «Если бы у Валиевой не было бана, она спокойно бы разорвала всех в клочья»
20 февраля, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем