Роднина об Олимпиаде-2026: «Турнир женского одиночного катания был потрясающий. Давно уже такого не видели»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась впечатлениями от соревнований одиночниц на Играх-2026 в Милане.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.
– Меня интересовало все женское одиночное катание, и Аделия там одна из участниц. Я считаю, это был потрясающий турнир женского одиночного катания. Давно уже такого не видели, по крайней мере я. Учитывая, что последние четыре года я вообще фигурное катание не смотрела.
– Без наших спортсменов уровень все равно остается высоким?
– Уровень высокий, но я должна сказать, что наши спортсмены всегда вносят большой интерес и интригу. В парном катании ее не было вообще. В танцах тоже. Наверное, парное катание было самое грустное зрелище. В мужском одиночном катании... Я не знаю, кто сильный пол в итоге. Девушки вчера показали сумасшедшее катание.
У Алисы Лью была не самая сложная программа? А в чем сложность заключается? Вот что они отмечали? Тройной аксель только две спортсменки исполнили. Четверного вообще ни одна спортсменка не исполнила. Но зато было потрясающее катание. Чтобы вот так кататься в кайф на Олимпийских играх я, честно говоря, давно такого не видела. Можно так катать показательный номер, но чтобы в произвольной программе на Олимпийских играх, чисто, наотмашь, на распашку всей своей души.
Скажу не в обиду нам всем, но мы увидели настоящее женское катание. Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением, а не заученными какими-то движениями. И с лицами полного трагизма или внимания и контроля только на четверные и тройные прыжки. Мы видели катание, – сказала Роднина.
«Девушки показали нам фантастические соревнования! Каждая разминка, одна за другой катались настолько хорошо... Все очень разные, очень сильные, с хорошим настроением.
По поводу выступления Аделии... Попытка была, причем сильная. Я считаю, что нам расстраиваться ничему не надо. Мы четыре года нигде не участвовали, Петросян очень хорошо принимали, и заявка была очень хорошая. Но если идешь на четверной – надо делать. У нас такой вид спорта, где за попытку не прибавляют баллов, а убавляют.
Четыре года я вообще не смотрела фигурное катание, и женский турнир меня поразил. Я не гадаю, что было бы, если бы... У нас есть конкретный результат, очень многое сделано, и есть хорошая заявка на будущие турниры. У нас все – дебютанты. Конечно, хочется высокого результата. Конечно, хочется медалей. И все предыдущие Олимпийские игры ребята нас радовали, но здесь особый случай. Считаю результат Петросян хорошим, а соревнования – просто сумасшедшими», – цитирует Роднину «Чемпионат».
Что -то сомнительное сейчас Роднина выдала . На этой Олимпиаде интереснее всего было смотреть танцы и мужчин) но никак не женское
Каких девушек с красивыми телами и пластикой она видела ? Алиса -веселая , конечно, задорная. Но….
2 японки как раз азиатские пупсики с ученическими программами.
2022 год, Пекин.
1. Анна Щербакова (255,95),
2. Александра Трусова (251,73)
3. Каори Сакамото (233,13).
2018 год, Пхенчхан.
1. Алина Загитова (239,57).
2. Евгения Медведева (238,26),
3. Кэйтлин Осмонд (231,02).
А если Родниной нравится смотреть на " Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением,", пусть включает танцы на льду. Благо их на государственные деньги столько стало, что билеты бесплатно раздают