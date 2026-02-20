  • Спортс
  Рудковская о Петросян: «Лучи поддержки от нашей команды «Ангелов Плющенко» этой замечательной спортсменке, за которую мы все болели как за свою»
Рудковская: хочу поддержать Петросян, он сделала все, что могла.

Рудковская: хочу поддержать Петросян, он сделала все, что могла.

Продюсер Яна Рудковская поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян после 6-го места на Олимпиаде в Милане.

«Я хочу поддержать Аделию. Она единственная пошла на четверной, без него шансы на медаль были совсем минимальны. Не получилось... Но девочка рисковала, сделала все, что могла. Я представляю, как ей сейчас тяжело.

Лучи поддержки от нашей команды «Ангелов Плющенко» этой замечательной спортсменке, за которую мы все болели как за свою. Все еще будет!

Не наша эта Олимпиада. Стерли ее ластиком из жизни и перелистнули страницу с цифрой «6», потому что скоро начинается новая глава, надеюсь, с нашим флагом и гимном!» – написала Рудковская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
Аделия Петросян
Яна Рудковская
Олимпийская сборная России
женское катание
сборная России
Олимпиада-2026
Академия Плющенко
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Там мама вашей " лучшей в мире " опять с катушек слетела, вы б её как-то приструнили, а Аделию есть кому поддержать.
Ответ Адриана
Там мама вашей " лучшей в мире " опять с катушек слетела, вы б её как-то приструнили, а Аделию есть кому поддержать.
я зашла посмотреть ,что там( ну любопытно стало) .я такого злого канала в тг ещё не видела .......как вообще человек не боится писать такие гадости ,ведь слова имеют силу и энергию ....
Ответ Адриана
Там мама вашей " лучшей в мире " опять с катушек слетела, вы б её как-то приструнили, а Аделию есть кому поддержать.
А что на этот раз там??? Добрый день!
Уберите свои лучи от Аделии.
Занимайтесь лучше своими учениками
О, эта уже тут как тут. Руки прочь от Аделии!
Аделечка, Евгений Викторович и я уже ждём тебя!
Ответ Люция Молчанова
Аделечка, Евгений Викторович и я уже ждём тебя!
А что плохого, если спортсменку пригласят в шоу? Или лучше было бы, чтобы её нигде не ждали, чтобы только здешним комментаторам угодить.
Ответ Ezhevika33
А что плохого, если спортсменку пригласят в шоу? Или лучше было бы, чтобы её нигде не ждали, чтобы только здешним комментаторам угодить.
Да вообще всё только очень хорошее!... Я с вами всегда согласная, что бы вы ни вещали!!!))
И Аделию сглазила.
Бабаяна нацелила свои хватательные рефлексы на Адель?
Не верится в искренность этой женщины
Аделя, не вздумай соваться к ним в шоу никогда. Они заражают плесенью все, до чего дотрагиваются.
Сказала она, скрестив пальцы за спиной))))))
Если это искренне, то спасибо!
Потому что если бы там была девочка из АП единственная от страны, все бы мы также бы болели за нее.За Россию, за Родину
