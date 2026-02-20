Рудковская о Петросян: «Лучи поддержки от нашей команды «Ангелов Плющенко» этой замечательной спортсменке, за которую мы все болели как за свою»

Рудковская: хочу поддержать Петросян, он сделала все, что могла.

Продюсер Яна Рудковская поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян после 6-го места на Олимпиаде в Милане.

«Я хочу поддержать Аделию. Она единственная пошла на четверной, без него шансы на медаль были совсем минимальны. Не получилось... Но девочка рисковала, сделала все, что могла. Я представляю, как ей сейчас тяжело.

Лучи поддержки от нашей команды «Ангелов Плющенко» этой замечательной спортсменке, за которую мы все болели как за свою. Все еще будет!

Не наша эта Олимпиада. Стерли ее ластиком из жизни и перелистнули страницу с цифрой «6», потому что скоро начинается новая глава, надеюсь, с нашим флагом и гимном!» – написала Рудковская.