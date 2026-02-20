Алиса Лью: «У меня очень красивая жизненная история. Чувствую себя по-настоящему удачливой»

119

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала о своем посыле.

Лью одержала победу на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Думаю, речь идет о том, чтобы делать то, что люди говорят тебе не делать. Я часто так поступаю. Но также о том, чтобы найти очень хорошую команду. Я очень благодарна за то, что у меня есть такая замечательная система поддержки, друзья, которые действительно поддерживают меня. Что бы ни случилось в жизни, я думаю, что у меня очень красивая жизненная история, и я чувствую себя по-настоящему удачливой.

Я рада, что теперь за мной наблюдает много людей, и я могу показать им все, что приходит мне в голову, и поделиться своими историями. Я хочу быть рассказчицей», – сказала Лью.

Ну справедливости ради вернулась она действительно после того, как отстранили наших. Вряд ли это было совпадением, стратегия под маской фортуны)
Ну справедливости ради вернулась она действительно после того, как отстранили наших. Вряд ли это было совпадением, стратегия под маской фортуны)
Она ещё выступала когда наших отстранили. Так что не мели ерунды!
Она ещё выступала когда наших отстранили. Так что не мели ерунды!
Из какой деревни на нашем вежливом сайте?
Вернулась, когда стало понятно, что русских девочек в привычном составе на ОИ не будет.
Американка до мозга костей) все ол райт, все гуд, улыбка, счастье. Сейчас спонсоры выстроятся в ряд, и историю свою она дорого продаст.
Американка до мозга костей) все ол райт, все гуд, улыбка, счастье. Сейчас спонсоры выстроятся в ряд, и историю свою она дорого продаст.
А что ей плакать что ли?
А что ей плакать что ли?
нет, конечно) у нее праздник жизни, 2 золота олимпиады, шутка ли
И не поспоришь. Реально удачлива, как не знаю кто)))

Фигуристка средняя, ни раската особого, ни супер-прыжков, из плюсов - пофигизм и расслабленность. И вот, поди ж ты, ЧМ, 2*ОЧ.

Что это, если не удача (и не грибы Федры, но в нужной Федре быть тоже удача)?
И не поспоришь. Реально удачлива, как не знаю кто))) Фигуристка средняя, ни раската особого, ни супер-прыжков, из плюсов - пофигизм и расслабленность. И вот, поди ж ты, ЧМ, 2*ОЧ. Что это, если не удача (и не грибы Федры, но в нужной Федре быть тоже удача)?
Так там еще 2 спортсменки в той же федре ).
И не поспоришь. Реально удачлива, как не знаю кто))) Фигуристка средняя, ни раската особого, ни супер-прыжков, из плюсов - пофигизм и расслабленность. И вот, поди ж ты, ЧМ, 2*ОЧ. Что это, если не удача (и не грибы Федры, но в нужной Федре быть тоже удача)?
просто напросто отличный проект менеджмента, они там спецы
А чего наши тетки такие злые? Я совсем не фанат фигурки, смотрел со своей, прям очень понравилась девчонка, такого позитива и открытости давно не наблюдал
А чего наши тетки такие злые? Я совсем не фанат фигурки, смотрел со своей, прям очень понравилась девчонка, такого позитива и открытости давно не наблюдал
Комментарий скрыт
А чего наши тетки такие злые? Я совсем не фанат фигурки, смотрел со своей, прям очень понравилась девчонка, такого позитива и открытости давно не наблюдал
На Ледниковый Период сходите - вот там бодипозитива хоть отбавляй. На ОИ немножко по-другому)
Наслаждатся жизнью не все умеют. Можно позавидовать девушке.
Наслаждатся жизнью не все умеют. Можно позавидовать девушке.
да, нашим девушкам бы такой раскрепощенности, жизнелюбия.
Менталитет у них, конечно, кардинально не похож на наш. Настолько это непривычно..
Наслаждатся жизнью не все умеют. Можно позавидовать девушке.
Мы не можем, нам нужно думать вечном
О да там у вас любят истории успешного успеха. А что в реале ? Детство без мамы ? СДВГ? Возвращение в спорт когда стало понятно что без русских что то светит? Японский судья который ставит тебя выше своих в ПП и золотое платье и волосы на заказ очень заранее?
О да там у вас любят истории успешного успеха. А что в реале ? Детство без мамы ? СДВГ? Возвращение в спорт когда стало понятно что без русских что то светит? Японский судья который ставит тебя выше своих в ПП и золотое платье и волосы на заказ очень заранее?
а у Петросян красное платье на заказ, чтоб уж точно золото было)
и даже имя на А было, и любимица Глейха.
не сработали эти мантры
О да там у вас любят истории успешного успеха. А что в реале ? Детство без мамы ? СДВГ? Возвращение в спорт когда стало понятно что без русских что то светит? Японский судья который ставит тебя выше своих в ПП и золотое платье и волосы на заказ очень заранее?
Когда она уходила, русских уже отстранили. Так что здесь Вы мимо.
Во-первых, это характер и психотип такой: все пофиг
Во-вторых, она в силу своего диагноза сидит на препаратах, отсюда и хорошее настроение и безбашенная веселость, которая не даёт ей зацикливаться на происходящем, а позволяет с лёгкостью воспринимать всё и вся.
Соответственно, она не боится кататься,не боится проиграть,а получает удовольствие от самого процесса.
Эта раскованность и свобода, конечно, привлекают,но хотелось бы видеть более сложные и интересные программы.
Во-первых, это характер и психотип такой: все пофиг Во-вторых, она в силу своего диагноза сидит на препаратах, отсюда и хорошее настроение и безбашенная веселость, которая не даёт ей зацикливаться на происходящем, а позволяет с лёгкостью воспринимать всё и вся. Соответственно, она не боится кататься,не боится проиграть,а получает удовольствие от самого процесса. Эта раскованность и свобода, конечно, привлекают,но хотелось бы видеть более сложные и интересные программы.
Какой у нее диагноз?
Прикольная девочка) Таких, вроде, еще не было.
Прикольная девочка) Таких, вроде, еще не было.
С прибабахом.
С прибабахом.
Если чел хочет стать, как дерево, это не значит прибабах))
вот нашла

Почему она бросила спорт на 2 года (апрель 2022 — март 2024)

Выгорание и ощущение «ловушки». Она начала кататься в 5 лет, была вундеркиндом (чемпионка США в 13 лет — самая молодая в истории), но чувствовала себя в клетке: «Я думала, что единственный способ попробовать другие вещи — это уйти из спорта, потому что я действительно чувствовала себя в ловушке и застрявшей. И единственный способ в моей голове вырваться — это покинуть спорт. И это сработало»

Хотела нормальной подростковой жизни. Была на домашнем обучении, жила одна в олимпийском центре в Колорадо («я ела их еду, каталась, ела, снова каталась, возвращалась в общежитие… я ничего не видела»), не видела друзей и семью месяцами. После Олимпиады-2022 (7-е место в личном зачёте) сказала: «Моя единственная цель была попасть на Олимпиаду. Мне 16 лет. Я хочу делать другие вещи». В инстаграме написала: «Я провела 11 безумных лет на льду… я так довольна своей карьерой. Теперь буду проводить время с семьёй и друзьями и учиться».

Отсутствие контроля и давление. «Раньше у меня не было никакого творчества. Люди заставляли меня кататься под эту музыку, надевать это платье, я даже не знала, кто принимает решения, и я не хотела там быть»

Ментальное здоровье. СМИ подчёркивают, что она ушла именно ради психологического благополучия — это сейчас главный лейтмотив всех статей: «Она ушла ради ментального здоровья и благополучия, а потом вернулась на своих условиях».

Что она делала эти два года

училась в обычной школе и колледже (курсы психологии),
получила права,
ходила с друзьями в кафе, караоке, на зиплайны, охотилась за ракушками,
ездила в поход к базовому лагерю Эвереста,
каталась на лыжах,
красила волосы, делала пирсинг, спала допоздна и просто «тусовалась».
Почему она бросила спорт на 2 года (апрель 2022 — март 2024) Выгорание и ощущение «ловушки». Она начала кататься в 5 лет, была вундеркиндом (чемпионка США в 13 лет — самая молодая в истории), но чувствовала себя в клетке: «Я думала, что единственный способ попробовать другие вещи — это уйти из спорта, потому что я действительно чувствовала себя в ловушке и застрявшей. И единственный способ в моей голове вырваться — это покинуть спорт. И это сработало» Хотела нормальной подростковой жизни. Была на домашнем обучении, жила одна в олимпийском центре в Колорадо («я ела их еду, каталась, ела, снова каталась, возвращалась в общежитие… я ничего не видела»), не видела друзей и семью месяцами. После Олимпиады-2022 (7-е место в личном зачёте) сказала: «Моя единственная цель была попасть на Олимпиаду. Мне 16 лет. Я хочу делать другие вещи». В инстаграме написала: «Я провела 11 безумных лет на льду… я так довольна своей карьерой. Теперь буду проводить время с семьёй и друзьями и учиться». Отсутствие контроля и давление. «Раньше у меня не было никакого творчества. Люди заставляли меня кататься под эту музыку, надевать это платье, я даже не знала, кто принимает решения, и я не хотела там быть» Ментальное здоровье. СМИ подчёркивают, что она ушла именно ради психологического благополучия — это сейчас главный лейтмотив всех статей: «Она ушла ради ментального здоровья и благополучия, а потом вернулась на своих условиях». Что она делала эти два года училась в обычной школе и колледже (курсы психологии), получила права, ходила с друзьями в кафе, караоке, на зиплайны, охотилась за ракушками, ездила в поход к базовому лагерю Эвереста, каталась на лыжах, красила волосы, делала пирсинг, спала допоздна и просто «тусовалась».
Спасибо за информацию! Действительно, необыкновенная и чудесная девчонка Алиса! Очень рада ее победе!
Конечно же история Алисы это про удачливую рассказщицу ( как она сама себя и назвала )
И да я отказываюсь верить, в то что она уже двукратная оч.. просто сам факт того , что девушка с контентом 10 летней давности ( а то и больше ) выигрывает олимпиаду это кринж..Хотя в тоже время она вчера победила заслуженно и она на самом деле удачница потому что если бы Каори откатала с каскадом то не была бы Алисочка чемпионкой ...Но такова судьба и мы принимаем..
Вообще конечно моё мнение такое- если бы нас не отстранили на весь цикл то не вернулась бы Алиса никуда , потому что наши девочки все равно выходили с ультраси , с рейтингом и на 6 местах их не было бы ( так показывает практика ) ..А тут всех сильных отстранили, конечно можно выйти на лайте кататься , плюс зная , что за тобой сильная федерация которая ОЧЕНЬ сильно тебя поддерживает.
Конечно же история Алисы это про удачливую рассказщицу ( как она сама себя и назвала ) И да я отказываюсь верить, в то что она уже двукратная оч.. просто сам факт того , что девушка с контентом 10 летней давности ( а то и больше ) выигрывает олимпиаду это кринж..Хотя в тоже время она вчера победила заслуженно и она на самом деле удачница потому что если бы Каори откатала с каскадом то не была бы Алисочка чемпионкой ...Но такова судьба и мы принимаем.. Вообще конечно моё мнение такое- если бы нас не отстранили на весь цикл то не вернулась бы Алиса никуда , потому что наши девочки все равно выходили с ультраси , с рейтингом и на 6 местах их не было бы ( так показывает практика ) ..А тут всех сильных отстранили, конечно можно выйти на лайте кататься , плюс зная , что за тобой сильная федерация которая ОЧЕНЬ сильно тебя поддерживает.
И кто был бы с рейтингом и ультра-си? Имена, пожалуйста.
