Алиса Лью: «У меня очень красивая жизненная история. Чувствую себя по-настоящему удачливой»
Американская фигуристка Алиса Лью рассказала о своем посыле.
Лью одержала победу на Олимпиаде-2026 в Милане.
«Думаю, речь идет о том, чтобы делать то, что люди говорят тебе не делать. Я часто так поступаю. Но также о том, чтобы найти очень хорошую команду. Я очень благодарна за то, что у меня есть такая замечательная система поддержки, друзья, которые действительно поддерживают меня. Что бы ни случилось в жизни, я думаю, что у меня очень красивая жизненная история, и я чувствую себя по-настоящему удачливой.
Я рада, что теперь за мной наблюдает много людей, и я могу показать им все, что приходит мне в голову, и поделиться своими историями. Я хочу быть рассказчицей», – сказала Лью.
«Не умею делать poker face». Мы узнали секрет Лью – от самой Алисы и ее тренера
Вернулась, когда стало понятно, что русских девочек в привычном составе на ОИ не будет.
Фигуристка средняя, ни раската особого, ни супер-прыжков, из плюсов - пофигизм и расслабленность. И вот, поди ж ты, ЧМ, 2*ОЧ.
Что это, если не удача (и не грибы Федры, но в нужной Федре быть тоже удача)?
Менталитет у них, конечно, кардинально не похож на наш. Настолько это непривычно..
и даже имя на А было, и любимица Глейха.
не сработали эти мантры
Во-вторых, она в силу своего диагноза сидит на препаратах, отсюда и хорошее настроение и безбашенная веселость, которая не даёт ей зацикливаться на происходящем, а позволяет с лёгкостью воспринимать всё и вся.
Соответственно, она не боится кататься,не боится проиграть,а получает удовольствие от самого процесса.
Эта раскованность и свобода, конечно, привлекают,но хотелось бы видеть более сложные и интересные программы.
Почему она бросила спорт на 2 года (апрель 2022 — март 2024)
Выгорание и ощущение «ловушки». Она начала кататься в 5 лет, была вундеркиндом (чемпионка США в 13 лет — самая молодая в истории), но чувствовала себя в клетке: «Я думала, что единственный способ попробовать другие вещи — это уйти из спорта, потому что я действительно чувствовала себя в ловушке и застрявшей. И единственный способ в моей голове вырваться — это покинуть спорт. И это сработало»
Хотела нормальной подростковой жизни. Была на домашнем обучении, жила одна в олимпийском центре в Колорадо («я ела их еду, каталась, ела, снова каталась, возвращалась в общежитие… я ничего не видела»), не видела друзей и семью месяцами. После Олимпиады-2022 (7-е место в личном зачёте) сказала: «Моя единственная цель была попасть на Олимпиаду. Мне 16 лет. Я хочу делать другие вещи». В инстаграме написала: «Я провела 11 безумных лет на льду… я так довольна своей карьерой. Теперь буду проводить время с семьёй и друзьями и учиться».
Отсутствие контроля и давление. «Раньше у меня не было никакого творчества. Люди заставляли меня кататься под эту музыку, надевать это платье, я даже не знала, кто принимает решения, и я не хотела там быть»
Ментальное здоровье. СМИ подчёркивают, что она ушла именно ради психологического благополучия — это сейчас главный лейтмотив всех статей: «Она ушла ради ментального здоровья и благополучия, а потом вернулась на своих условиях».
Что она делала эти два года
училась в обычной школе и колледже (курсы психологии),
получила права,
ходила с друзьями в кафе, караоке, на зиплайны, охотилась за ракушками,
ездила в поход к базовому лагерю Эвереста,
каталась на лыжах,
красила волосы, делала пирсинг, спала допоздна и просто «тусовалась».
И да я отказываюсь верить, в то что она уже двукратная оч.. просто сам факт того , что девушка с контентом 10 летней давности ( а то и больше ) выигрывает олимпиаду это кринж..Хотя в тоже время она вчера победила заслуженно и она на самом деле удачница потому что если бы Каори откатала с каскадом то не была бы Алисочка чемпионкой ...Но такова судьба и мы принимаем..
Вообще конечно моё мнение такое- если бы нас не отстранили на весь цикл то не вернулась бы Алиса никуда , потому что наши девочки все равно выходили с ультраси , с рейтингом и на 6 местах их не было бы ( так показывает практика ) ..А тут всех сильных отстранили, конечно можно выйти на лайте кататься , плюс зная , что за тобой сильная федерация которая ОЧЕНЬ сильно тебя поддерживает.