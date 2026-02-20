Алиса Лью: «У меня очень красивая жизненная история. Чувствую себя по-настоящему удачливой»

Фигуристка Лью: чувствую себя по-настоящему удачливой.

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала о своем посыле.

Лью одержала победу на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Думаю, речь идет о том, чтобы делать то, что люди говорят тебе не делать. Я часто так поступаю. Но также о том, чтобы найти очень хорошую команду. Я очень благодарна за то, что у меня есть такая замечательная система поддержки, друзья, которые действительно поддерживают меня. Что бы ни случилось в жизни, я думаю, что у меня очень красивая жизненная история, и я чувствую себя по-настоящему удачливой.

Я рада, что теперь за мной наблюдает много людей, и я могу показать им все, что приходит мне в голову, и поделиться своими историями. Я хочу быть рассказчицей», – сказала Лью.

«Не умею делать poker face». Мы узнали секрет Лью – от самой Алисы и ее тренера

Победа Алисы Лью прекрасна для фигурного катания