Чайковская о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Это очень большой опыт. Она еще молоденькая девушка, ей все в копилку»

Чайковская о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: это очень большой опыт на будущее.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступление Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

Российские фигуристы заняли шестые места.

«Я хочу их двоих поздравить с участием в Олимпиаде. Слава богу, что через четыре года без международных соревнований [для российский фигуристов], без международного опыта, они оба достойно выглядели на этом мировом старте.

Мы увидели на Олимпиаде блестящее выступление Гуменника и ожидаемое шестое место. Ожидаемое, потому что судьи, я уже говорила, были не готовы к его явлению. Будут теперь знать, что есть такой фантастический, гениальный фигурист.

Если говорить о Петросян, то жаль, что случилось в самом начале падение с четверного, но оно было ожидаемо, потому что не было стопроцентной уверенности, что она его сделает. Тем не менее жаль, потому что катание было не «петросяновское». Она немножко была зажата, где-то что-то не допрыгнула. Но все равно это замечательно, то, что она выступала.

Это очень большой опыт на будущее. Она теперь будет знать, что такое Олимпийские игры, как там себя чувствовать, как реагировать на пиар вокруг, на журналистские всякие вопросы, как себя вести на тренировках. Это очень большой опыт. Она еще молоденькая девушка, ей все в копилку», – сказала Чайковская.