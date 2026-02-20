35

Чайковская о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Это очень большой опыт. Она еще молоденькая девушка, ей все в копилку»

Чайковская о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: это очень большой опыт на будущее.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступление Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

Российские фигуристы заняли шестые места.

«Я хочу их двоих поздравить с участием в Олимпиаде. Слава богу, что через четыре года без международных соревнований [для российский фигуристов], без международного опыта, они оба достойно выглядели на этом мировом старте.

Мы увидели на Олимпиаде блестящее выступление Гуменника и ожидаемое шестое место. Ожидаемое, потому что судьи, я уже говорила, были не готовы к его явлению. Будут теперь знать, что есть такой фантастический, гениальный фигурист.

Если говорить о Петросян, то жаль, что случилось в самом начале падение с четверного, но оно было ожидаемо, потому что не было стопроцентной уверенности, что она его сделает. Тем не менее жаль, потому что катание было не «петросяновское». Она немножко была зажата, где-то что-то не допрыгнула. Но все равно это замечательно, то, что она выступала.

Это очень большой опыт на будущее. Она теперь будет знать, что такое Олимпийские игры, как там себя чувствовать, как реагировать на пиар вокруг, на журналистские всякие вопросы, как себя вести на тренировках. Это очень большой опыт. Она еще молоденькая девушка, ей все в копилку», – сказала Чайковская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoПетр Гуменник
женское катание
logoОлимпийская сборная России
мужское катание
logoсборная России
logoЕлена Чайковская
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой опыт? У неё травма на травме, ей бы еще год хоть на каком-нибудь уровне откатать. К 2030 году Тутберидзе и Глейхенгауз найдут еще маленьких девочек, кого можно выдоить за 3 года
Ответ rzqhbbqd4c
Какой опыт? У неё травма на травме, ей бы еще год хоть на каком-нибудь уровне откатать. К 2030 году Тутберидзе и Глейхенгауз найдут еще маленьких девочек, кого можно выдоить за 3 года
Ваша мантра про доение допубертатных бабочек уже неактуальна после поднятия возрастного ценза.
Ответ squarefly
Ваша мантра про доение допубертатных бабочек уже неактуальна после поднятия возрастного ценза.
Актуально просто этот возраст теперь 17, 5 лет, а потом закончить
На пенсию бы вас всех отправить мандарины кушать. Целиком ваша вина
Мы увидели на Олимпиаде блестящее выступление Гуменника и ожидаемое шестое место. Ожидаемое, потому что судьи, я уже говорила, были не готовы к его явлению

серьезно??
а Петросян судьи знали, ага. 10 лет опыта межнара.
а Гуменника как увидели, да как испуЖались пятиквадки и растерялись прямо, не знали какие кнопки нажимать.

тьфу, договорняк, поставили на тшт и их ученицу, которые до этого привозиди медали, а на мужскую одиночку давно плюнули
В суд никогда будем подавать?? Уже столько ребят в нейтральном статусе выступают , чего ждем? Почему не едем на ЧМ по юниорам хотя бы?? А на взрослый ЧМ? Это ваша прямая ответственность или вы хотите чтобы без нормальной конкуренции они там вообще берега попутали??
Ответ islay
В суд никогда будем подавать?? Уже столько ребят в нейтральном статусе выступают , чего ждем? Почему не едем на ЧМ по юниорам хотя бы?? А на взрослый ЧМ? Это ваша прямая ответственность или вы хотите чтобы без нормальной конкуренции они там вообще берега попутали??
так им на руку,чтобы наши фигуристы как можно дольше были в бане) зачем бороться за международку,если можно придумать еще более дебильные соревнования и набить себе карманы
плевать,что фигуристы с детства убиваются,чтобы достичь спортивных высот,но единственное чего они могут достигнуть это медаль с мордовских узоров,русского вызова и другой второсортной хрени
Что значит "ожидаемое" 6 место у Пети? Елена Анатольевна, то есть вы даже не скрываете, что имел место договорнячок?
Чайковская прикалывается? Я думаю она прекрасно понимает что даже этот сезон для Петросян вероятно последний.
В этом штабе не умеют работать со спортсменками 18+
Сразу становятся толстыми и ленивыми
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Чайковская прикалывается? Я думаю она прекрасно понимает что даже этот сезон для Петросян вероятно последний. В этом штабе не умеют работать со спортсменками 18+ Сразу становятся толстыми и ленивыми
А вы, видимо, знаете штаб где умеют с 18+ успешно работать ?
Было бы здорово на следующих играть увидеть Петросян, Валиеву, Трусову, это было бы, невероятно.
Ответ наталья Головченко
Было бы здорово на следующих играть увидеть Петросян, Валиеву, Трусову, это было бы, невероятно.
Посмотрим, кто отберется на Игры. Главное, чтобы была честная борьба и объективное судейство на отборочных стартах.
Ответ наталья Головченко
Было бы здорово на следующих играть увидеть Петросян, Валиеву, Трусову, это было бы, невероятно.
Этих будем лелеить, а молодежь по миру разбежится? Вот в эмиратах еще наших нет
Правильно баба Лена. Очень хороший опыт для шоу и сказок про царя салтана
Если бы Петросян судили, как Гуменника, то она была бы гораздо ниже. Это же видно невооружённым взглядам. Причем, я не болельщик Гуменника, но это просто нескрываемо. Даже вот в этих речах.
Ответ fewral
Если бы Петросян судили, как Гуменника, то она была бы гораздо ниже. Это же видно невооружённым взглядам. Причем, я не болельщик Гуменника, но это просто нескрываемо. Даже вот в этих речах.
У нее был задел в КП .
Ответ Arraches
У нее был задел в КП .
Так ей и в КП навалили. А судили бы, как Гуменника, могло бы быть 65+.
Надеюсь у Аделии есть шанс восстановиться, вернуться на международку и там отыграться.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева о выступлении Гуменника и Петросян на Олимпиаде: «Они уезжают без наград, но с гордо поднятой головой»
20 февраля, 10:02
Максим Маринин: «Гуменник показал себя бойцом в непростых условиях, тронул душу до слез»
19 февраля, 07:27
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
16 февраля, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем