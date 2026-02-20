109

Медведева о выступлении Гуменника и Петросян на Олимпиаде: «Они уезжают без наград, но с гордо поднятой головой»

Медведева: Петросян показала характер, силу и достойное катание.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о выступлении Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

Российские фигуристы заняли шестые места.

«Возвращаемся из Милана. Очень много эмоций. Да, конечно, мы все ехали с надеждой на медали. И я знаю, как сильно этого хотели ребята. Но с учетом той ситуации, в которую попали наши фигуристы, они уезжают без наград – зато с гордо поднятой головой. А это иногда дороже любой награды.

Петр Гуменник, на мой взгляд, должен был стоять на пьедестале. Я искренне восхищена его прокатами и тем, как он держался. Несмотря на все давление и несправедливость, с которыми ему пришлось столкнуться, он сохранил достоинство, концентрацию и показал высокий уровень катания. Честно – я не уверена, что в его ситуации смогла бы так совладать с нервами. Петя и вся его команда – вы большие молодцы. Вы проделали огромную работу, и это было видно в каждом движении.

Аделия Петросян – отдельная гордость. Колоссальное давление, огромные ожидания, пресса, которая заранее «вручала» золото... С таким фоном выходить на лед невероятно сложно. Но Аделия справилась. Она показала характер, силу и достойное катание. Да, в произвольной программе чуть-чуть не сложилось, и ей немного не повезло. Но у нее были все шансы быть в тройке сильнейших, и это факт. У этой девочки большое будущее. И я всегда рядом.

Горжусь вами. Несмотря ни на что», – написала Медведева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой
Спасибо Жене за добрые слова, ребятам они сейчас точно нужны, новых успехов Аделии и Пете!
Гуменника жалко. В наглую его выбили из борьбы и даже на показалку не пригласили. Но он красавчик и очень достойно себя показал, как в прокатах, так и вне их.
Ответ Den3Lo
Гуменника жалко. В наглую его выбили из борьбы и даже на показалку не пригласили. Но он красавчик и очень достойно себя показал, как в прокатах, так и вне их.
Смотрю ФК итак 1 раз в 4 года по сути (чисто ОИ, ну может какие-то ЧМ включал иногда). Но после того как Гуменника просто откровенно слили, в целом можно или вообще не смотреть или также 1 раз в 4 года ОИ, чтоб удостовериться, что там ничё не изменилось))), а субъективщина правит дальше. А Гуменник просто красавец, безмерно его уважаю!

Но своих детей бы в ФК никогда не отдал, чтоб их вот так слили за все старания... уж извольте...
Ответ Den3Lo
Гуменника жалко. В наглую его выбили из борьбы и даже на показалку не пригласили. Но он красавчик и очень достойно себя показал, как в прокатах, так и вне их.
Комментарий скрыт
Женя, ты большая молодец, что всегда находишь правильные слова для своих товарищей. Помню в 2022 году ты поддержала каждую девочку
Ну Женя молодец. Поддерживает Своих. А Загитова о своих даже не обмолвилась
Ответ Срезик
Ну Женя молодец. Поддерживает Своих. А Загитова о своих даже не обмолвилась
Вы удивляетесь?)
Ответ Срезик
Ну Женя молодец. Поддерживает Своих. А Загитова о своих даже не обмолвилась
Комментарий скрыт
Женя, спасибо.
Поддержку невозможно переоценить.
Ответ Tacciana
Женя, спасибо. Поддержку невозможно переоценить.
Комментарий скрыт
Спасибо Жене за поддержку Петра и Аделии !
Молодец, Женя!
Какие хорошие слова. Надеюсь, что Аделия прочтет и будет не так себя корить и есть. А Петр просто молодец, всех покорил на этих ОИ своей харизмой.
Даже мне очень приятно читать такие слова от прославленной чемпионки, ребятам наверное ещё приятнее)
Спасибо большое Петру и Аделии за достойное выступление и Жене за поддержку
