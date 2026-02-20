Фото
Загитова и Туктамышева поддержали Сакамото после ее выступления на Олимпиаде-2026

Загитова и Туктамышева поддержали Сакамото после ее выступления на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева поддержали японку Каори Сакамото после ее выступления на Играх-2026 в Милане.

Сакамото завоевала серебро, уступив американке Алисе Лью.

«Ты потрясающая, спасибо», – написала Загитова на японском, опубликовав совместные фото с Сакамото.

Туктамышева, присутствующая в Милане, выложила видео разминки Сакамото перед произвольной программой.

«Мы всегда будем любить тебя, Каори-чан», – написала Туктамышева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Алины Загитовой
Я хоть и не фанат Каори и против всех этих 3-2 , 2-3 у чемпионок, но лучше бы выиграла именно она. Тут как бы просто за скорость, скольжение ну и просто красиво уйти. А не эти вот СДВГ-шницы АБВГД-ейщицы. А японки остальные еще слишком юниорки, программы скучные, не тянут на ОЧ.
Ну так, если посмотреть, она совсем плохо прыгала, у нее самая низкая базовая стоимость всех исполненных ей элементов, ну куда? Ей и так накидали и тянули как могли, это тоже нечестно как по мне
Всегда "орал с этого" - программы скучные : D... ахахахах. Программе достаточно быть самой сложной и лучше всего технически исполненной, остальное всё вкусовщина. Как и параметры фигуристок - типа длины ног/худинки и прочей "балетности". Если квадратная кобыла из тренажёрки приедет и всех укатает технически на льду - значит она лучшая фигуристка!) Ну либо худой сухой стручок всех укатает - без разницы, не суть. Остальное всё не про спорт...
Каори заслуживает высочайшего уважения.
Прошла 3 олимпиады. Не хватило до золота самую малость😢
От того и очень обидно! При том что сама подарила сопернице медаль!
От того и очень обидно! При том что сама подарила сопернице медаль!
Заслужила это золото еще в команднике, но судьи грибовали американцев по самое не могу
Да, лучше бы выиграла Сакамото. Она и еще как человек не противная и никогда не радовалась (ну, во всяком случае публично) отстранению россиянок, хотя именно благодаря этому вышла в топ.
А Лю радовалась что ли?
Лю ненавидят здесь буквально за все.
Каори великолепная и классная фигуристка! Всего ей самого доброго!
Каори прекрасная, девочки молодцы, что поддержали ее. К сожалению, Каори перенервничала, увидев оценки Алисы, почувствовав, что сейчас у нее нет права на ошибку, и потеряла каскад. Каори, несмотря на то, что у нее нет золота ОИ, вызывает огромное уважение: воспитанная, скользящая, трудолюбивая. Спасибо ей за преданность спорту и желаю удачи в жизни, она говорила, что ее спортивный путь закончится на этих Играх
Слова воспитанная, скользящая, трудолюбивая необычно смотрятся друг с другом в одном ряду (в основном среднее)). Что-то вдруг вспомнились немного переиначенные слова из небезызвестной песни - "Скользящей походкой ты вышла из мая...")
Каори легенда! Повторю уже что писала. Я видела в живую ее когда она еще свою Матрицу катала. Это нереальное впечатление. Зал просто взорвался тогда. Ее катание очень особенное и очень выделяется на фоне других. Жаль что вчера не получилось. Прыжки у нее может не самые сильные, но раскат шикарный, скорость, программы. Матрица, на мой взгляд, одна из лучше прог в женской одиночке. Конечно по итогу четырехлетия этого она должна была становится ОЧ, но вчера немного не хватило, увы.
Петросян лучше бы поддержали!
наверняка поддержали, отчитываться чтоли должны личными переписками своими
Петросян лучше бы поддержали!
Адель достаточно поддерживают. Что за обязаловка такая? Тем более, что Лиза и Алина соревновались с Каори в одно время.
Ох, бедная Сакамото. На халяву повесили 3 золота ЧМ, но вот золото ОИ не покорилось - только два серебра в дополнение к прошлому командному серебру и личной бронзе.
Во всей сборной России, несправедливо забанненой на 4 года (и бан ещё неизвестно сколько продлится, а сколько ещё потом будем расхлёбывать его последствия) не найдётся более несчастного человека, чем она.
Ох, бедная Сакамото. На халяву повесили 3 золота ЧМ, но вот золото ОИ не покорилось - только два серебра в дополнение к прошлому командному серебру и личной бронзе. Во всей сборной России, несправедливо забанненой на 4 года (и бан ещё неизвестно сколько продлится, а сколько ещё потом будем расхлёбывать его последствия) не найдётся более несчастного человека, чем она.
Не, я, конечно, понимаю, что они знакомы и там хорошие личные отношения, но способность сочувствовать кому-то из других сборных после этого отстранения, лично у меня пропала.
поддерживаю
Кстати о вопросе дружбы в женском одиночном катании, за Петю болели все и искренне, и парни и девушки, а Адель если и кто то поддержал, то в основном отделался дежурными словами, без теплоты, а многие вообще проигнорировали.
Штаб то не тот.
Но кто другим штабам мешал готовить фигуристок?
Кстати о вопросе дружбы в женском одиночном катании, за Петю болели все и искренне, и парни и девушки, а Адель если и кто то поддержал, то в основном отделался дежурными словами, без теплоты, а многие вообще проигнорировали.
ну поговаривают же, что в тшт там никто ни с кем не дружит.
Вспомните реакцию Двоеглазовой на свое серебро ЧР.
ТЩК уже после окончания карьер и распределения главных медалей что-то типа дружбы показали)
Я правильно поняла, что Алина в поддержку выложила фото, где она на пьедестале на первом месте, а Каори на третьем? В этой ситуации? Можно же было первой фоткой ограничиться?

За поддержку спасибо и Алине и Лизе, конечно.
Ну поддержала в меру своих способностей..
Ну поддержала в меру своих способностей..
Да уж.
