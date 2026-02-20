Загитова и Туктамышева поддержали Сакамото после ее выступления на Олимпиаде-2026
Загитова и Туктамышева поддержали Сакамото после ее выступления на Олимпиаде.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева поддержали японку Каори Сакамото после ее выступления на Играх-2026 в Милане.
Сакамото завоевала серебро, уступив американке Алисе Лью.
«Ты потрясающая, спасибо», – написала Загитова на японском, опубликовав совместные фото с Сакамото.
Туктамышева, присутствующая в Милане, выложила видео разминки Сакамото перед произвольной программой.
«Мы всегда будем любить тебя, Каори-чан», – написала Туктамышева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Алины Загитовой
Прошла 3 олимпиады. Не хватило до золота самую малость😢
Во всей сборной России, несправедливо забанненой на 4 года (и бан ещё неизвестно сколько продлится, а сколько ещё потом будем расхлёбывать его последствия) не найдётся более несчастного человека, чем она.
Но кто другим штабам мешал готовить фигуристок?
Вспомните реакцию Двоеглазовой на свое серебро ЧР.
ТЩК уже после окончания карьер и распределения главных медалей что-то типа дружбы показали)
За поддержку спасибо и Алине и Лизе, конечно.