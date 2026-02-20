85

Ягудин о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Получилось то, что получилось. Мы не роботы»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил результаты женского турнира на Играх-2026 в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

«Это была безоговорочная победа Алисы Лью. Так раскованно, открыто, непринужденно, как будто она придумывала программу на ходу в хорошем смысле слова – просто человек кайфовал. Я таких фигуристов мало знаю. Алиса Лью – отдельная страница в фигурном катании.

Надежду на золотую медаль упустила Каори [Сакамото], не прыгнув второй каскад 3-3.

Что касается Аделии Петросян, мы говорили не раз, и Даниил Глейхенгауз говорил, что, чтобы быть в тройке, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Чтобы быть первой – тем более. А она сегодня могла выиграть с двумя четверными. Но получилось то, что получилось. Мы не роботы.

Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. В тех условиях, в которых выступали Петр [Гуменник] и Аделия, сейчас просто хочется их поблагодарить за стойкость и мужество», – сказал Ягудин. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Интересно, у всех, кто Лью нахваливает за радость и счастье - у вас реально полторы извилины и вы не понимаете, что это чисто маркетинг и вам продают антипод российских фигуристок и продвигают его, как антипод, пытаясь внушить, что щасьерадозть в спорте это важно, а спорт - не важно?
Ответ bimbombing
Интересно, у всех, кто Лью нахваливает за радость и счастье - у вас реально полторы извилины и вы не понимаете, что это чисто маркетинг и вам продают антипод российских фигуристок и продвигают его, как антипод, пытаясь внушить, что щасьерадозть в спорте это важно, а спорт - не важно?
Ну как бы это с самого начала бы понятно. Но кто то на это купался вот и все.
Ответ bimbombing
Интересно, у всех, кто Лью нахваливает за радость и счастье - у вас реально полторы извилины и вы не понимаете, что это чисто маркетинг и вам продают антипод российских фигуристок и продвигают его, как антипод, пытаясь внушить, что щасьерадозть в спорте это важно, а спорт - не важно?
Нахваливают за жизнь
Фигурное катание это все же довольно условно спорт. Скорее конкурс с оценками. И в нем хотят видеть не только технику, но и эмоции. А не каменное лицо
Я фигурку почти не смотрю, на олимпиадах отрывками. Я без понятия, какие там критерии оценок. В лыжах вот понятно, кто первый, тот и выиграл. Но выступление Лью зацепило тем, что человек искренне наслаждается тем, что делает
И на самом деле, Лью как будто и программу не ставили, включают музыку и она идет махать ручками в зависимости от настроения, каждый раз по разному. Это так удобно
Т.е. теперь на повестке - выходить на лед, хаотично махать руками и улыбаться как можно шире, это и есть высокие компоненты? и еще обязательно выходить лохматой и не причесанной, чтобы создать вайб беззаботности и непринужденности
Тутберидзе с Глейхом заморочились, поставили программу с миллионом акцентов, где каждый жест на месте, чтобы показать сложность, но похоже переиграли сами себя. Никому это уже не нужно.
Ответ nina1212
И на самом деле, Лью как будто и программу не ставили, включают музыку и она идет махать ручками в зависимости от настроения, каждый раз по разному. Это так удобно Т.е. теперь на повестке - выходить на лед, хаотично махать руками и улыбаться как можно шире, это и есть высокие компоненты? и еще обязательно выходить лохматой и не причесанной, чтобы создать вайб беззаботности и непринужденности Тутберидзе с Глейхом заморочились, поставили программу с миллионом акцентов, где каждый жест на месте, чтобы показать сложность, но похоже переиграли сами себя. Никому это уже не нужно.
Вы считаете, что Аделия должна была выиграть? Я понимаю наши чувства, но надо быть объективным.
Ответ Ir2019
Вы считаете, что Аделия должна была выиграть? Я понимаю наши чувства, но надо быть объективным.
Я думаю, если бы выиграла Каори претензий бы к программе ни у кого не было…
Очень странно и неприятно читать подобные одобрительные комментарии от профессионалов,тем более от чемпионов прошлых ОИ.

Т.е.катание с сомнительными ребрами,недокрутами,без сложных выходов и заходов,и почти без связок-это чемпионское? Ну тогда давайте в другой раз отправим фигуристку,которая по технике так себе зато будет улыбаться в 32 зуба,у нас такие тоже есть.
Ответ Кристина Q
Очень странно и неприятно читать подобные одобрительные комментарии от профессионалов,тем более от чемпионов прошлых ОИ. Т.е.катание с сомнительными ребрами,недокрутами,без сложных выходов и заходов,и почти без связок-это чемпионское? Ну тогда давайте в другой раз отправим фигуристку,которая по технике так себе зато будет улыбаться в 32 зуба,у нас такие тоже есть.
++++++
Ответ Кристина Q
Очень странно и неприятно читать подобные одобрительные комментарии от профессионалов,тем более от чемпионов прошлых ОИ. Т.е.катание с сомнительными ребрами,недокрутами,без сложных выходов и заходов,и почти без связок-это чемпионское? Ну тогда давайте в другой раз отправим фигуристку,которая по технике так себе зато будет улыбаться в 32 зуба,у нас такие тоже есть.
Надо было кураковой дать золото за улыбку
Поражаюсь тому, как пофигизм Лью возводят в нечто уникальное и достойное восхищения. Наша Радионова в свои 16-17 тоже катала с улыбкой и на расслабоне, помнится мне тогда это называли юниорским наивным катанием. Теперь это стало зреложенским и уникальным.
Ответ Alina66
Поражаюсь тому, как пофигизм Лью возводят в нечто уникальное и достойное восхищения. Наша Радионова в свои 16-17 тоже катала с улыбкой и на расслабоне, помнится мне тогда это называли юниорским наивным катанием. Теперь это стало зреложенским и уникальным.
+++++
Не та форма сейчас у Аделии, чтобы бороться за золото. Не повезло с годом ОИ. В прошлом году она могла бы их выиграть. А сейчас травмы и взросление. Естественный результат.
Ответ Ir2019
Не та форма сейчас у Аделии, чтобы бороться за золото. Не повезло с годом ОИ. В прошлом году она могла бы их выиграть. А сейчас травмы и взросление. Естественный результат.
Все верно.
К Петросян и Гуменнику никаких вопросов. Свою задачу выполнили. В остальном согласна с Ягудиным. Фигурное катание должно прининосить радость людям, и не быть вымуменным.
Ответ Железная Леди
К Петросян и Гуменнику никаких вопросов. Свою задачу выполнили. В остальном согласна с Ягудиным. Фигурное катание должно прининосить радость людям, и не быть вымуменным.
Наши ребята, правда, молодцы, Петр вообще гений, все сделал, что от него требовалось. Аделька тоже умница, если бы не пошла на этот четвертной, то жалела бы всю жизнь.
Ответ Veronika Makarova
Наши ребята, правда, молодцы, Петр вообще гений, все сделал, что от него требовалось. Аделька тоже умница, если бы не пошла на этот четвертной, то жалела бы всю жизнь.
Так, Гуменник уже гений. Следующая ступень, видимо: Гуменник святой.
Если человек позитивный, заряженный, стрессоустойчивый, это не значит, что он легкомысленный. За этим стоит большой труд, непростой путь, серьезная внутренняя работа. Она не просто так стала чемпионкой. Такой настрой, склад мышления, состояние и сделали из неё чемпионку.
Программа выглядела как импровизация в самом хорошем смысле этого слова. Так могут немногие.
Прекратите обесценивать чужой путь и труды.
Ответ Julia_uliaj
Если человек позитивный, заряженный, стрессоустойчивый, это не значит, что он легкомысленный. За этим стоит большой труд, непростой путь, серьезная внутренняя работа. Она не просто так стала чемпионкой. Такой настрой, склад мышления, состояние и сделали из неё чемпионку. Программа выглядела как импровизация в самом хорошем смысле этого слова. Так могут немногие. Прекратите обесценивать чужой путь и труды.
Победила бы Алиса если бы каталась за Польшу?
Придумала на ходу, точнее и не скажешь
Голос разума
А Лёша Лизу Туктамышеву не помнит?
В похожем стиле,на расслабоне, только уровнем повыше,и хорео получше, да ещё три 3А делавшую?
Ни разу до ОИ не допущенную...
Никогда он такого не видел🙈
