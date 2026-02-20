Ягудин о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Получилось то, что получилось. Мы не роботы»

Ягудин о 6-м месте Петросян: получилось то, что получилось. Мы не роботы.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил результаты женского турнира на Играх-2026 в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото , бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

«Это была безоговорочная победа Алисы Лью. Так раскованно, открыто, непринужденно, как будто она придумывала программу на ходу в хорошем смысле слова – просто человек кайфовал. Я таких фигуристов мало знаю. Алиса Лью – отдельная страница в фигурном катании.

Надежду на золотую медаль упустила Каори [Сакамото], не прыгнув второй каскад 3-3.

Что касается Аделии Петросян, мы говорили не раз, и Даниил Глейхенгауз говорил, что, чтобы быть в тройке, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Чтобы быть первой – тем более. А она сегодня могла выиграть с двумя четверными. Но получилось то, что получилось. Мы не роботы.

Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. В тех условиях, в которых выступали Петр [Гуменник] и Аделия, сейчас просто хочется их поблагодарить за стойкость и мужество», – сказал Ягудин.