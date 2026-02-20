Ягудин о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Получилось то, что получилось. Мы не роботы»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил результаты женского турнира на Играх-2026 в Милане.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.
«Это была безоговорочная победа Алисы Лью. Так раскованно, открыто, непринужденно, как будто она придумывала программу на ходу в хорошем смысле слова – просто человек кайфовал. Я таких фигуристов мало знаю. Алиса Лью – отдельная страница в фигурном катании.
Надежду на золотую медаль упустила Каори [Сакамото], не прыгнув второй каскад 3-3.
Что касается Аделии Петросян, мы говорили не раз, и Даниил Глейхенгауз говорил, что, чтобы быть в тройке, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Чтобы быть первой – тем более. А она сегодня могла выиграть с двумя четверными. Но получилось то, что получилось. Мы не роботы.
Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. В тех условиях, в которых выступали Петр [Гуменник] и Аделия, сейчас просто хочется их поблагодарить за стойкость и мужество», – сказал Ягудин.
Фигурное катание это все же довольно условно спорт. Скорее конкурс с оценками. И в нем хотят видеть не только технику, но и эмоции. А не каменное лицо
Я фигурку почти не смотрю, на олимпиадах отрывками. Я без понятия, какие там критерии оценок. В лыжах вот понятно, кто первый, тот и выиграл. Но выступление Лью зацепило тем, что человек искренне наслаждается тем, что делает
Т.е. теперь на повестке - выходить на лед, хаотично махать руками и улыбаться как можно шире, это и есть высокие компоненты? и еще обязательно выходить лохматой и не причесанной, чтобы создать вайб беззаботности и непринужденности
Тутберидзе с Глейхом заморочились, поставили программу с миллионом акцентов, где каждый жест на месте, чтобы показать сложность, но похоже переиграли сами себя. Никому это уже не нужно.
Т.е.катание с сомнительными ребрами,недокрутами,без сложных выходов и заходов,и почти без связок-это чемпионское? Ну тогда давайте в другой раз отправим фигуристку,которая по технике так себе зато будет улыбаться в 32 зуба,у нас такие тоже есть.
Программа выглядела как импровизация в самом хорошем смысле этого слова. Так могут немногие.
Прекратите обесценивать чужой путь и труды.
В похожем стиле,на расслабоне, только уровнем повыше,и хорео получше, да ещё три 3А делавшую?
Ни разу до ОИ не допущенную...
Никогда он такого не видел🙈