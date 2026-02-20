  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ами Накаи: «Даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде. Очень рада, что мне удалось исполнить тройной аксель в обеих программах»
39

Ами Накаи: «Даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде. Очень рада, что мне удалось исполнить тройной аксель в обеих программах»

Японская фигуристка Накаи: даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде.

Японская фигуристка Ами Накаи прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Милане, где она взяла бронзу.

«Я меньше нервничала по сравнению с предыдущими турнирами. Очень рада, что мне удалось исполнить аксель. Но были и моменты с ошибками на прыжках, поэтому я расстраивалась и задавалась вопросом, что же будет дальше.

Когда объявили оценки, я не могла понять, на какой я позиции. Я думала, что не попадаю в тройку. Когда я увидела цифру 3 рядом со своим именем, я поняла, что у меня бронзовая медаль. Я была очень удивлена и даже задумалась, реальность ли это.

Думаю, тот факт, что я не нервничала сегодня, сыграл свою роль, и я поняла, что очень важно верить в себя до конца. На предыдущих стартах мне ни разу не удавалось исполнить тройной аксель в обеих программах, поэтому то, что я сделала их на этой большой сцене, очень много значит для меня.

Честно говоря, я даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде. Тот факт, что я сейчас стою здесь с медалью, делает меня невероятно счастливой. Благодаря этому я чувствую, что все травмы и все, через что я прошла на этом пути, было не напрасно», – сказала Накаи.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
logoсборная Японии
logoАми Накаи
logoОлимпиада-2026
женское катание
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В ПП Накаи зверзко порезали, чтобы оставить Лью и Сакамото на 1 и 2 местах.
Ответ Блинчик
В ПП Накаи зверзко порезали, чтобы оставить Лью и Сакамото на 1 и 2 местах.
Я вот расстроился очень из-за этого. Сначала естественно из-за падения Адель, а потом болел уже чисто за Накаи! Она конечно косякнула там немного в программе, но то сколько ей баллов в итоге поставили - мрак... А её тут вдобавок во всех ветках почти обосрали - примитивная типа, прыг прыг, то сё, ручками помахала. Если этого достаточно, для фиксированного выполнения необходимых элементов - так и пожалуйста, спорт должен быть спортом, за образами и остальным - это вам в театр, благо их в стране много, или на ледовые шоу Авербуха идите. Но там жалуются - прыжков нет.... У Трусовой были прыжки еще какие - а вы её попрыгуньей звали.
Ответ Блинчик
В ПП Накаи зверзко порезали, чтобы оставить Лью и Сакамото на 1 и 2 местах.
Жаль девочку. У нее все было для чемпионства, кроме оценок судей и желания США получить золото любым путем
Хорошая девушка, но очень наивная - она даже не поняла, что её ограбили наглейшим образом в пользу Каори и "дискотеки".
Ответ Александр Иванов
Хорошая девушка, но очень наивная - она даже не поняла, что её ограбили наглейшим образом в пользу Каори и "дискотеки".
Это ее первая олимпиада и сразу медаль. Конечно, она рада.
Ответ Александр Иванов
Хорошая девушка, но очень наивная - она даже не поняла, что её ограбили наглейшим образом в пользу Каори и "дискотеки".
ты первый раз смотришь фк что ли? тут новичков всегда под шконку загоняют. Не только компами, но и гое. Та же Петросян к примеру 15 баллов слила лидерам только одними компами.
Ее реакция на бронзу была очень милой)) Думаю, сейчас после отличного дебюта на играх и после ухода Каори сможет претендовать на высшие позиции в мировом рейтинге
Ответ Aleksey 2025
Ее реакция на бронзу была очень милой)) Думаю, сейчас после отличного дебюта на играх и после ухода Каори сможет претендовать на высшие позиции в мировом рейтинге
У них там в Японии в следующем сезоне ещё одна девочка во взрослые выходит. Имя нп помню, но она тоже прыгает 3А и на юниорском уровне не проиграла ни одного старта. Кстати на чемпионате Японии 2ой была, после Каори. Так что Ами не просто будет удержать свое место под солнцем
Ответ Lilia Sadykova
У них там в Японии в следующем сезоне ещё одна девочка во взрослые выходит. Имя нп помню, но она тоже прыгает 3А и на юниорском уровне не проиграла ни одного старта. Кстати на чемпионате Японии 2ой была, после Каори. Так что Ами не просто будет удержать свое место под солнцем
А, это Мао Шимада, судя по описанию, точно, совсем забыл про нее, спасибо
Умница, из трёх призеров Милана, хотела, чтобы эта малышка стала ОЧ.
Одна из немногих кто поддержал тренд на победу с у-си. Уважуха!
Очень понравилась Ами на этих ОИ
Буду в будущем болеть за нее 🤍
Малыш, на этом соревновании «сильнейших» мира сего тебе не бронзу надо было дать, а золото.
Молодец, Ами. Уверена, что она вырастет в очень классную титулованную фигуристку.
Ответ Sportsfan
Молодец, Ами. Уверена, что она вырастет в очень классную титулованную фигуристку.
Ну понятно, что можно и лошадь научить курить. Но здесь над базовым катанием без передыху три года пахать 😪😪😪
У этой прелестной девушки украли золото, очень жаль
Ответ Black&White
У этой прелестной девушки украли золото, очень жаль
Она наошиюпдась в произвольной и сама все отдала как и Сакамото
Ответ Black&White
У этой прелестной девушки украли золото, очень жаль
Скорее всего не пустили вперёд на последней Олимпиаде Сакамото.
Бедная:((( должна была проучить золотую медаль, но отняли по политическим взглядам. Выиграла та, которая оттанцевала самую легкую программу:((((
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Сакамото о серебре Олимпиады-2026: «Испытываю разочарование, несмотря на то, что поднялась на одну ступеньку выше по сравнению с Пекином»
20 февраля, 07:03
Сакамото от золота Олимпиады отделил одинарный тулуп, подсчитал журналист Вонг. Японка проиграла 1,89 балла Алисе Лью
20 февраля, 06:59
Лью дурачилась, Сакамото рыдала: в фигурке – драма
19 февраля, 23:25
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем