Ами Накаи: «Даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде. Очень рада, что мне удалось исполнить тройной аксель в обеих программах»

Японская фигуристка Накаи: даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде.

Японская фигуристка Ами Накаи прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Милане, где она взяла бронзу.

«Я меньше нервничала по сравнению с предыдущими турнирами. Очень рада, что мне удалось исполнить аксель. Но были и моменты с ошибками на прыжках, поэтому я расстраивалась и задавалась вопросом, что же будет дальше.

Когда объявили оценки, я не могла понять, на какой я позиции. Я думала, что не попадаю в тройку. Когда я увидела цифру 3 рядом со своим именем, я поняла, что у меня бронзовая медаль. Я была очень удивлена и даже задумалась, реальность ли это.

Думаю, тот факт, что я не нервничала сегодня, сыграл свою роль, и я поняла, что очень важно верить в себя до конца. На предыдущих стартах мне ни разу не удавалось исполнить тройной аксель в обеих программах, поэтому то, что я сделала их на этой большой сцене, очень много значит для меня.

Честно говоря, я даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде. Тот факт, что я сейчас стою здесь с медалью, делает меня невероятно счастливой. Благодаря этому я чувствую, что все травмы и все, через что я прошла на этом пути, было не напрасно», – сказала Накаи.