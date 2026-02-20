43

Петросян прошла допинг-контроль после произвольной программы на Олимпиаде (РИА Новости)

Петросян проверили на допинг после произвольной программы на Олимпиаде.

Российскую фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы на Олимпиаде в Милане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoАделия Петросян
РИА Новости
logoОлимпиада-2026
женское катание
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoдопинг
А Лью, Лью прошла? Или там ТИ?
Ответ Загимед
А Лью, Лью прошла? Или там ТИ?
Зачем? Она Америка, они по золотой карте на ооимпипде
Ответ Загимед
А Лью, Лью прошла? Или там ТИ?
Как же у вас подгорает :) Валиеву спросите, она эксперт в этой области.
Наступит ли тот чудесный день, когда из прохождения базовой процедуры допинг контроля фигуристами перестанут делать очередную новость?
Ответ Olimpicfk
Наступит ли тот чудесный день, когда из прохождения базовой процедуры допинг контроля фигуристами перестанут делать очередную новость?
Безусловно, наступит, когда перестанут полоскать Россию по поводу и без повода. Главное, последнего как можно меньше подавать, а то из любой российской мухи вырастоает слон.
По балам уже понятно что прошла
А вся американская сборная его прошла?
Ответ Veronika Makarova
А вся американская сборная его прошла?
А их спрашивали?
При таких условиях и при такой политической обстановке, победи она- скорее всего, не прошла бы, даже если она хоть стократно кристально-чиста. Если есть желание найти и тем более приказ найти во что бы то ни стало, то даже если и нет ничего- и найдут, и оклевещут, и сломают. Это политика. Даже если твердят, что якобы спорт- вне политики. Миф. Спорт сегодня- это часть политики и ее выражение.
Проверяйте Глен и Лью!!!!
Зуб даю что не чистые!!!
Ответ vb2c2sshnk
Проверяйте Глен и Лью!!!! Зуб даю что не чистые!!!
Они и не скрывают.
Было бы странно, если бы не прошла. После ситуации с Валиевой
Ответ Лисенок555
Было бы странно, если бы не прошла. После ситуации с Валиевой
Так это же банальная процедура ясное дело что прошла в чём новость это с Валиевой ни как не связано все спортсмены проходят .
Ответ Лисенок555
Было бы странно, если бы не прошла. После ситуации с Валиевой
На ОИ Камила была кристально чиста.
Теперь проба случайно задержится.. А потом, увидим всё сами..
