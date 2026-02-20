Петросян прошла допинг-контроль после произвольной программы на Олимпиаде (РИА Новости)
Петросян проверили на допинг после произвольной программы на Олимпиаде.
Российскую фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы на Олимпиаде в Милане.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.
