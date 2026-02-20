36

Тренера Медовикова, обвиненного в домогательствах к юным фигуристкам, задержали в Новосибирске

Тренера, обвиненного в домогательствах к фигуристкам, задержали в Новосибирске.

Тренер по фигурному катанию из Новосибирска Константин Медовиков задержан, его планируют отправить под домашний арест.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Фигурант сегодня задержан. В ближайшее время планируется избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказала собеседница агентства.

В мае 2025 года сообщалось, что в отношении Медовикова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней новосибирской фигуристки Дарьи Антоновой, рассказывала, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. Юлия Хохлова, мать другой 13-летней фигуристки, занимавшейся у Медовикова, также обвиняла тренера в домогательствах.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Константин Медовиков
происшествия
Помню эту жуткую историю.
Была уверена, что его еще тогда задержали и он еще с тех пор под арестом.
Это же он в прямом эфире девочку лапал?
Не сторонник обвинять человека до вынесения приговора, но поведение этого товарища, подкрепленное видео, оставляло мало сомнений.
Он. И против него не одна фигуристка высказалась. И видео мерзкое.
Он всё это время продолжал работать
Абсурдно много времени понадобилось, чтобы задержать человека, который прям на видео лапал ребёнка. А часть родителей этого пдф.файла ещё и защищали.
Ну это не на мирный митинг сходить.Вот так у нас к сожалению.
Там вроде не его защищали, а недоумевали над поведением маман — то напишет заявление, то отзовет.
Хорошие у него подвязки, раз задержали только через пол года. Обычно по такой статье приземляют быстрее, и без всяких залогов.
Так он вроде бы жил как жил и все также тренировал. Неясно, почему вдруг его через9 месяцев задержали и отправили домой.
Да , но все же не удалось отмазаться , как это порой бывает в тех краях .
Зашел под хештегом увидел такие новости:

1. «Считаем обвинения ложью». Родители фигуристов группы Медовикова поддержали тренера, обвиненного ранее в домогательствах к ученицам

2. «На слово не верю». Тарасова о заявлении матери 12-летней фигуристки, что тренер Медовиков домогался ее дочери

3. Тренер Медовиков, которого ранее обвиняли в домогательствах, возобновил работу с юными фигуристами

4. «В мой адрес прозвучала клевета». Мать фигуристки Антоновой подала в суд на родительский комитет группы тренера Медовикова

5. Новицкий о новостях про домогательства в фигурном катании: «Тенденция пугает, но это очень неоднозначная ситуация»

Зато культуры отмены нету!
Удивительно, что даже имея намёк на домогательство к ребёнку, он должен быть выслан в Магадан, где ни одного ребёнка на 50 км. А он у вас по всей стране гастролирует.
Приняли пэдээфа
Мне его рожа сразу не понравилась. Хотя конечно по сравнению со святыми католическими отцами, подарившими свою [вообще неплатоническую] любовь многим сотням тысяч маленьких прихожан 8-12 лет, его домогательства просто детские шалости.
С мая по февраль не могли решить, кто прав. Теперь поживет дома. Цирк.
Любишь медок, люби и холодок.
А почему его еще тогда не задержали? Когда были первые звоночки? Несколько лет назад.
