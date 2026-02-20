Тренера Медовикова, обвиненного в домогательствах к юным фигуристкам, задержали в Новосибирске
Тренер по фигурному катанию из Новосибирска Константин Медовиков задержан, его планируют отправить под домашний арест.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
«Фигурант сегодня задержан. В ближайшее время планируется избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказала собеседница агентства.
В мае 2025 года сообщалось, что в отношении Медовикова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней новосибирской фигуристки Дарьи Антоновой, рассказывала, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. Юлия Хохлова, мать другой 13-летней фигуристки, занимавшейся у Медовикова, также обвиняла тренера в домогательствах.
Была уверена, что его еще тогда задержали и он еще с тех пор под арестом.
Это же он в прямом эфире девочку лапал?
Не сторонник обвинять человека до вынесения приговора, но поведение этого товарища, подкрепленное видео, оставляло мало сомнений.
Зато культуры отмены нету!