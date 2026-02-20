182

ФФККР о выступлении Петросян на Олимпиаде: «Сделала невозможное – заставила весь мир аплодировать твоему таланту»

ФФККР: Петросян заставила весь мир аплодировать своему таланту.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оценила результат Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

Российская фигуристка заняла шестое место.

«Аделия Петросян, яркая звездочка! Сделала невозможное – заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты – настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции!» – говорится в сообщении ФФККР.

ФФКР не поддерживает спортсменов - плохо!
ФФКР поддерживает спортсменов - тоже плохо!
На самом деле лучшей поддержкой для спортсменов будет начатая кропотливая работа от чинуш по допуску на международку. Хоть бэшки, хоть водокачки. Надо с чего-то начинать!
Ответ Min_Lil
ФФКР не поддерживает спортсменов - плохо! ФФКР поддерживает спортсменов - тоже плохо! На самом деле лучшей поддержкой для спортсменов будет начатая кропотливая работа от чинуш по допуску на международку. Хоть бэшки, хоть водокачки. Надо с чего-то начинать!
Да, иначе все просто уйдут из спорта. Мне кажется Бойкова с Козловским на грани этого решения находятся.
Ответ Дженифер
Да, иначе все просто уйдут из спорта. Мне кажется Бойкова с Козловским на грани этого решения находятся.
Думаю таких, как Козловский/Бойкова не отпустят в другие сборные, а уходить из спорта... А вот юные спортсмены могут и задуматься
Аделия допустила одно падение с четвёртого прыжка, остальная программа идеальна, и короткая тоже, прыжки, дорожки,вращения. Не развалила прокаты, накинулись то,будто завалила оба проката. Для спортсменки, у которой первый международный старт это Олимпийские игры, не имея опыта, достойно показать свои программы. Не понимаю ,у нас все привыкли видеть только плохое
Ответ Настя У.
Аделия допустила одно падение с четвёртого прыжка, остальная программа идеальна, и короткая тоже, прыжки, дорожки,вращения. Не развалила прокаты, накинулись то,будто завалила оба проката. Для спортсменки, у которой первый международный старт это Олимпийские игры, не имея опыта, достойно показать свои программы. Не понимаю ,у нас все привыкли видеть только плохое
В Россию приедет и за 250 опять будет получать...
Ответ Free1971
В Россию приедет и за 250 опять будет получать...
В след сезоне думаю не удастся там другие пришли еще
Гнать вас всех оттуда, нужна полная перезагрузка федры, никакого толку, в суде не отстаивали парников и танцоров, хорошие у них отношения, видим как ноги вытирают все кому не лень. Облажались по полной, но как и в ситуации с Валиевой все останутся на своих местах, будут дальше пилить бюджетные деньги
Ответ Элен Карташова
Гнать вас всех оттуда, нужна полная перезагрузка федры, никакого толку, в суде не отстаивали парников и танцоров, хорошие у них отношения, видим как ноги вытирают все кому не лень. Облажались по полной, но как и в ситуации с Валиевой все останутся на своих местах, будут дальше пилить бюджетные деньги
Во во точно
Ответ Элен Карташова
Гнать вас всех оттуда, нужна полная перезагрузка федры, никакого толку, в суде не отстаивали парников и танцоров, хорошие у них отношения, видим как ноги вытирают все кому не лень. Облажались по полной, но как и в ситуации с Валиевой все останутся на своих местах, будут дальше пилить бюджетные деньги
Ток о своем ... и думают больше не о чем, а в другом полный провал везде, ни отстоять спортсменов ничего, бедные спортсмены
Антону все Божья роса.
Может задуматься пора?
Прежняя система с 15-летними девочками на трех креветках НЕ работает.

Таких больше никто не пустит во взрослый спорт. Может пора как-то начать поддерживать другие штабы, где умеют готовить катальщиц, которые после пубертата сохраняют прыжки?
Почему Нелюбова с трикселем за КП получает 70, а Петросян 86?
Почему Захаровой чтобы получить медаль с четверным надо сажать в кик Водорезову, по другому не дали бы.

Почему вы, видя состояния спортсменов, вложили ресурсы не в хорошо готового Гуменника, а в Петросян без прыжков? В итоге одну отсудили лояльно, другого ужасно.

Было бы наоборот, уезжали бы с серебром даже на этих ОИ

Зато в Милан приехал пошопиться, красавец
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Антону все Божья роса. Может задуматься пора? Прежняя система с 15-летними девочками на трех креветках НЕ работает. Таких больше никто не пустит во взрослый спорт. Может пора как-то начать поддерживать другие штабы, где умеют готовить катальщиц, которые после пубертата сохраняют прыжки? Почему Нелюбова с трикселем за КП получает 70, а Петросян 86? Почему Захаровой чтобы получить медаль с четверным надо сажать в кик Водорезову, по другому не дали бы. Почему вы, видя состояния спортсменов, вложили ресурсы не в хорошо готового Гуменника, а в Петросян без прыжков? В итоге одну отсудили лояльно, другого ужасно. Было бы наоборот, уезжали бы с серебром даже на этих ОИ Зато в Милан приехал пошопиться, красавец
Как надоели горлопанить! Уже и Петросян не скользит, а Гуменник, приземливший 5 квадов, не готов. Не готов к чему — к 4му акселю?! И про возраст — бронзовый пример текущей Олимпиады младше Щербаковой на предыдущей Олимпиаде, хоть и на чуть-чуть…
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Антону все Божья роса. Может задуматься пора? Прежняя система с 15-летними девочками на трех креветках НЕ работает. Таких больше никто не пустит во взрослый спорт. Может пора как-то начать поддерживать другие штабы, где умеют готовить катальщиц, которые после пубертата сохраняют прыжки? Почему Нелюбова с трикселем за КП получает 70, а Петросян 86? Почему Захаровой чтобы получить медаль с четверным надо сажать в кик Водорезову, по другому не дали бы. Почему вы, видя состояния спортсменов, вложили ресурсы не в хорошо готового Гуменника, а в Петросян без прыжков? В итоге одну отсудили лояльно, другого ужасно. Было бы наоборот, уезжали бы с серебром даже на этих ОИ Зато в Милан приехал пошопиться, красавец
Сих умом не блещет - это факт. Если бы Пете поставили заслуженные компоненты, то даже со всеми проставленными q, он был бы с медалью.
Петр подарил нам прокат который хочется смотреть и смотреть и это факт
Федерации пора бы уже не красивые слова тг писать, а поднять свои пятые точки из уютных кресел и предпринять хоть какие-то действия по допуску наших спортсменов. Хватит уже затирать про дружеские отношения.
В КАС подавать надо, как лыжная федерация сделала.
Почему лыжники после олимпиады едут на этапы кубка мира, а наши на очередную водокачку.
почему Петра так плохо отсудили?
Ответ Veronika spuria
почему Петра так плохо отсудили?
Потому что Федерация поставила на Петросян
Ответ Veronika spuria
почему Петра так плохо отсудили?
Комментарий скрыт
Да никому наши прекрасные фигуристы не нужны, кроме нас, никто там особо не аплодировал их прокатам. Если изучить мнение иностранцев в соцсетях, то агрессивных и негативных больше. Не надо выдумывать какую-то общемировую любовь, ее нет. Но надо добиваться равных со всеми прав и да, просто хорошо делать свою административную работу, помогать. А не так как с Петиной музыкой
Ответ garovatat
Да никому наши прекрасные фигуристы не нужны, кроме нас, никто там особо не аплодировал их прокатам. Если изучить мнение иностранцев в соцсетях, то агрессивных и негативных больше. Не надо выдумывать какую-то общемировую любовь, ее нет. Но надо добиваться равных со всеми прав и да, просто хорошо делать свою административную работу, помогать. А не так как с Петиной музыкой
не аплодировал? Простите вы чем смотрели и слушали?
Ответ Emma Nevskaia
не аплодировал? Простите вы чем смотрели и слушали?
наших зрителей много было
"Мир" - это судья из Казахстана?)
Стыдно за таких «болельщиков», которые готовы затравить девушку за ОДНУ единственную ошибку, и то на ультра-си (!), которую она вынуждена (вынуждена, услышьте !!!) была прыгать, поскольку без рейтинга вариантов других у нее нет. Вы думаете, не смогла бы она откатать свою программу на отлично с тройными, если потенциально ей поставили бы столько же компонентов, сколько Алисе? Да в легкую! И заняла бы заслуженное первое место. Неужели это кому-то непонятно…непонятно, что она выступала в неравных условиях.
Ответ Чулпан Гараева
Стыдно за таких «болельщиков», которые готовы затравить девушку за ОДНУ единственную ошибку, и то на ультра-си (!), которую она вынуждена (вынуждена, услышьте !!!) была прыгать, поскольку без рейтинга вариантов других у нее нет. Вы думаете, не смогла бы она откатать свою программу на отлично с тройными, если потенциально ей поставили бы столько же компонентов, сколько Алисе? Да в легкую! И заняла бы заслуженное первое место. Неужели это кому-то непонятно…непонятно, что она выступала в неравных условиях.
Вообще нет никаких претензий за ее ошибку на ультра-си. Претензия, что после ошибки она бросила программу, что никогда девочки ТШТ себе не позволяли. Танго с выражением лица, как будто кто-то умер, не катают. Не было у нее чемпионского проката, который вы в том числе, будете через 4 года пересматривать. И не было его прежде всего по презентации.
Ответ Чулпан Гараева
Стыдно за таких «болельщиков», которые готовы затравить девушку за ОДНУ единственную ошибку, и то на ультра-си (!), которую она вынуждена (вынуждена, услышьте !!!) была прыгать, поскольку без рейтинга вариантов других у нее нет. Вы думаете, не смогла бы она откатать свою программу на отлично с тройными, если потенциально ей поставили бы столько же компонентов, сколько Алисе? Да в легкую! И заняла бы заслуженное первое место. Неужели это кому-то непонятно…непонятно, что она выступала в неравных условиях.
Не травит ее никто за ошибку. Тут скорее вопросы к федерации. Почему они свой админ ресурс бросили на спортсменку с травмой, у которой весь сезон не шли ультра си.
И забили болт на спортсмена, который весь сезон накатывал сложнейший контент и делал его ни раз.
