ФФККР о выступлении Петросян на Олимпиаде: «Сделала невозможное – заставила весь мир аплодировать твоему таланту»

ФФККР: Петросян заставила весь мир аплодировать своему таланту.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оценила результат Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

Российская фигуристка заняла шестое место.

«Аделия Петросян, яркая звездочка! Сделала невозможное – заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты – настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции!» – говорится в сообщении ФФККР .