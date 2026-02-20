ФФККР о выступлении Петросян на Олимпиаде: «Сделала невозможное – заставила весь мир аплодировать твоему таланту»
ФФККР: Петросян заставила весь мир аплодировать своему таланту.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оценила результат Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.
Российская фигуристка заняла шестое место.
«Аделия Петросян, яркая звездочка! Сделала невозможное – заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты – настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции!» – говорится в сообщении ФФККР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
ФФКР поддерживает спортсменов - тоже плохо!
На самом деле лучшей поддержкой для спортсменов будет начатая кропотливая работа от чинуш по допуску на международку. Хоть бэшки, хоть водокачки. Надо с чего-то начинать!
Может задуматься пора?
Прежняя система с 15-летними девочками на трех креветках НЕ работает.
Таких больше никто не пустит во взрослый спорт. Может пора как-то начать поддерживать другие штабы, где умеют готовить катальщиц, которые после пубертата сохраняют прыжки?
Почему Нелюбова с трикселем за КП получает 70, а Петросян 86?
Почему Захаровой чтобы получить медаль с четверным надо сажать в кик Водорезову, по другому не дали бы.
Почему вы, видя состояния спортсменов, вложили ресурсы не в хорошо готового Гуменника, а в Петросян без прыжков? В итоге одну отсудили лояльно, другого ужасно.
Было бы наоборот, уезжали бы с серебром даже на этих ОИ
Зато в Милан приехал пошопиться, красавец
В КАС подавать надо, как лыжная федерация сделала.
Почему лыжники после олимпиады едут на этапы кубка мира, а наши на очередную водокачку.
И забили болт на спортсмена, который весь сезон накатывал сложнейший контент и делал его ни раз.