Тренер Лью: «Мы весь сезон готовили тройной аксель. Алиса его приземляет, но еще не время показывать его на публике»

Тренер Лью: Алиса делает тройной аксель, но не время показывать его на публике.

Тренер Массимо Скали рассказал, планирует ли американская фигуристка Алиса Лью добавлять элементы ультра-си в программы.

Лью победила на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Что с программами, почему вы все-таки решили не исполнять на Олимпиаде Леди Гагу?

– Алиса необычная фигуристка, и поэтому мы стараемся не делать обычных вещей. Программа под Леди Гагу была вызовом, она была абсолютно сумасшедшей.

Но когда мы после чемпионата США вернулись к старой программе, для всех нас она стала новой радостью. Мы добавили вращение из программы под Леди Гагу, да и вообще многое обновили. И внезапно все стали получать удовольствие от программы, хотя за весь прошлый сезон она поднадоела.

– Когда вы впервые увидели Алису с новой прической, ваши эмоции?

– Я знал, что она собирается к парикмахеру, и написал ей: «Как все прошло?» Она не ответила. На следующий день я увидел ее на тренировке и просто обалдел. Потом была пауза, и я сказал: «О, как круто!»

На самом деле, все, что она делает, очень круто.

– Вы будете пытаться на будущий сезон добавить в программу элементы ультра-си?

– Мы весь сезон готовили тройной аксель. Она его приземляет, но еще не время показывать его на публике. Так что если мы решим продолжать – а я еще не говорил с ней об этом! – конечно, мы будем стараться его делать, – сказал Скали.

