Тренер Лью: «Мы весь сезон готовили тройной аксель. Алиса его приземляет, но еще не время показывать его на публике»

Тренер Массимо Скали рассказал, планирует ли американская фигуристка Алиса Лью добавлять элементы ультра-си в программы.

Лью победила на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Что с программами, почему вы все-таки решили не исполнять на Олимпиаде Леди Гагу? 

– Алиса необычная фигуристка, и поэтому мы стараемся не делать обычных вещей. Программа под Леди Гагу была вызовом, она была абсолютно сумасшедшей. 

Но когда мы после чемпионата США вернулись к старой программе, для всех нас она стала новой радостью. Мы добавили вращение из программы под Леди Гагу, да и вообще многое обновили. И внезапно все стали получать удовольствие от программы, хотя за весь прошлый сезон она поднадоела.  

– Когда вы впервые увидели Алису с новой прической, ваши эмоции? 

– Я знал, что она собирается к парикмахеру, и написал ей: «Как все прошло?» Она не ответила. На следующий день я увидел ее на тренировке и просто обалдел. Потом была пауза, и я сказал: «О, как круто!»

На самом деле, все, что она делает, очень круто. 

– Вы будете пытаться на будущий сезон добавить в программу элементы ультра-си? 

– Мы весь сезон готовили тройной аксель. Она его приземляет, но еще не время показывать его на публике. Так что если мы решим продолжать – а я еще не говорил с ней об этом! – конечно, мы будем стараться его делать, – сказал Скали.

«Не умею делать poker face». Мы узнали секрет Лью – от самой Алисы и ее тренера

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Да зачем он ей?) Она прекрасно собирает отборные грибы с базой 62, в том числе с одним из каскадов 3+2, и на плоских ребрах. Достаточно выйти, потрясти волосами, помахать руками и возвести очи вверх. И еще улыбаться так, будто у нее приход. Отдельно про хорео - это не хорео. Это диско-подергивания под зажигателтные ритмы. Руки вообще свободно болтаются, не поставлены. ТАТ права, это не программа, это похоже на вольную импровизацию в клубе под мухой))
Миллион плюсов вам!
Особенно про приход))
Интересно,они там в сша все что ли критически мыслить не могут и им реально вот это заходит
Вообще-то ТАТ в положительном ключе сказала, что программа выглядит как импровизация. Нет заученности, зажатости. У неё внутри свобода.
"Скажите, а этот тройной аксель сейчас с вами в этой комнате?"
Алиса в стране чудес
Учитывая, как Алиса маленькой недокручивала, с чего она вдруг будет его прыгать и докручивать? К тому же, это будет риск, а Алиса и так чемпионка без рисков.
Сидеть умничать в комментах,тоже никакого риска
Вы видите триксель? Нет. А он есть.
Пффффф... будь она в "Ангелах Плющенко" там бы такое прыгала.
Сальто с Гномом.
Вот в этом вся разница между Алисой и Аделией.
Когда Алисе ещё не время показывать аксель на публике, она его не показывает.
А когда Аделии не время показывать тулуп на публике, она вынуждена его прыгать.

И дело не в том, что её засудили, нет! Поставили прилично. Дело в том, что они в совершенно неравных условиях.
Боже 😂😂😂 ну сейчас-то уже можно перестать рассказывать эти сказки)))
ну, хотя бы тренировочный показали. они же так любят хвастаться своими успехами. но тренер уже занервничал: таких чемпионок не любят
