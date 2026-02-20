Тренер Лью: «Мы весь сезон готовили тройной аксель. Алиса его приземляет, но еще не время показывать его на публике»
Тренер Массимо Скали рассказал, планирует ли американская фигуристка Алиса Лью добавлять элементы ультра-си в программы.
Лью победила на Олимпиаде-2026 в Милане.
– Что с программами, почему вы все-таки решили не исполнять на Олимпиаде Леди Гагу?
– Алиса необычная фигуристка, и поэтому мы стараемся не делать обычных вещей. Программа под Леди Гагу была вызовом, она была абсолютно сумасшедшей.
Но когда мы после чемпионата США вернулись к старой программе, для всех нас она стала новой радостью. Мы добавили вращение из программы под Леди Гагу, да и вообще многое обновили. И внезапно все стали получать удовольствие от программы, хотя за весь прошлый сезон она поднадоела.
– Когда вы впервые увидели Алису с новой прической, ваши эмоции?
– Я знал, что она собирается к парикмахеру, и написал ей: «Как все прошло?» Она не ответила. На следующий день я увидел ее на тренировке и просто обалдел. Потом была пауза, и я сказал: «О, как круто!»
На самом деле, все, что она делает, очень круто.
– Вы будете пытаться на будущий сезон добавить в программу элементы ультра-си?
– Мы весь сезон готовили тройной аксель. Она его приземляет, но еще не время показывать его на публике. Так что если мы решим продолжать – а я еще не говорил с ней об этом! – конечно, мы будем стараться его делать, – сказал Скали.
«Не умею делать poker face». Мы узнали секрет Лью – от самой Алисы и ее тренера
Особенно про приход))
Интересно,они там в сша все что ли критически мыслить не могут и им реально вот это заходит
Когда Алисе ещё не время показывать аксель на публике, она его не показывает.
А когда Аделии не время показывать тулуп на публике, она вынуждена его прыгать.
И дело не в том, что её засудили, нет! Поставили прилично. Дело в том, что они в совершенно неравных условиях.