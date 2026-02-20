Скали о победе Лью на Олимпиаде: «Алиса приехала, чтобы выразить себя, показать свое искусство и радость, с какой она катается»

Тренер Скали о победе Лью на Олимпиаде: Алиса приехала, чтобы выразить себя.

Тренер Массимо Скали прокомментировал победу американской фигуристки Алисы Лью на Олимпиаде в Милане.

– Вы мне сейчас не поверите, но я искренне говорю: мы реально приехали на Олимпиаду без ожиданий. Ноль, полный ноль! Мы знали, что она хорошо готова, но не думали о медали.

Она приехала в Милан не за медалью, понимаете? Она приехала, чтобы выразить себя, показать свое искусство и радость, с какой она катается. И это уникально.

Я знаю, что звучит странно, но это правда. У Алисы очень танцевальная произвольная, и я все время повторял: «Представь, что мы пошли в клуб!» Расслабься, заставь нас почувствовать, словно мы на танцполе. И она смогла!

– Она реально не нервничала на Олимпиаде, как это возможно?

– Такое не каждый поймет, но это правда. Она никогда не нервничает. Ей нравится выступать, нравится болеть за других... Мы ехали сюда на автобусе, когда выступала Эмбер Гленн. И Алиса подключилась онлайн и с телефона болела за Эмбер.

Даже во время разминки в зале она поддерживала других. В этом вся Алиса. Я не хочу сказать, что такой подход сработает для каждого, но для Алисы он единственный возможный, – сказал Скали.

