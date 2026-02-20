Алиса Лью: «Мне нравится устраивать шоу, и когда я увидела, что люди на трибунах улыбаются, я стала улыбаться им в ответ»

Алиса Лью о победе на Олимпиаде: не ощущала никакого давления.

Американская фигуристка Алиса Лью поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Мы накануне вечером ужинали с семьей и друзьями, и я очень счастлива, что сегодня они были на трибунах. Мне очень нравится мое новое платье, пожалуй, теперь самое любимое за все время! Не терпелось его показать публике. Ну и представьте, как глупо я бы выглядела в этом платье, если бы сегодня не выиграла? Ха-ха!

– Для любой другой фигуристки это стало бы фактором дополнительного давления.

– Я не ощущала никакого давления! Мне нравится устраивать шоу, и когда я увидела, что люди на трибунах улыбаются, я стала улыбаться им в ответ. Я не умею делать poker face, извините! Я благодарна, что у меня в карьере были уже две Олимпиады , но от последней я определенно получила больше удовольствия.

И на самом деле, если бы даже я упала с каждого прыжка, я все равно спокойно носила бы это платье.

Надеюсь, моя история станет вдохновением для многих. Я очень благодарна за поддержку, вокруг меня близкие люди, и я знаю, как мне повезло, что я сейчас нахожусь тут.

– Ты одна из немногих американских фигуристок, кто выигрывал Олимпиаду в женском катании. Причем последний раз это случилось еще до твоего рождения (Сара Хьюз в 2002-м – Спортс’’).

– Я в шоке, в этом клубе выдающиеся спортсменки, для меня честь оказаться в одном ряду с ними.

Но искренне говорю, я никогда не ставила перед собой такой цели. Мне скорее хотелось создать в фигурном катании максимально много программ. И я пока попадаю по всем мишеням! – сказала Лью.

