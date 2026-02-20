118

Алиса Лью: «Мне нравится устраивать шоу, и когда я увидела, что люди на трибунах улыбаются, я стала улыбаться им в ответ»

Алиса Лью о победе на Олимпиаде: не ощущала никакого давления.

Американская фигуристка Алиса Лью поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Мы накануне вечером ужинали с семьей и друзьями, и я очень счастлива, что сегодня они были на трибунах. Мне очень нравится мое новое платье, пожалуй, теперь самое любимое за все время! Не терпелось его показать публике. Ну и представьте, как глупо я бы выглядела в этом платье, если бы сегодня не выиграла? Ха-ха! 

– Для любой другой фигуристки это стало бы фактором дополнительного давления. 

– Я не ощущала никакого давления! Мне нравится устраивать шоу, и когда я увидела, что люди на трибунах улыбаются, я стала улыбаться им в ответ. Я не умею делать poker face, извините! Я благодарна, что у меня в карьере были уже две Олимпиады, но от последней я определенно получила больше удовольствия.

И на самом деле, если бы даже я упала с каждого прыжка, я все равно спокойно носила бы это платье. 

Надеюсь, моя история станет вдохновением для многих. Я очень благодарна за поддержку, вокруг меня близкие люди, и я знаю, как мне повезло, что я сейчас нахожусь тут.  

– Ты одна из немногих американских фигуристок, кто выигрывал Олимпиаду в женском катании. Причем последний раз это случилось еще до твоего рождения (Сара Хьюз в 2002-м – Спортс’’). 

– Я в шоке, в этом клубе выдающиеся спортсменки, для меня честь оказаться в одном ряду с ними. 

Но искренне говорю, я никогда не ставила перед собой такой цели. Мне скорее хотелось создать в фигурном катании максимально много программ. И я пока попадаю по всем мишеням! – сказала Лью.

«Не умею делать poker face». Мы узнали секрет Лью – от самой Алисы и ее тренера

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoАлиса Лью
logoОлимпиада-2026
женское катание
logoсборная США
Как бы кто не злословил, а результат на табло. Первая двукратная ОЧ со временем Витт
Как бы кто не злословил, а результат на табло. Первая двукратная ОЧ со временем Витт
Комментарий удален пользователем
Ответ beltravel71
Комментарий удален пользователем
Самая обыкновенная. Вы результаты командного турнира не видели?
Молодец девочка. ФК должно приносить радость, быть эстетичным, а не вымученным. Ты выполнила свое предназначение.
Понравилось как она японскую девочку поздравляла. Очень светлый и яркий человечек, явно больше думающий о других чем о себе. Такое поведение в КИКе ради пиара не выдрессируешь. Сакамото уверен, если бы выиграла золото, до пьедестала на всех бы положила, разве что там бы обнялись. А Алиса солнышко. Очень за неё рад!
Понравилось как она японскую девочку поздравляла. Очень светлый и яркий человечек, явно больше думающий о других чем о себе. Такое поведение в КИКе ради пиара не выдрессируешь. Сакамото уверен, если бы выиграла золото, до пьедестала на всех бы положила, разве что там бы обнялись. А Алиса солнышко. Очень за неё рад!
ой, да ладно. все, кто победил, такие благородные))
видели уже на примерах БК, МГ, Медведевой, Трусовой. но стоит проиграть, как лезет характер истинный, бейджики летят, на партнерш окрысиваются, юниорок придержать надо, истерики там всякие.

вот Малинин продул в пух и прах, но подошел к Шайдорову и поздравил. Вот это красиво
Ответ bezsugar
ой, да ладно. все, кто победил, такие благородные)) видели уже на примерах БК, МГ, Медведевой, Трусовой. но стоит проиграть, как лезет характер истинный, бейджики летят, на партнерш окрысиваются, юниорок придержать надо, истерики там всякие. вот Малинин продул в пух и прах, но подошел к Шайдорову и поздравил. Вот это красиво
И Лью бы также поздравила. Гленн вчера показывали - ни на секунду не расстроилась, по крайней мере внешне, хотя всю дорогу были надежды, что доползёт до медали. Американцы вышколены в этом плане.
А мне она всегда нравилась, на нее смотришь и уже хочется улыбаться. Жизнерадостная, не то что наши, в большинстве своем зашуганные, как бы чего не то сказать, чтобы не прилетело. На прошлых играх ничего не выиграла, но все равно радовалась жизни.
А мне она всегда нравилась, на нее смотришь и уже хочется улыбаться. Жизнерадостная, не то что наши, в большинстве своем зашуганные, как бы чего не то сказать, чтобы не прилетело. На прошлых играх ничего не выиграла, но все равно радовалась жизни.
так потому что нашим постоянно прилетает)
Не так посмотрела, не так улыбнулась не в тот момент, и сразу статьи на спортс и сотни комментариев
Разбирают на молекулы каждый жест
А мне она всегда нравилась, на нее смотришь и уже хочется улыбаться. Жизнерадостная, не то что наши, в большинстве своем зашуганные, как бы чего не то сказать, чтобы не прилетело. На прошлых играх ничего не выиграла, но все равно радовалась жизни.
Да, у наших нет осознанности и удовольствия от катания, от них веет только "должен". А радость Алисы как свежий ветер.
Сейчас ей местные тетки тут накидают. Очень позитивный человечек. Рад, что победила. Заслуженно
Сейчас ей местные тетки тут накидают. Очень позитивный человечек. Рад, что победила. Заслуженно
Да уж, местное болотце ещё долго будет недовольно побулькивать.
Сейчас ей местные тетки тут накидают. Очень позитивный человечек. Рад, что победила. Заслуженно
Как Вы правы про тёток .
Взяла бы она медаль, если наших на 4 года не отстранили. Она и вернулась почуяв что без россиян ок можно медалей себе нааешить, так бы как ушла-так и ушла
Взяла бы она медаль, если наших на 4 года не отстранили. Она и вернулась почуяв что без россиян ок можно медалей себе нааешить, так бы как ушла-так и ушла
Да ей еще пару сезонов можно золото собирать спокойно.
Сакамото уйдет. Европейки слабые.
Наших нет и не будет видимо((
Гленн не конкурентка
Катайся,улыбайся и отращивай корону дальше
Взяла бы она медаль, если наших на 4 года не отстранили. Она и вернулась почуяв что без россиян ок можно медалей себе нааешить, так бы как ушла-так и ушла
Она уходила ПОСЛЕ чм 22, где русских УЖЕ не было. И уходила, взяв бронзу. А когда вернулась – проигрывала своей сокоманднице Эверхарт. Не бьётся с вашей логикой. Изучите вопрос лучше)
зажигалочка. побольше бы таких
От улыбки хмурый день светлей.
От улыбки в небе радуга проснется!
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.
Алиса хотела выиграть смеясь и получая удовольствие. И у нее получилось, два в одном. Можно ли сказать, что это универсальный победный рецепт для всех? Нет. Тем ценнее наличие такой фигуристки!
Да, от презентации Лью получил одно сплошное удовольствие! Летала, скользила, порхала, как бабочка, создавая настроение настоящего праздника! Какая же она актриса, слов нет! Просто вау! Непонятно, за что ее хейтят так и унижают ее катание? Только потому, что американка?
Да, от презентации Лью получил одно сплошное удовольствие! Летала, скользила, порхала, как бабочка, создавая настроение настоящего праздника! Какая же она актриса, слов нет! Просто вау! Непонятно, за что ее хейтят так и унижают ее катание? Только потому, что американка?
Симпатичная девчонка. Мне она тоже нравится. Почему хейтят я хз.
Ответ Manatusik
Симпатичная девчонка. Мне она тоже нравится. Почему хейтят я хз.
Да потому что первая .
