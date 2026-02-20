  • Спортс
  Сакамото о серебре Олимпиады-2026: «Испытываю разочарование, несмотря на то, что поднялась на одну ступеньку выше по сравнению с Пекином»
92

Сакамото о серебре Олимпиады-2026: «Испытываю разочарование, несмотря на то, что поднялась на одну ступеньку выше по сравнению с Пекином»

Сакамото об Олимпиаде-2026: расстроена, что не смогла победить.

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Милане, где она взяла серебро.

«У меня всегда получалось проявить себя в таких моментах, как чемпионат страны или чемпионат мира, когда это действительно важно. Честно говоря, я продолжаю удивляться, почему я не смогла сделать это здесь. Это чувство действительно сильное. Я очень расстроена.

Я думала о том, чтобы исполнить риттбергер, но не могла рисковать и потерять еще больше баллов. К тому же я обычно не делаю каскад риттбергер – тулуп, поэтому я просто решила, что остальные элементы выполню наверняка.

Что касается нервов, то во время короткой программы я чувствовала себя хорошо, в том числе физически. Честно говоря, я до сих пор не совсем понимаю, почему все сложилось именно так.

[После объявления оценок] я думала, что если бы я приземлила тулуп, то получила бы эти баллы. Но нет смысла говорить об этом, когда все закончилось, и я не могу исправить то, что сделала. Поэтому я просто сосредоточилась на том, чтобы болеть за Ами.

Четыре года назад в Пекине я завоевала, как мне казалось, чудесную бронзовую медаль. Теперь, четыре года спустя, я приехала сюда с целью выиграть золото. Я расстроена тем, что не смогла победить и в итоге завоевала серебро. Но тот факт, что я испытываю разочарование, несмотря на то что поднялась на одну ступеньку выше, показывает, насколько я выросла за последние четыре года. Весь накопленный мной опыт привел к этому росту, и я думаю, что могу этим гордиться», – сказала Сакамото.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoКаори Сакамото
logoсборная Японии
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В Пекине Каори выиграла бронзу, в Милане проиграла золото. Это печально, конечно
Ответ Happy_Ness
В Пекине Каори выиграла бронзу, в Милане проиграла золото. Это печально, конечно
Превосходно сфррмулировано.
Всё так.
В Пекине Каори была рада, рада... она и не мечтала даже о бронзе. А в Милане Каори нисколько не хуже Алисы, но получила "только" серебро и разочарована
Ответ Happy_Ness
В Пекине Каори выиграла бронзу, в Милане проиграла золото. Это печально, конечно
Как бы я не относилась к Алисе, но надо признать, выиграла она честно. Каори и Ами сами все отдали. Судьи были на стороне Каори в КП и за отличный прокат Ами с 3А они поставили ей всего на балл выше чем Сакамото, а все для того, чтобы не отпустить далеко Накаи и дать Каори шанс на золото, ведь у Сакамото нет ни 3А, ни лутц-ритт, ни четверных.
Каори сама все отдала, увы. Никто в этом не виноват, кроме неё самой. Но Сакамото и так хорошо медалей загребла за годы без наших. На каждом старте медаль. С нашими девочками такой халявы бы не было.
Ответ Lilia Sadykova
Каори сама все отдала, увы. Никто в этом не виноват, кроме неё самой. Но Сакамото и так хорошо медалей загребла за годы без наших. На каждом старте медаль. С нашими девочками такой халявы бы не было.
Я вот не понимаю а кто кроме Аделии то смог бы за медали бороться? Вот если бы гипотетически допустили троих наших вдруг.
На всякий случай: ЧР-26
1 Аделия Петросян 235,95
2 Алиса Двоеглазова 227,40 (по возрасту не проходит)
3 Мария Захарова 217,73
4 Анна Фролова 217,67
5 Софья Муравьёва 215,74
Ответ Иван Иванов
Я вот не понимаю а кто кроме Аделии то смог бы за медали бороться? Вот если бы гипотетически допустили троих наших вдруг. На всякий случай: ЧР-26 1 Аделия Петросян 235,95 2 Алиса Двоеглазова 227,40 (по возрасту не проходит) 3 Мария Захарова 217,73 4 Анна Фролова 217,67 5 Софья Муравьёва 215,74
Двоеглазова не прошла бы на отбор даже по возрасту
Захарова выскочила внезапно, уже после отбора, Фролова, Муравьева - ну это для местных водокачек годится.

Петросян эту заявку заслужила, и была там по праву.
Нет у нас сейчас никого стоящего.
Горбачева вся поломанная, все завалила бы и хлопала бы глазками в кике.
Петросян все сделала, что смогла, прыгнуть выше крыши она не могла
Наверное прошлая медаль принесла больше счастья, потому что была завоевана в условиях жесточайшей конкуренции. Скорее всего её бы не было, если бы не ситуация с Ками, поэтому медаль была неожиданной и очень ценной…

Вчера Каори проиграла к сожалению скорее самой себе.
Ответ Невеста Чена
Наверное прошлая медаль принесла больше счастья, потому что была завоевана в условиях жесточайшей конкуренции. Скорее всего её бы не было, если бы не ситуация с Ками, поэтому медаль была неожиданной и очень ценной… Вчера Каори проиграла к сожалению скорее самой себе.
+++++
Сакамото было бы ментально проще проиграть квадам, как 4 года назад, чем вот такой вот Алисе. Сама сдала свою медаль.
Ответ Delirium
Сакамото было бы ментально проще проиграть квадам, как 4 года назад, чем вот такой вот Алисе. Сама сдала свою медаль.
Ну так надо было не ездить на старом багаже 4 года, а как лидер ФК хоть как то развиваться. Хотя бы лутц ритт рисковать вставлять в проги.
Ответ Lilia Sadykova
Ну так надо было не ездить на старом багаже 4 года, а как лидер ФК хоть как то развиваться. Хотя бы лутц ритт рисковать вставлять в проги.
Да вся её "легендарная" история проходит под флагом нашего отстранения. Кому была бы интересна Каори, если бы все эти 4 года она в лучшем случае довольствовалась бы серебром, а не стала трижды ЧМ? Я вообще думаю, что она ещё пару сезонов бы назад закончила со спортом, но видя такой фарт, она дотянула до ОИ с надеждой, что и там проскочит. Но её прокатили на прошлом ЧМ, а уж на ОИ она сама не справилась, как ни тянули её компами.
О росте имело бы смысл говорить, если сумма баллов была выше, чем на олимпиаде в Пекине. А так, она проиграла самой себе четырехлетней давности почти 9 баллов.
случайная бронза, сейчас ,будь три представительницы из России, с высокими рейтингами, и опытом МС,не было бы этого серебра у Сакамото.Можете минусовать.
Ответ метель
случайная бронза, сейчас ,будь три представительницы из России, с высокими рейтингами, и опытом МС,не было бы этого серебра у Сакамото.Можете минусовать.
Дык была ж самая-пресамая. Еле затащили на 6е место выше Ли и Петрыкиной.
По результату Каори повторила судьбу Мао Асады, которая в Ванкувере-2010 будучи фаворитом не смогла выиграть золото. А по ощущениям, вся международная женская одиночка пребывает в стагнации нынче.
Лично я разочарована нынешней судейской системой, хотя вроде бы за много лет наблюдения за ФК привыкла к её несправедливости. Полагаю, даже с двумя чистыми квадами Аделия не смогла бы завоевать золото. Поэтому не удивлена тем, что Каори ехала за золотом, несмотря на то, что знала, что Аделия приедет с квадами. Вспоминается Е.Плющенко в Ванкувере-2010, который после трех сезонов отсутствия на соревнованиях с момента победы в Турине-2006, приехал на ОИ-2010 с квадом и не смог обыграть бесквадового Э.Лайсачека. Такова эта судейская система! Поэтому присоединяюсь к риторическому вопросу ТАТ: "Как в таких условиях мотивировать спортсменов на технический прогресс?!"
Ответ chuanhua
По результату Каори повторила судьбу Мао Асады, которая в Ванкувере-2010 будучи фаворитом не смогла выиграть золото. А по ощущениям, вся международная женская одиночка пребывает в стагнации нынче. Лично я разочарована нынешней судейской системой, хотя вроде бы за много лет наблюдения за ФК привыкла к её несправедливости. Полагаю, даже с двумя чистыми квадами Аделия не смогла бы завоевать золото. Поэтому не удивлена тем, что Каори ехала за золотом, несмотря на то, что знала, что Аделия приедет с квадами. Вспоминается Е.Плющенко в Ванкувере-2010, который после трех сезонов отсутствия на соревнованиях с момента победы в Турине-2006, приехал на ОИ-2010 с квадом и не смог обыграть бесквадового Э.Лайсачека. Такова эта судейская система! Поэтому присоединяюсь к риторическому вопросу ТАТ: "Как в таких условиях мотивировать спортсменов на технический прогресс?!"
ну Плющ тут совершенно лишний, надо было считать бантики и рюшечки
Ответ Срезик
ну Плющ тут совершенно лишний, надо было считать бантики и рюшечки
...А.Н.Мишин говорил про "бантики и пуфики": https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/860361/
Можно, конечно, не упоминать россиянок, но как-то странно приписывать себе рост, когда причина более высокой награды совсем в другом...
Серебро за такое катание - это подарок. Как можно сравнивать с Аракавой и Асадой? Там технический уровень совсем другой, не говоря о том, что это фигуристки 10-15 летней давности. Если бы не Малинин фигурка бы вообще назад откатилась. И это не без усилий именно японцев, которым ставят за "скольжение" и "твиззлы". Все кто хочет просто скользить - в танцы.
Ответ arseny572
Серебро за такое катание - это подарок. Как можно сравнивать с Аракавой и Асадой? Там технический уровень совсем другой, не говоря о том, что это фигуристки 10-15 летней давности. Если бы не Малинин фигурка бы вообще назад откатилась. И это не без усилий именно японцев, которым ставят за "скольжение" и "твиззлы". Все кто хочет просто скользить - в танцы.
Компами и гое им баллы рисуют)Вот как она может на 10 баллов больше Аделии получить?
Ответ Juliana11
Компами и гое им баллы рисуют)Вот как она может на 10 баллов больше Аделии получить?
А Кагияме то какой подарок ! До сих пор в шоке)).
Каори выступила хуже, чем в Пекине. Но она привыкла брать халявное золото, а здесь для халявы выбрали другую. Я так полагаю, разочарование именно по этому поводу.
Ответ Маргарита В Сафронова
Каори выступила хуже, чем в Пекине. Но она привыкла брать халявное золото, а здесь для халявы выбрали другую. Я так полагаю, разочарование именно по этому поводу.
а кто не халявное должен брать? тут было 3 достойных. Адель, Каори,Ами...ну возможно еще Гленн при прокате жизни
