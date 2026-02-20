Сакамото о серебре Олимпиады-2026: «Испытываю разочарование, несмотря на то, что поднялась на одну ступеньку выше по сравнению с Пекином»

Сакамото об Олимпиаде-2026: расстроена, что не смогла победить.

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Милане, где она взяла серебро.

«У меня всегда получалось проявить себя в таких моментах, как чемпионат страны или чемпионат мира, когда это действительно важно. Честно говоря, я продолжаю удивляться, почему я не смогла сделать это здесь. Это чувство действительно сильное. Я очень расстроена.

Я думала о том, чтобы исполнить риттбергер, но не могла рисковать и потерять еще больше баллов. К тому же я обычно не делаю каскад риттбергер – тулуп, поэтому я просто решила, что остальные элементы выполню наверняка.

Что касается нервов, то во время короткой программы я чувствовала себя хорошо, в том числе физически. Честно говоря, я до сих пор не совсем понимаю, почему все сложилось именно так.

[После объявления оценок] я думала, что если бы я приземлила тулуп, то получила бы эти баллы. Но нет смысла говорить об этом, когда все закончилось, и я не могу исправить то, что сделала. Поэтому я просто сосредоточилась на том, чтобы болеть за Ами.

Четыре года назад в Пекине я завоевала, как мне казалось, чудесную бронзовую медаль. Теперь, четыре года спустя, я приехала сюда с целью выиграть золото. Я расстроена тем, что не смогла победить и в итоге завоевала серебро. Но тот факт, что я испытываю разочарование, несмотря на то что поднялась на одну ступеньку выше, показывает, насколько я выросла за последние четыре года. Весь накопленный мной опыт привел к этому росту, и я думаю, что могу этим гордиться», – сказала Сакамото.