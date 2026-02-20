Сакамото о серебре Олимпиады-2026: «Испытываю разочарование, несмотря на то, что поднялась на одну ступеньку выше по сравнению с Пекином»
Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Милане, где она взяла серебро.
«У меня всегда получалось проявить себя в таких моментах, как чемпионат страны или чемпионат мира, когда это действительно важно. Честно говоря, я продолжаю удивляться, почему я не смогла сделать это здесь. Это чувство действительно сильное. Я очень расстроена.
Я думала о том, чтобы исполнить риттбергер, но не могла рисковать и потерять еще больше баллов. К тому же я обычно не делаю каскад риттбергер – тулуп, поэтому я просто решила, что остальные элементы выполню наверняка.
Что касается нервов, то во время короткой программы я чувствовала себя хорошо, в том числе физически. Честно говоря, я до сих пор не совсем понимаю, почему все сложилось именно так.
[После объявления оценок] я думала, что если бы я приземлила тулуп, то получила бы эти баллы. Но нет смысла говорить об этом, когда все закончилось, и я не могу исправить то, что сделала. Поэтому я просто сосредоточилась на том, чтобы болеть за Ами.
Четыре года назад в Пекине я завоевала, как мне казалось, чудесную бронзовую медаль. Теперь, четыре года спустя, я приехала сюда с целью выиграть золото. Я расстроена тем, что не смогла победить и в итоге завоевала серебро. Но тот факт, что я испытываю разочарование, несмотря на то что поднялась на одну ступеньку выше, показывает, насколько я выросла за последние четыре года. Весь накопленный мной опыт привел к этому росту, и я думаю, что могу этим гордиться», – сказала Сакамото.
В Пекине Каори была рада, рада... она и не мечтала даже о бронзе. А в Милане Каори нисколько не хуже Алисы, но получила "только" серебро и разочарована
На всякий случай: ЧР-26
1 Аделия Петросян 235,95
2 Алиса Двоеглазова 227,40 (по возрасту не проходит)
3 Мария Захарова 217,73
4 Анна Фролова 217,67
5 Софья Муравьёва 215,74
Захарова выскочила внезапно, уже после отбора, Фролова, Муравьева - ну это для местных водокачек годится.
Петросян эту заявку заслужила, и была там по праву.
Нет у нас сейчас никого стоящего.
Горбачева вся поломанная, все завалила бы и хлопала бы глазками в кике.
Петросян все сделала, что смогла, прыгнуть выше крыши она не могла
Вчера Каори проиграла к сожалению скорее самой себе.
Лично я разочарована нынешней судейской системой, хотя вроде бы за много лет наблюдения за ФК привыкла к её несправедливости. Полагаю, даже с двумя чистыми квадами Аделия не смогла бы завоевать золото. Поэтому не удивлена тем, что Каори ехала за золотом, несмотря на то, что знала, что Аделия приедет с квадами. Вспоминается Е.Плющенко в Ванкувере-2010, который после трех сезонов отсутствия на соревнованиях с момента победы в Турине-2006, приехал на ОИ-2010 с квадом и не смог обыграть бесквадового Э.Лайсачека. Такова эта судейская система! Поэтому присоединяюсь к риторическому вопросу ТАТ: "Как в таких условиях мотивировать спортсменов на технический прогресс?!"