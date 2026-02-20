28

Сакамото от золота Олимпиады отделил одинарный тулуп, подсчитал журналист Вонг. Японка проиграла 1,89 балла Алисе Лью

Журналист Вонг подсчитал, что Сакамото от победы на ОИ отделил одинарный тулуп.

Журналист Джеки Вонг рассказал, чего не хватило японской фигуристке Каори Сакамото для победы на Олимпиаде-2026 в Милане.

Японка уступила по сумме программ 1,89 балла золотой медалистке Алисе Лью из США.

«Если бы Сакамото выполнила тройной флип – одинарный тулуп, базовая стоимость увеличилась бы на 2,19 балла... Но она никак бы не узнала, что окажется на втором месте, уступив 1,89», – написал Вонг в соцсети.

В произвольной программе Сакамото сделала два сольных тройных флипа, получив на втором снижение базовой стоимости за повтор.

«Если бы она прикрутила одинарный тулуп к тройному флипу, то избежала бы сбавки за повтор сольного прыжка без каскада и получила на 2,19 балла больше», – поясняет автор Спортса’’ Полина Крутихина.

На счету Сакамото теперь четыре олимпийских награды – по две в личном и командном турнирах (два серебра Милана-2026, а также бронза и серебро Пекина-2022).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Я понимаю, что многие болели за Сакамото больше, чем за Лью, но просто вдумайтесь: поменялось ли хоть что-то в ее катании с 2018-19 года? Правила менялись, кто-то прыгал ойлерные каскады или лутц-ритт, кто-то вставил секвенции по новым правилам, кто-то прыгает триксель, а кто-то квад.
Сакамото участвовала в 3 олимпиадах. Хоть единичный какой-то шаг по усложнению был?
Она много лет побеждала на выжженном поле, как Чоки. Вот и награда такая же...
Поняв, что осталась без каскада, ну как можно было не попробовать его сделать??
Трусость, боязнь сложности => не золото
Поддерживаю. Особенно странно вспоминать ее слова после КП, что будет кататься в «нападающей» позиции: в итоге отказалась бороться.
Не совсем соглашусь только про трусость и боязнь сложности. Потому что у победительницы Алисы Лью вроде как тоже не очень там со сложностью. Скорее здесь сказалось то, что Каори не сориентировалась в нестандартной ситуации. И вот, кстати, она говорит о своем прогрессе, но на прошлой Олимпиаде по она больше баллов набрала
Ну... Такой вот он, спорт. 4 года назад Каори, наверно, не могла поверить своему счастью - она с бронзой Олимпиады! При Ане Щербаковой, Саше Трусовой, Камилле Валиевой. Это ведь казалось нереальным до начала турнира, правда? В этот раз у нее большое разочарование от того, как золото было близко, буквально на кончиках пальцев. Именно помня историю четырёхлетней давности, я сейчас спокойно ко 2-му месту Каори отношусь
И всё-таки у нее 4 олимпийских медали! Да, конечно, все хотят золото, я понимаю... Но скольких наших девочек очень талантливых и сильных вообще медалей Олимпиады не имеют, ни одной медали... Например, та же Елизавета Туктамышева
блин, это так обидно((( как же так, Каори? 😢😢😢
Каори так и не научилась выступать под давлением, не ушла привычка срывать элементы в конце программы. У японок плохо с дисциплиной. И Кихира и Мияхара и Сакамото и Хигути позволяли делать одинарные в конце программы. Отсутствие внимательности, черта, не позволяющая им побеждать на олимпиаде. За эту невнимательность очередная олимпиада наказала японок.
Эти японки вечно в каком-то амоке катаются, как будто приедут домой и их там за 2 место из огнемета.
Наши так же, особенно девушки и пары...
На ЧМ-2023 Каори изо льда выцарапала 3Т, прицепив его к бабону, боролась за каждый балл, а тут как затмение нашло на неё, мозг отключился, руки опустились.
Меня очень расстраивает уровень женской одиночки, в данный момент имеем то что она откатилась назад лет я даже не знаю насколько, я олимпиаду 2010 года не смотрел. И этой стагнации не видно конца, чемпионка просто откатала контент с одним 3-3, а каори если по русски то просто дура, для 3 кратной чм переставить тулуп это сверзадача уровня покорения космоса, я помню как Медведева переставляла тулуп к риту, как загитова переставила рит ко второму лутцу на ои, вообще без паники, на этот позор смотреть не хочется вообще, надеюсь шимада хоть немного растрясет это болото пока наших нет
Абсолютно такие же мысли. Не понимаю, почему кто-то жалеет Сакамото, кто-то восхищается... А я вот представила себя на её месте (да, могу) и подумала, что, если бы в своём последнем прокате в карьере я допустила бы такой просчёт, не сумев сориентироваться и не добавить тулуп, я бы волосы на себе от стыда рвала, с мыслями: блин, теперь весь мир под конец моей карьеры узнал, что я полная дура, которая не умеет считать и анализировать прокат в моменте. За всю карьеру так и не научилась. Ну стыдобища же!!! И не надо рассказывать про какой-то лютый стресс, напряжение и прочее. Это у наших был лютый стресс и справились они с ним намного достойнее. Удивительно, как она наскребла себе после этого глупейшего просчёта серебро. Позор, а не медаль. Абсолютно не радуюсь золоту Лью, но и Сакамото его тем более не заслужила.
Да ерунда. Понизили бы компоненты или уровни просто. По сути, 1-2 места абсолютно ожидаемы, если не было явных срывов.
Так судьба распорядилась в распределении мест, где ошибка и помарка стоила блеска медалей разного достоинства. Каори грех жаловаться на свою спортивную карьеру, ей повезло больше всех в наше отсутствие.
