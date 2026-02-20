Сакамото от золота Олимпиады отделил одинарный тулуп, подсчитал журналист Вонг. Японка проиграла 1,89 балла Алисе Лью

Журналист Вонг подсчитал, что Сакамото от победы на ОИ отделил одинарный тулуп.

Журналист Джеки Вонг рассказал, чего не хватило японской фигуристке Каори Сакамото для победы на Олимпиаде-2026 в Милане.

Японка уступила по сумме программ 1,89 балла золотой медалистке Алисе Лью из США.

«Если бы Сакамото выполнила тройной флип – одинарный тулуп, базовая стоимость увеличилась бы на 2,19 балла... Но она никак бы не узнала, что окажется на втором месте, уступив 1,89», – написал Вонг в соцсети.

В произвольной программе Сакамото сделала два сольных тройных флипа, получив на втором снижение базовой стоимости за повтор.

«Если бы она прикрутила одинарный тулуп к тройному флипу, то избежала бы сбавки за повтор сольного прыжка без каскада и получила на 2,19 балла больше», – поясняет автор Спортса’’ Полина Крутихина.

На счету Сакамото теперь четыре олимпийских награды – по две в личном и командном турнирах (два серебра Милана-2026, а также бронза и серебро Пекина-2022).