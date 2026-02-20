Петросян про информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде: «Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит»

Аделия Петросян прокомментировала информацию о травме перед Олимпиадой.

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде в Милане.

Тренер Петросян Этери Тутберидзе сообщала , что спортсменка испытывала боль на тренировке в начале января.

«Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», – сказала Петросян.

Также она назвала ложью предположения о том, что получила травму на турнире на Байкале.

«Я потом восстановилась. Не было такого, что это из-за Байкала. Разные ситуации. Сплошная ложь», – добавила фигуристка.

Петросян сказала, что ей стыдно