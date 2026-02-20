Петросян про информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде: «Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит»
Аделия Петросян прокомментировала информацию о травме перед Олимпиадой.
Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде в Милане.
Тренер Петросян Этери Тутберидзе сообщала, что спортсменка испытывала боль на тренировке в начале января.
«Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», – сказала Петросян.
Также она назвала ложью предположения о том, что получила травму на турнире на Байкале.
«Я потом восстановилась. Не было такого, что это из-за Байкала. Разные ситуации. Сплошная ложь», – добавила фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
В общем, Адель, не читай ничего, отдыхай, а главное продолжай катать, твои болельщики теперь ждут и очень любят.