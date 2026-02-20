  • Спортс
  • Петросян про информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде: «Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит»
Петросян про информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде: «Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит»

Аделия Петросян прокомментировала информацию о травме перед Олимпиадой.

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде в Милане.

Тренер Петросян Этери Тутберидзе сообщала, что спортсменка испытывала боль на тренировке в начале января.

«Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», – сказала Петросян.

Также она назвала ложью предположения о том, что получила травму на турнире на Байкале.

«Я потом восстановилась. Не было такого, что это из-за Байкала. Разные ситуации. Сплошная ложь», – добавила фигуристка.

Петросян сказала, что ей стыдно

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Очень хочется поддержать Адель. Вижу, что даже здесь начинается какой-то негатив в ее адрес, нелестные сравнения с Петей, безумные упоминания Маши Захаровой. Все вдруг резко забыли вообще, в какой мы ситуации оказались. Резко забыли, что Адель весь сезон делала все возможное. Теперь упасть с 4ого, но все сделать идеально - это подойти в плохой форме к Играм. Судили, оказывается, хорошо, ну да, 10 баллов в компонентах - это теперь хорошо)
В общем, Адель, не читай ничего, отдыхай, а главное продолжай катать, твои болельщики теперь ждут и очень любят.
Ответ fada
Очень хочется поддержать Адель. Вижу, что даже здесь начинается какой-то негатив в ее адрес, нелестные сравнения с Петей, безумные упоминания Маши Захаровой. Все вдруг резко забыли вообще, в какой мы ситуации оказались. Резко забыли, что Адель весь сезон делала все возможное. Теперь упасть с 4ого, но все сделать идеально - это подойти в плохой форме к Играм. Судили, оказывается, хорошо, ну да, 10 баллов в компонентах - это теперь хорошо) В общем, Адель, не читай ничего, отдыхай, а главное продолжай катать, твои болельщики теперь ждут и очень любят.
Комментарий скрыт
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Комментарий скрыт
Очень смешно про разваленную программу. Где же она разваленная, если все прыжки выполнены, дорожка и вращения 4 уровня? Может, это вы так расстроились, что развалились и не смогли досмотреть?
"Секретность моей работы не позволяет мне знать, что я делаю". (с)
Люди просто были поставлены в такие условия, понятно что если бы отбор происходил в этом году Адель бы не отправили есть другие девочки, но выбор надо было сделать в прошлом году когда у Аделии была прекрасная форма. От травм никто не защищен, так что вопросов к штабу или спортсменке не может быть. Хотелось бы что бы чиновники пошевелились и поборолись за нормальный допуск, а не так.
Ответ tanya_1111
Люди просто были поставлены в такие условия, понятно что если бы отбор происходил в этом году Адель бы не отправили есть другие девочки, но выбор надо было сделать в прошлом году когда у Аделии была прекрасная форма. От травм никто не защищен, так что вопросов к штабу или спортсменке не может быть. Хотелось бы что бы чиновники пошевелились и поборолись за нормальный допуск, а не так.
А какие другие девочки? Двоеглазова и Хуснатдинова не подходят по возрасту, Захарова - абсолютный ноунейм, Фролова и Муравьева катают без ультра-си, но контент гораздо проще чем у Аделии. Горбачева вся травмирована.
Ответ bunya_hoh
А какие другие девочки? Двоеглазова и Хуснатдинова не подходят по возрасту, Захарова - абсолютный ноунейм, Фролова и Муравьева катают без ультра-си, но контент гораздо проще чем у Аделии. Горбачева вся травмирована.
Начали чудить фанаты. Ну какая Хуснатдинова? Она была бы примерно где Селюк.
Не понимаю этих нападок, что вместо Адели должна была поехать какая-либо другая фигуристка. В момент направления заявки она была лучшей и в России и в мире: с трикселями и квадами.
Слетелись стервятники на девочку...
Ответ Владимир Демин_1116610386
Слетелись стервятники на девочку...
А белое пальто как обычно вышло из чата.
Тутберидзе сама говорила, что у неё травма ещё с прошлого года, что нашли врача, который восстановил ее к отборочному и что в начале января эта травма снова обострилась. Я так поняла, что ЭГ все это рассказала, чтоб много не ждали
Ответ Лисенок555
Тутберидзе сама говорила, что у неё травма ещё с прошлого года, что нашли врача, который восстановил ее к отборочному и что в начале января эта травма снова обострилась. Я так поняла, что ЭГ все это рассказала, чтоб много не ждали
Комментарий скрыт
Ответ rzqhbbqd4c
Комментарий скрыт
Так Тутберидзе и говорила, что некоторые врачи вообще говорили про завершение карьеры, но вот попали к врачу, который смог восстановить. А потом опять. Видимо, это вообще удача, что она смогла выступать. Из-за травмы и четверных не стало и 3А
честно говоря, не до конца понимаю позицию нашей федры. судя по всему, всем было известно и понятно, что у Адель травма и у-си нестабильны, но всю поддержку в плане компонентов пульнули именно в нее, хотя Петя был подготовлен очевидно лучше. Адель просто по-человечески жаль. на момент отбора к ее кандидатуре не было вопросов, она была лучшей и поехала заслуженно.
Ответ Vera Goncharova
честно говоря, не до конца понимаю позицию нашей федры. судя по всему, всем было известно и понятно, что у Адель травма и у-си нестабильны, но всю поддержку в плане компонентов пульнули именно в нее, хотя Петя был подготовлен очевидно лучше. Адель просто по-человечески жаль. на момент отбора к ее кандидатуре не было вопросов, она была лучшей и поехала заслуженно.
вы сами себе противоречите- отбор был год назад, фоорма Адели была отличная, сделать замену было нельзя по правилам допуска. Что непонятного? НЕ ехать на ОИ? Отказаться?
Ответ mrs Bennet
вы сами себе противоречите- отбор был год назад, фоорма Адели была отличная, сделать замену было нельзя по правилам допуска. Что непонятного? НЕ ехать на ОИ? Отказаться?
вы чем читали мой коммент? я говорю о гое и компонентах, которые ставили Пете и Аделии непосредственно на ОИ. почему-то Петю отсудили очень жестко, а Аделию - вполне нормально. я предполагаю, что у федерации стоял выбор, на кого делать ставку, и странно, что с учетом травмы, ее сделали на Адель.
Ей даже говорить нельзя, это сильно.
У меня от тренировок и прокатов Адели вайбы Акатьевой: 3ные уже на тоненького, квадов нет, но мы делаем вид, что есть, ставим по пару штук в прогу, расшибаемся на них десятки раз за тренировку => получаем травмы, квады так и не получаем.
Ответ Arita1
У меня от тренировок и прокатов Адели вайбы Акатьевой: 3ные уже на тоненького, квадов нет, но мы делаем вид, что есть, ставим по пару штук в прогу, расшибаемся на них десятки раз за тренировку => получаем травмы, квады так и не получаем.
В текущих условиях квады и не нужны
Ответ Kitri
В текущих условиях квады и не нужны
Как раз-таки текущих условиях только с квадами можно было бы рассчитывать на медаль.
Проблема глубже и она не в Петросян вообще. Наши как будто проигнорировали новые правила, в частности повышение возраста в фк. Система, когда фигуристки выходят на пик в 16-17 лет, берут медали, а потом уходят в "весёлые сказки Авербуха" больше не работает. Если и сейчас этого не поймут, следующую олимпиаду тоже прощёлкают.
Ответ PourContre
Проблема глубже и она не в Петросян вообще. Наши как будто проигнорировали новые правила, в частности повышение возраста в фк. Система, когда фигуристки выходят на пик в 16-17 лет, берут медали, а потом уходят в "весёлые сказки Авербуха" больше не работает. Если и сейчас этого не поймут, следующую олимпиаду тоже прощёлкают.
У нас система одна. И в одном месте
Ответ PourContre
Проблема глубже и она не в Петросян вообще. Наши как будто проигнорировали новые правила, в частности повышение возраста в фк. Система, когда фигуристки выходят на пик в 16-17 лет, берут медали, а потом уходят в "весёлые сказки Авербуха" больше не работает. Если и сейчас этого не поймут, следующую олимпиаду тоже прощёлкают.
Так эту систему мы чтоли придумали? Когда Американские детишки побеждали, так все нормально, все молчали.. ( Липински, Хьюз..)А как только мы начали побеждать причем безоговорочно, так сразу подняли возраст. Это говорит вам о чем то, или не доходит
