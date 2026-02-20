«Для меня было честью видеть ее интерпретацию Time To Say Goodbye». Певица Брайтман поздравила Сакамото с серебром на Олимпиаде

Певица Сара Брайтман поздравила фигуристку Сакамото с серебром на Олимпиаде.

Певица Сара Брайтман обратилась к японской фигуристке Каори Сакамото , занявшей 2-е место на Олимпиаде-2026 в Милане.

В короткой программе Сакамото выступала под песню Time To Say Goodbye в исполнении Брайтман и Андреа Бочелли.

«Самые искренние поздравления Каори Сакамото с выдающимся олимпийским достижением! В течение всего сезона для меня было честью видеть ее интерпретацию Time To Say Goodbye в своей короткой программе – ей это очень подошло и оказалось значимым выбором для последнего олимпийского сезона», – написала Брайтман в соцсети.

В общей сложности Сакамото завоевала четыре олимпийских награды – по две в личном и командном турнирах (два серебра Милана-2026, а также бронза и серебро Пекина-2022).