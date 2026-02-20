211

Аделия Петросян: «Мне перед собой, тренерами, федерацией и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата»

Фигуристка Петросян призналась, что ей стыдно после проката на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что ей стыдно после проката на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сегодня Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе. Она заняла итоговое 6-е место.

«Мне перед собой, тренерами, федерацией и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата. Самое сложно будет это», – сказала Петросян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
ФФККР
logoАделия Петросян
женское катание
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
211 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Аделия, не стыдись! Ты умница, красавица, и вообще молодец! Настоящая спортсменка!
Аделия, не стыдись! Ты умница, красавица, и вообще молодец! Настоящая спортсменка!
Должно быть стыдно
Стыдиться абсолютно нечего - единственная пыталась исполнить топовый контент. А без такого риска медаль всё равно не дали бы) Спасибо за выступления, я очень рад, что было, за кого поболеть на этой олимпиаде!
Стыдиться абсолютно нечего - единственная пыталась исполнить топовый контент. А без такого риска медаль всё равно не дали бы) Спасибо за выступления, я очень рад, что было, за кого поболеть на этой олимпиаде!
С чего вдруг единственная? Накаи и Гленн 3А прыгали.
Аделия, если ты читаешь спортс, то знай, ты ни в чем не виновата. Ты самая лучшая наша звездочка, ты рискнула и правильно сделала. А результат...да плевать на него в тех условия которых мы находимся, все равно ты умничка, все еще получится у тебя!
Так и знала, что эта ответственность и вечное ‘должна’ ее сломает
Бедная девочка с синдромом отличницы жить тяжело
Так и знала, что эта ответственность и вечное ‘должна’ ее сломает Бедная девочка с синдромом отличницы жить тяжело
ну тут даже без комментов на спортсе, который она и не читает, представьте что на нее давило: три предыдущих ои выиграли наши. Могла ли она позволить себе сказать как Лью: медаль мне не нужна?)
априори на ней были ожидания федры, тренеров, болельщиков, увы(
это давление сродни Малининскому, у него даже сильнее было, тк равных ему нет и медаль уже висела на шее заранее. Здесь наоборот болелы писали: откатай, что можешь, пусть даже риск, ва-банк, зато жалеть не будешь, а там как будет.
Так и знала, что эта ответственность и вечное ‘должна’ ее сломает Бедная девочка с синдромом отличницы жить тяжело
Зачем же торопиться с выводами, что сломало. Это только первые эмоции после проката. У Аделии сильный характер, справится
Что за мысли такие, боже ты мой! Мы все гордимся вами с Петром, через что вы прошли это просто невероятно.
Дурацкий у нас менталитет , немного. Вон Алиска счастливая , довольная . Кимми та же наваляла по полной и пошла к такому же навалявшему Адаму под бочок. И так далее.
Перфекционизм, конечно, круто в спорте , но в здоровом объеме. Синдром отличницы еще некому не помогал. Родина , флаг , тренеры. Стыдно. Сделала , что могла. Точка. Отдыхай
Ты - огромная молодец. И точка
Дурацкий у нас менталитет , немного. Вон Алиска счастливая , довольная . Кимми та же наваляла по полной и пошла к такому же навалявшему Адаму под бочок. И так далее. Перфекционизм, конечно, круто в спорте , но в здоровом объеме. Синдром отличницы еще некому не помогал. Родина , флаг , тренеры. Стыдно. Сделала , что могла. Точка. Отдыхай Ты - огромная молодец. И точка
Малинина за развал всем миром приласкали, а тут девочку четвертовать готовы
Малинина за развал всем миром приласкали, а тут девочку четвертовать готовы
Кто готов? Все только поддерживают.
Еще не хватало стыдиться! Ну понятно же что травма помешала. Одно дело если бы квады как орехи щелкала, а в прокате от нервов развалилась (и то я считаю не стыдно), но весь сезон не шел, увы. Прокаты очень достойные. Были ошибки, да, но в целом это очень высокий уровень.
Еще не хватало стыдиться! Ну понятно же что травма помешала. Одно дело если бы квады как орехи щелкала, а в прокате от нервов развалилась (и то я считаю не стыдно), но весь сезон не шел, увы. Прокаты очень достойные. Были ошибки, да, но в целом это очень высокий уровень.
для Косторной, Питкеева, Цурской Тутберидзе травм не прощала, говорила, что раз вышли на лед, значит ничего не болит.
а оправдание в виде травмы есть у всех спортсменов, здоровых там нет.
Обычно всегда есть подстраховка из еще 1-2 девочек, а тут такой вес лег на плечи одной хрупкой Аделии. Все привыкли, что девочки Этери выигрывает золото и от Аделии ждали того же. Это очень тяжело.
Обычно всегда есть подстраховка из еще 1-2 девочек, а тут такой вес лег на плечи одной хрупкой Аделии. Все привыкли, что девочки Этери выигрывает золото и от Аделии ждали того же. Это очень тяжело.
Нормальные люди не ждали. Глаза у всех есть, умение анализировать тоже.
Обычно всегда есть подстраховка из еще 1-2 девочек, а тут такой вес лег на плечи одной хрупкой Аделии. Все привыкли, что девочки Этери выигрывает золото и от Аделии ждали того же. Это очень тяжело.
Не знаю кто от нее ждал золота, видимо те, кто не видел ни одного ее проката в этом сезоне.
Стыдно, это когда сдалась. Пахала, прошла через травмы, выдала невероятную короткую, пошла на риск в ПП. Аделия для меня герой.
ТШТ, найдите ребенку психолога. Нельзя так себя есть. Она умничка, боролась. Это куча взрослых горе-патриотов наверсили на нее кучу своих комплексов, забывая, что это всего лишь спорт
ТШТ, найдите ребенку психолога. Нельзя так себя есть. Она умничка, боролась. Это куча взрослых горе-патриотов наверсили на нее кучу своих комплексов, забывая, что это всего лишь спорт
в стране мало крутых психологов, а спортивных я ни одного не знаю
в стране мало крутых психологов, а спортивных я ни одного не знаю
Психологи - это не артисты, их не надо знать. Камилу же вытащили. А у Адели ситуация нормальная. Достойно выступила, в топ-6. Пусть федерация себе психологов ищет. Ежу понятно, что спортсменов подставили. И ребята это скоро поймут.
