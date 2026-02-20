Аделия Петросян: «Мне перед собой, тренерами, федерацией и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата»
Фигуристка Петросян призналась, что ей стыдно после проката на Олимпиаде.
Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что ей стыдно после проката на Олимпиаде-2026 в Милане.
Сегодня Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе. Она заняла итоговое 6-е место.
«Мне перед собой, тренерами, федерацией и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата. Самое сложно будет это», – сказала Петросян.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Бедная девочка с синдромом отличницы жить тяжело
априори на ней были ожидания федры, тренеров, болельщиков, увы(
это давление сродни Малининскому, у него даже сильнее было, тк равных ему нет и медаль уже висела на шее заранее. Здесь наоборот болелы писали: откатай, что можешь, пусть даже риск, ва-банк, зато жалеть не будешь, а там как будет.
Перфекционизм, конечно, круто в спорте , но в здоровом объеме. Синдром отличницы еще некому не помогал. Родина , флаг , тренеры. Стыдно. Сделала , что могла. Точка. Отдыхай
Ты - огромная молодец. И точка
а оправдание в виде травмы есть у всех спортсменов, здоровых там нет.