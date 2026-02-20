Аделия Петросян: «Мне перед собой, тренерами, федерацией и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата»

Фигуристка Петросян призналась, что ей стыдно после проката на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что ей стыдно после проката на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сегодня Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе. Она заняла итоговое 6-е место.

«Мне перед собой, тренерами, федерацией и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата. Самое сложно будет это», – сказала Петросян.