Сакамото не сделала третий каскад в произвольной программе на Олимпиаде-2026
Сакамото осталась без каскада в произвольной программе на Олимпиаде.
Японская фигуристка Каори Сакамото сделала только два каскада в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
Сакамото прыгнула двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной сальхов, тройной флип, каскад двойной аксель – тройной тулуп – двойной тулуп и тройной риттбергер.
Фигуристка получила за произвольную программу 147,67 балла (72,83 – за технику). Сумма баллов за две программы составила 224,90, Сакамото уступила американке Алисе Лью (226,79) и стала серебряным призером Игр в Италии.
Самое обидное, что сама отдала! Некого винить кроме себя! Загитова потеряла риттовый каскад с первой попытки в олимпийском прокате и на своих нервах-канатак все таки препиципла ритт к лутцу. 15 лет девочке, первый взрослый сезон! И уже по сути мастодонт фк, не может прицепит тулуп к риттбергеру, даже не пытается!! Очень грустно
Вот именно. Раз такие ставки, надо было все сценарии просчитать. Где-то читала, что тренеры Алины подготовили эти сценарии. Конечно, тут надо успеть сообразить это. Но как и сказали, Каори-мастодонт, ее опыта должно было хватить подумать и прицепить. Сама отдала. И аксель 2, а не 3, как комментаторы сказали
Вы правы, единственное - к риттбергеру ничего цеплять было нельзя, это уже был бы четвертый каскад. Так как второй флип ушел на REP и занял "каскадное" место
Трусова сделала 5 квадов, и она с серебром… Простите, но эти ОИ вообще какой-то сюр. Каори жалко безумно, но наших еще больше
это было 4 года назад, что сейчас может показать Трусова? Мишаню в телеграме?
исключительно Мишаню
Каори сама все отдала, увы. Алиса единственная откатала 2 свои программы без ошибок и на легке, поэтому по делу выиграла. Всем нужны успокоительные и нервная система Алисы Лью, тогда все будут счастливы по жизни однозначно
Мне очень не понравилось, что Каори поставила две "прощальные" программы. Грустно и как будто бы сама себя задавила этим "прощанием" и ответственностью "откатать круто напоследок, чтоб запомниться и взять золото". Надо было ставить что-нибудь духоподъемное, выходить в платье красном/золотом и катать наотмашь. А прощаться уже на показалках.
1,5 балла… 1,5!! До золота… Обидно невозможно
надо было бы, нарисовали бы в другую сторону 1,5 балла. наверное
Ну она сама отдала. К сожалению.
Все было в руках Каори даже с этой репой, к сожалению. Надо было просто в каскаде 2A-3T-2T первым прыжком делать не дупель, а любой тройной, кроме флипа. А дальше уже можно было бы прицепить дупель к последнему 3Lo. И все, золото было бы ее. Безумно жаль, но спортсменка с таким опытом должна уметь считать такие вещи на ходу.
видимо времени мало было чтобы среагировать
потенциальная олимпийская чемпионка должна сразу сориентироваться сходу, она в этом спорте уже больше 20 лет
Каори 😭
Плачу вместе с Каори((( Как обидно отдала золото! Все сама отдала…
Как больно за Каори. Сама на блюдечке отдала Алисе золото
Жаль конечно Каори, но несделанный каскад все загубил, компов и так насыпали выше крыши. Так что все по делу.
Сделала бы - и компы бы покромсали. Не дали бы японцам 2 золота в личке.
