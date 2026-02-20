Сакамото не сделала третий каскад в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Сакамото осталась без каскада в произвольной программе на Олимпиаде.

Японская фигуристка Каори Сакамото сделала только два каскада в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Сакамото прыгнула двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной сальхов, тройной флип, каскад двойной аксель – тройной тулуп – двойной тулуп и тройной риттбергер.

Фигуристка получила за произвольную программу 147,67 балла (72,83 – за технику). Сумма баллов за две программы составила 224,90, Сакамото уступила американке Алисе Лью (226,79) и стала серебряным призером Игр в Италии.