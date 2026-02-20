71

Сакамото не сделала третий каскад в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Сакамото осталась без каскада в произвольной программе на Олимпиаде.

Японская фигуристка Каори Сакамото сделала только два каскада в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Сакамото прыгнула двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной сальхов, тройной флип, каскад двойной аксель – тройной тулуп – двойной тулуп и тройной риттбергер. 

Фигуристка получила за произвольную программу 147,67 балла (72,83 – за технику). Сумма баллов за две программы составила 224,90, Сакамото уступила американке Алисе Лью (226,79) и стала серебряным призером Игр в Италии. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoКаори Сакамото
logoсборная Японии
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое обидное, что сама отдала! Некого винить кроме себя! Загитова потеряла риттовый каскад с первой попытки в олимпийском прокате и на своих нервах-канатак все таки препиципла ритт к лутцу. 15 лет девочке, первый взрослый сезон! И уже по сути мастодонт фк, не может прицепит тулуп к риттбергеру, даже не пытается!! Очень грустно
Ответ Elena Krotova
Самое обидное, что сама отдала! Некого винить кроме себя! Загитова потеряла риттовый каскад с первой попытки в олимпийском прокате и на своих нервах-канатак все таки препиципла ритт к лутцу. 15 лет девочке, первый взрослый сезон! И уже по сути мастодонт фк, не может прицепит тулуп к риттбергеру, даже не пытается!! Очень грустно
Вот именно. Раз такие ставки, надо было все сценарии просчитать. Где-то читала, что тренеры Алины подготовили эти сценарии. Конечно, тут надо успеть сообразить это. Но как и сказали, Каори-мастодонт, ее опыта должно было хватить подумать и прицепить. Сама отдала. И аксель 2, а не 3, как комментаторы сказали
Ответ Elena Krotova
Самое обидное, что сама отдала! Некого винить кроме себя! Загитова потеряла риттовый каскад с первой попытки в олимпийском прокате и на своих нервах-канатак все таки препиципла ритт к лутцу. 15 лет девочке, первый взрослый сезон! И уже по сути мастодонт фк, не может прицепит тулуп к риттбергеру, даже не пытается!! Очень грустно
Вы правы, единственное - к риттбергеру ничего цеплять было нельзя, это уже был бы четвертый каскад. Так как второй флип ушел на REP и занял "каскадное" место
Трусова сделала 5 квадов, и она с серебром… Простите, но эти ОИ вообще какой-то сюр. Каори жалко безумно, но наших еще больше
Ответ smoky eyes
Трусова сделала 5 квадов, и она с серебром… Простите, но эти ОИ вообще какой-то сюр. Каори жалко безумно, но наших еще больше
это было 4 года назад, что сейчас может показать Трусова? Мишаню в телеграме?
Ответ lika11
это было 4 года назад, что сейчас может показать Трусова? Мишаню в телеграме?
исключительно Мишаню
Каори сама все отдала, увы. Алиса единственная откатала 2 свои программы без ошибок и на легке, поэтому по делу выиграла. Всем нужны успокоительные и нервная система Алисы Лью, тогда все будут счастливы по жизни однозначно
Мне очень не понравилось, что Каори поставила две "прощальные" программы. Грустно и как будто бы сама себя задавила этим "прощанием" и ответственностью "откатать круто напоследок, чтоб запомниться и взять золото". Надо было ставить что-нибудь духоподъемное, выходить в платье красном/золотом и катать наотмашь. А прощаться уже на показалках.
1,5 балла… 1,5!! До золота… Обидно невозможно
Ответ Sportsfan
1,5 балла… 1,5!! До золота… Обидно невозможно
надо было бы, нарисовали бы в другую сторону 1,5 балла. наверное
Ответ Manatusik
надо было бы, нарисовали бы в другую сторону 1,5 балла. наверное
Ну она сама отдала. К сожалению.
Все было в руках Каори даже с этой репой, к сожалению. Надо было просто в каскаде 2A-3T-2T первым прыжком делать не дупель, а любой тройной, кроме флипа. А дальше уже можно было бы прицепить дупель к последнему 3Lo. И все, золото было бы ее. Безумно жаль, но спортсменка с таким опытом должна уметь считать такие вещи на ходу.
Ответ EmperorNazer
Все было в руках Каори даже с этой репой, к сожалению. Надо было просто в каскаде 2A-3T-2T первым прыжком делать не дупель, а любой тройной, кроме флипа. А дальше уже можно было бы прицепить дупель к последнему 3Lo. И все, золото было бы ее. Безумно жаль, но спортсменка с таким опытом должна уметь считать такие вещи на ходу.
видимо времени мало было чтобы среагировать
Ответ Дмитрий Итешин
видимо времени мало было чтобы среагировать
потенциальная олимпийская чемпионка должна сразу сориентироваться сходу, она в этом спорте уже больше 20 лет
Плачу вместе с Каори((( Как обидно отдала золото! Все сама отдала…
Как больно за Каори. Сама на блюдечке отдала Алисе золото
Жаль конечно Каори, но несделанный каскад все загубил, компов и так насыпали выше крыши. Так что все по делу.
Ответ Покерный Футбол
Жаль конечно Каори, но несделанный каскад все загубил, компов и так насыпали выше крыши. Так что все по делу.
Сделала бы - и компы бы покромсали. Не дали бы японцам 2 золота в личке.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем