Петросян о 6-м месте на Олимпиаде: «Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующих Игр»
Аделия Петросян хочет продолжить карьеру и выступить на Олимпиаде-2030.
Российская фигуристка Аделия Петросян рассчитывает принять участие в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2030 году во Французских Альпах.
Сегодня Петросян заняла шестое место на Играх-2026 в Милане (214,53 балла). Победу одержала американка Алиса Лью (226,79), второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) соответственно.
«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», – сказала Петросян.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
156 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2. Каори присоединяется в компанию к Мишель Кван, Мао Асаде, Жене Медведевой и Саше Трусовой. Великие фигуристки, которые так и не взяли Олимпийское золото. Но оттого не стали менее великикими.
3. Самый короткий в мире анекдот: Лью - двукратная Олимпийская чемпионка. И ведь не сказать, что незаслуженно... Но грустно от самого осознания, что это происходит в мире, где Туктамышева и Косторная ВООБЩЕ не катались на ОИ...
Как блистала Алена Косторная, а до Олимпиады так и не добралась.
Фу, шакалы
ты молодец !
Тот же Малинин показал, что все люди. У кого только не было поражений. Нейтан Чен не даст соврать