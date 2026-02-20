156

Петросян о 6-м месте на Олимпиаде: «Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующих Игр»

Аделия Петросян хочет продолжить карьеру и выступить на Олимпиаде-2030.

Российская фигуристка Аделия Петросян рассчитывает принять участие в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

Сегодня Петросян заняла шестое место на Играх-2026 в Милане (214,53 балла). Победу одержала американка Алиса Лью (226,79), второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) соответственно.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», – сказала Петросян.

Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
женское катание
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
1. Аделии - низкий поклон за попытку четверного. Это то, что отличает большой спорт от проката для Нетфликса. Для меня это был больше, чем просто прокат. Без у-си в тройку пролезть всё равно бы не дали. Главное - надеюсь, Адель полностью восстановится физически и ментально. Я очень рад, что увидел её на Играх.
2. Каори присоединяется в компанию к Мишель Кван, Мао Асаде, Жене Медведевой и Саше Трусовой. Великие фигуристки, которые так и не взяли Олимпийское золото. Но оттого не стали менее великикими.
3. Самый короткий в мире анекдот: Лью - двукратная Олимпийская чемпионка. И ведь не сказать, что незаслуженно... Но грустно от самого осознания, что это происходит в мире, где Туктамышева и Косторная ВООБЩЕ не катались на ОИ...
Ответ Воронин
Спасибо за комментарий, согласна с каждым словом!
Ответ Воронин
Аделия куда как более великая за все эти последние годы, а рискует остаться трехкратной ЧР, вот где драма
Жесть, 226.79 у золота, у Щербаковой было 255.95, у Трусовой 251.73 )
Ответ jjeka
Ну, такие, как ТЩК (Трусова,Щербакова,Косторная)появляются одновременно, мягко говоря, нечасто
Ответ ксанна
Ну есть еще Валиева, которая вполне может вернуться
Итого, собрались как-то Трусова, Валиева, Петросян и Костылева на Олимпийские игры в 2030 году...)))
Ответ Sky Smoker
Ну хоть перестанут говорить, что Россия только одноразовыми юниорками может выигрывать) будут 3 зрелые женщины прыгать кучу ультра-си))
Ответ Sky Smoker
Хотела я б это видеть 😀😀😀 это было бы эпично
Аделия, ты прекрасна!! Вдохновения, сил и здоровья кататься еще много лет. Очень любим и восхищаемся :)
Все правильно, Аделия. Это уникальный опыт. Ты была на Олимпиаде, не каждому дано.
Как блистала Алена Косторная, а до Олимпиады так и не добралась.
Ответ Manatusik
А Лиза ? чемпионка мира ....
Ответ Ксения Сычева
и Лиза, Аленка просто первой вспомнилась
У неё там шансов и не было считай на медали, поэтому и пошла на квад. Даже с таким прокатом у Адели третья техника в пп. Там разница с Лью той же по технике меньше балла, а в компах разница около 7. Чтобы такие грибы обыгрывать, там даже 2 квада не факт что хватило бы. Уже после провала Малинина в личке было ясно, что американцы хоть тушкой, хоть чучелком затащат Алиску на золото. В любом случае, Адель огромная молодчина, она старалась как могла.
Ответ ashley
Ну и бред. Алиса победила абсолютно заслуженно.
Ответ 3a_3eHuT
Чем заслуженно? Каскадом 3-2,который прыгала еще Слуцкая? Программой аля Ледниковый период без связок? Посредственным медленным прокатом?
Держись, Аделия и ТШТ, сейчас начнется вой.
Ответ elena-khatkevich
Я уже представляю заголовки "впервые за хренадцать лет Россия проиграла...", "крах системы Тутберидзе", "Петросян не справилась с программой..."
Фу, шакалы
Ответ Inka90
А, ну уже есть.
верный настрой !!!! здоровья тебе !!!!
ты молодец !
Ребят, один 4ой на всех участниц. ОИ-22 в женском катании был на порядок выше. Всё будет нормально. Лишь бы до стартов допустили.
Ответ Nelson85
Поднятие возраста…
Ответ Nelson85
Нет смысла сравнивать. С введением возрастного ценза по-сути началась новая эпоха где уже не будет однодневных 15 летних зайчиков попрыгушек.
детка, не давай ща интервью. Все все понимают, не получилось, бывает. Ты молодец. Без рейтинга и опыта. С кучей навешаннных ожиданий. Но боролась. Хотим видеть тебя на льду и дальше. А медали еще будут.

Тот же Малинин показал, что все люди. У кого только не было поражений. Нейтан Чен не даст соврать
Ответ Срезик
Уже дала (кстати, уважение ей, что нашла в себе силы выйти к журналистам) и сказала, что ей стыдно возвращаться в Россию после такого выступления. У меня сердце разрывается такое читать(
