  • Дизайнер Гачинская о костюме Гуменника для показательного: «Он сделан из поролона, вся ткань двигается, растягивается. Единственная металлическая деталь – стальные нервы Петра»
30

Дизайнер Гачинская: для Гуменника выход на показательный был бы восторгом.

Дизайнер Светлана Гачинская, работающая с Петром Гуменником, высказалась о том, что фигуриста не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде в Милане.

«Мы не знаем, а вдруг он инкогнито как Оптимус Прайм прилетит на крыльях, и все будут безумно удивлены и счастливы?

Конечно, для Петра это очень важный момент в его и жизни, и в спортивном пути. Поэтому хотелось бы, чтобы он, так скажем, реализовался на Олимпиаде по полной – насколько это возможно на сегодняшний момент. Выход на олимпийскую арену на показательный был бы для него внутренним подъемом, восторгом, реализацией олимпийских амбиций. А для зрителей – настоящим удовольствием от происходящего.

Костюм мы не взвешивали, но весит он ровно столько, сколько Петр может вынести на своих плечах. Он достаточно объемный, но изготавливался с расчетом на то, что ему нужно будет двигаться – определенные нюансы учитывались. Даже когда мы его изготавливали, были немножечко ошарашены всей этой композицией.

Но Петр такой спортсмен и человек, который в принципе никогда не капризничает и максимально старается сделать так, чтобы это в первую очередь выглядело монументально, красиво. И мы видим, как он это делает. Мне кажется, ему вообще все по плечу. Мы все очень переживали за его короткую программу, но я ни на грамм не сомневалась, что даже под другую музыку он сможет показать своего «Парфюмера», так и получилось.

Костюм сделан из поролона, вся ткань двигается, растягивается. Единственная металлическая деталь этого костюма – это стальные нервы Петра. Все, что он показывает на льду – тому свидетельство. Спасибо ему, всему тренерскому штабу и в первую очередь родителям за такого спортсмена и человека», – сказала Гачинская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
Светлана Гачинская
logoстиль
logoОлимпиада-2026
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гачинская должна быть в элите ФК-дизайнеров. Аж 2 ее костюма были в номинации Vogue: один спортсмен в ее костюме выиграл олимпийское золото, второй - сердца зрителей всех стран.
Желаю Гачинской новых успехов. Может, когда-нибудь мы сможем посоперничать и с корейскими дизайнерами.
Мечтаю о статье на главной о дизайнерах костюмов в ФК. Гачинская в этом ряду одна из лучших! Ее костюмы отличают особый стиль и шик, а также продуманность деталей.
А с фигурой Петра это просто высший класс!
Про стальные нервы - красиво!
Мне очень нравится, насколько хороших, добрых и профессиональных людей Петр собирает вокруг себя :)
Хочется поблагодарить Светлану за кропотливую работу, проделанную над костюмами Пети.
Наш спортсмен в обеих программах был одет с иголочки, что оценили не только мы, зрители, но и признанные законодатели моды - итальянцы
Я когда увидел показалку первый раз в костюме этом, то сначала не поверил своим глазам, думал спецэффекты наложили ) На столько это что то новое и глаз притягивающее, что думаю Олимпийский стадион будет в шоке и восторге.
Ответ Лемур
Я когда увидел показалку первый раз в костюме этом, то сначала не поверил своим глазам, думал спецэффекты наложили ) На столько это что то новое и глаз притягивающее, что думаю Олимпийский стадион будет в шоке и восторге.
Олимпийский стадион не увидит этот номер и этот костюм. Петра не пригласили на показательные
Ответ nina1212
Олимпийский стадион не увидит этот номер и этот костюм. Петра не пригласили на показательные
Так вроде же новость была, что пригласили....
Петру надеть костюм Оптимуса, сесть на трибуну во время показательных, взять в руки огромную телефонную трубку из номера Полунина " Асисяй",
( или пейджер, но его сейчас не найти), и тогда все забудут, что там на льду- все камеры будут направлены в сторону нашего Петруччио!! 😁
Ещё и намёк на невыданные Самсунги, которые организаторы зажали(.
Ответ Лизавета Анна -Мария
Петру надеть костюм Оптимуса, сесть на трибуну во время показательных, взять в руки огромную телефонную трубку из номера Полунина " Асисяй", ( или пейджер, но его сейчас не найти), и тогда все забудут, что там на льду- все камеры будут направлены в сторону нашего Петруччио!! 😁 Ещё и намёк на невыданные Самсунги, которые организаторы зажали(.
И шоколадную медаль ещë надеть тогда. Позориться так позориться.✌
Ответ B.Jones
И шоколадную медаль ещë надеть тогда. Позориться так позориться.✌
Не хватает в организме серотонина? Повышайте, причем срочно.
Отлично сказано про нервы🔥
Низкий поклон за костюмы🔥
Костюм классный , как и номер в целом . Но какой день речь идет о (не) приглашении на показательные . Сколько же можно напрашиваться и сожалеть ? Сами просители ставят Петра в неудобное положение .
У Миши Дюна же тоже от Гачинской?
Ответ Свет19
У Миши Дюна же тоже от Гачинской?
Да, но хитрый Мишутка сейчас пытается максимально дистанцироваться от России
Ответ Свет19
У Миши Дюна же тоже от Гачинской?
Да, и он очень похож на костюм Петра под ту же музыку, а может даже скопирован.
А вообще она обшивает практически весь штаб Мишина и всех питерских, особенно для показалок.
И кстати, у Артура всегда были классные костюмы от мамы)))
Петр такой статный красавец, на него хоть мешок натяни, все равно будет идеально.
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
