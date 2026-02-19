Дизайнер Гачинская о костюме Гуменника для показательного: «Он сделан из поролона, вся ткань двигается, растягивается. Единственная металлическая деталь – стальные нервы Петра»
Дизайнер Светлана Гачинская, работающая с Петром Гуменником, высказалась о том, что фигуриста не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде в Милане.
«Мы не знаем, а вдруг он инкогнито как Оптимус Прайм прилетит на крыльях, и все будут безумно удивлены и счастливы?
Конечно, для Петра это очень важный момент в его и жизни, и в спортивном пути. Поэтому хотелось бы, чтобы он, так скажем, реализовался на Олимпиаде по полной – насколько это возможно на сегодняшний момент. Выход на олимпийскую арену на показательный был бы для него внутренним подъемом, восторгом, реализацией олимпийских амбиций. А для зрителей – настоящим удовольствием от происходящего.
Костюм мы не взвешивали, но весит он ровно столько, сколько Петр может вынести на своих плечах. Он достаточно объемный, но изготавливался с расчетом на то, что ему нужно будет двигаться – определенные нюансы учитывались. Даже когда мы его изготавливали, были немножечко ошарашены всей этой композицией.
Но Петр такой спортсмен и человек, который в принципе никогда не капризничает и максимально старается сделать так, чтобы это в первую очередь выглядело монументально, красиво. И мы видим, как он это делает. Мне кажется, ему вообще все по плечу. Мы все очень переживали за его короткую программу, но я ни на грамм не сомневалась, что даже под другую музыку он сможет показать своего «Парфюмера», так и получилось.
Костюм сделан из поролона, вся ткань двигается, растягивается. Единственная металлическая деталь этого костюма – это стальные нервы Петра. Все, что он показывает на льду – тому свидетельство. Спасибо ему, всему тренерскому штабу и в первую очередь родителям за такого спортсмена и человека», – сказала Гачинская.
Желаю Гачинской новых успехов. Может, когда-нибудь мы сможем посоперничать и с корейскими дизайнерами.
А с фигурой Петра это просто высший класс!
Про стальные нервы - красиво!
Наш спортсмен в обеих программах был одет с иголочки, что оценили не только мы, зрители, но и признанные законодатели моды - итальянцы
( или пейджер, но его сейчас не найти), и тогда все забудут, что там на льду- все камеры будут направлены в сторону нашего Петруччио!! 😁
Ещё и намёк на невыданные Самсунги, которые организаторы зажали(.
Низкий поклон за костюмы🔥
А вообще она обшивает практически весь штаб Мишина и всех питерских, особенно для показалок.
И кстати, у Артура всегда были классные костюмы от мамы)))