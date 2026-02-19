Рудковская о Самоделкиной: «Плющенко после короткой программы сказал мне, что если бы Софа была с нами на Олимпиаде, то как минимум выступала бы с тремя ультра-си»

Рудковская: с нами Самоделкина выступала бы минимум с тремя ультра-си.

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская оценила выступление казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной в короткой программе на Олимпиаде в Милане (12-е место, 68,47 балла).

«Наверное, из-за политической ситуации она не поверила в наш штаб, потому что могли не дать аккредитацию. Мне очень жалко. Также на нее повлияло окружение, но речь не о родителях. Евгений [Плющенко] после короткой программы сказал мне, что если бы Софа была с нами на Олимпиаде, то как минимум выступала бы с тремя ультра-си. В этом нет никаких сомнений.

Мы с мужем болеем за нее так же, как и за Аделию. Хочется, чтобы они откатали чисто и круто. За нее обидно, потому что она все делала с закрытыми глазами. Софья на тренировках устраивала баттлы с мальчиками и всегда выигрывала. Мне очень жалко, но я всем сердцем за нее болею», – сказала Рудковская.

«Очень люблю Софу! Периодически с ней списываюсь. Очень жалко, что на Олимпийских играх у нее нет 3,5 акселя, четверного тулупа и четверного сальхова – того, что мы много раз видели у нас на арене, на каждой тренировке, и что она делала в наших шоу с закрытыми глазами. Честно говоря, если бы Софа вчера выступала с 3,5 акселем, она была бы первой. Без ультра-си бороться с японками очень сложно.

Мне очень понравилась программа Ше-Линн Бурн и ее костюм. Считаю, что ее оценили слишком низко – она точно должна была быть в топ-6. Очень слабо оценили, не знаю почему. Софа была с улыбкой, максимально позитивная. Самоделкина показала свой лучший прокат в карьере. Но если бы был аксель, Софья лидировала бы после короткой программы. Именно этого мне не хватило.

Мне не хватило ультра-си, которые я видела в течение сезона в нашей академии. Есть много видео, как она исполняет тройной аксель, четверные тулупы и четверные сальховы. Она делала все с закрытыми глазами. Я была уверена, что Софья едет на Олимпийские игры с ультра-си. За Самоделкину болеют не меньше, чем за Петросян. Она потрясающая девочка, добрая, очень позитивная, я ее очень люблю», – добавила Рудковская.