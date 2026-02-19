  • Спортс
  Рудковская о Самоделкиной: «Плющенко после короткой программы сказал мне, что если бы Софа была с нами на Олимпиаде, то как минимум выступала бы с тремя ультра-си»
Рудковская о Самоделкиной: «Плющенко после короткой программы сказал мне, что если бы Софа была с нами на Олимпиаде, то как минимум выступала бы с тремя ультра-си»

Рудковская: с нами Самоделкина выступала бы минимум с тремя ультра-си.

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская оценила выступление казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной в короткой программе на Олимпиаде в Милане (12-е место, 68,47 балла).

«Наверное, из-за политической ситуации она не поверила в наш штаб, потому что могли не дать аккредитацию. Мне очень жалко. Также на нее повлияло окружение, но речь не о родителях. Евгений [Плющенко] после короткой программы сказал мне, что если бы Софа была с нами на Олимпиаде, то как минимум выступала бы с тремя ультра-си. В этом нет никаких сомнений.

Мы с мужем болеем за нее так же, как и за Аделию. Хочется, чтобы они откатали чисто и круто. За нее обидно, потому что она все делала с закрытыми глазами. Софья на тренировках устраивала баттлы с мальчиками и всегда выигрывала. Мне очень жалко, но я всем сердцем за нее болею», – сказала Рудковская.

«Очень люблю Софу! Периодически с ней списываюсь. Очень жалко, что на Олимпийских играх у нее нет 3,5 акселя, четверного тулупа и четверного сальхова – того, что мы много раз видели у нас на арене, на каждой тренировке, и что она делала в наших шоу с закрытыми глазами. Честно говоря, если бы Софа вчера выступала с 3,5 акселем, она была бы первой. Без ультра-си бороться с японками очень сложно.

Мне очень понравилась программа Ше-Линн Бурн и ее костюм. Считаю, что ее оценили слишком низко – она точно должна была быть в топ-6. Очень слабо оценили, не знаю почему. Софа была с улыбкой, максимально позитивная. Самоделкина показала свой лучший прокат в карьере. Но если бы был аксель, Софья лидировала бы после короткой программы. Именно этого мне не хватило.

Мне не хватило ультра-си, которые я видела в течение сезона в нашей академии. Есть много видео, как она исполняет тройной аксель, четверные тулупы и четверные сальховы. Она делала все с закрытыми глазами. Я была уверена, что Софья едет на Олимпийские игры с ультра-си. За Самоделкину болеют не меньше, чем за Петросян. Она потрясающая девочка, добрая, очень позитивная, я ее очень люблю», – добавила Рудковская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Ответ Sportsfan
🤣🤣🤣
Поддерживаю
Ответ tanya_1111
Поддерживаю
Такие клоуны хорошие, никогда не разочаровывают) Как в цирк сходила)
Рудковская в своём репертуаре.
Яна, какие квады и акселечки? Два Олимпийских цикла прошло, как Евген Викторович решил стать великим тренером.
За 8 лет вы не подготовили ни одного спортсмена, которого хоть как то можно назвать топом.
Или это такой троллинг мужа?
Ответ Анна Лисина
Рудковская в своём репертуаре. Яна, какие квады и акселечки? Два Олимпийских цикла прошло, как Евген Викторович решил стать великим тренером. За 8 лет вы не подготовили ни одного спортсмена, которого хоть как то можно назвать топом. Или это такой троллинг мужа?
У них Титова в Армению перешла и где она? Не видно и не слышно, зачем переходила непонятно. Что ж из неё Рудковский не лепит топ спортсменку с которой можно по международке кататься? Конечно, сидеть дома и примазываться к чужим успехам легче всего
Ответ Lilia Sadykova
У них Титова в Армению перешла и где она? Не видно и не слышно, зачем переходила непонятно. Что ж из неё Рудковский не лепит топ спортсменку с которой можно по международке кататься? Конечно, сидеть дома и примазываться к чужим успехам легче всего
Титова переживает пубертат
т.е Арутюнян не смог, а вот Плющенко бы смог сохранить ультраси?
клоуны позорные
У них целая школа, 500 учеников, бери да делай чемпионов, кто мешает?
В чате тут во время проката Софы кто то пошутил
"Евгений Викторович ее тренировал" 😃
И надо же, они тут как тут, второй день уже в грудь себя бьют, что прокат Самоделкиной это их заслуга, а если бы осталась в АП, то стала бы ОЧ 😅
Похоже до самой старости эти люди будут примазываться к чужим успехам, принижать заслуги других тренеров, при этом так никого сами и не доведут до значимых титулов
Ответ nina1212
т.е Арутюнян не смог, а вот Плющенко бы смог сохранить ультраси? клоуны позорные У них целая школа, 500 учеников, бери да делай чемпионов, кто мешает? В чате тут во время проката Софы кто то пошутил "Евгений Викторович ее тренировал" 😃 И надо же, они тут как тут, второй день уже в грудь себя бьют, что прокат Самоделкиной это их заслуга, а если бы осталась в АП, то стала бы ОЧ 😅 Похоже до самой старости эти люди будут примазываться к чужим успехам, принижать заслуги других тренеров, при этом так никого сами и не доведут до значимых титулов
Костылеву доведут. Вернее, она туда сама дойдет, вопреки тренеру. И они это знают)
Ответ nina1212
т.е Арутюнян не смог, а вот Плющенко бы смог сохранить ультраси? клоуны позорные У них целая школа, 500 учеников, бери да делай чемпионов, кто мешает? В чате тут во время проката Софы кто то пошутил "Евгений Викторович ее тренировал" 😃 И надо же, они тут как тут, второй день уже в грудь себя бьют, что прокат Самоделкиной это их заслуга, а если бы осталась в АП, то стала бы ОЧ 😅 Похоже до самой старости эти люди будут примазываться к чужим успехам, принижать заслуги других тренеров, при этом так никого сами и не доведут до значимых титулов
Не успевают доделать , кто сбегает , кто сливается)))
Дорогое наше благородное, талантливое семейство Рудковских. Пусть хоть один ваш спортсмен, пара покажут что они могут на чемпионате страны. Прежде чем указывать на некомпетентность лучших тренеров мира, покажите хоть что-то внутри страны. А то они уже и Олимпиаду бы выиграли если бы спортсмены в них поверили. Даже с готовой Сашей вы не смогли ничего толком показать, а уж воспитать или вытащить из тяжелого физического состояния взрослого спортсмена вообще говорить нечего.
Ответ rqbn4gztwf
Дорогое наше благородное, талантливое семейство Рудковских. Пусть хоть один ваш спортсмен, пара покажут что они могут на чемпионате страны. Прежде чем указывать на некомпетентность лучших тренеров мира, покажите хоть что-то внутри страны. А то они уже и Олимпиаду бы выиграли если бы спортсмены в них поверили. Даже с готовой Сашей вы не смогли ничего толком показать, а уж воспитать или вытащить из тяжелого физического состояния взрослого спортсмена вообще говорить нечего.
Комментарий скрыт
Ответ Здравый@смысл@
Комментарий скрыт
вчера этот Сарновский стал пятым на юниорском первенстве Москвы, укатился вниз под малышей, так как кроме прыжков ничего не умеет делать. Да и программу катать не умеет, когда нужно вставлять непрыжковые, у него и прыжки валятся
Да, сто процентов, а если бы Илью Малинина тренировали, он бы и ПП не развалил
Феерические они конечно, идеальная пара🤣
анекдот д̶н̶а̶ дня
Ответ crybaby
анекдот д̶н̶а̶ дня
Софочка, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже.
Ян, ну только вы с Евгением Викторовичем и верите в этот бред. То что она у вас в начале исполняла ультраси-это заслуги Давыдова. Когда от вас уходила не было уже ни одного!!! Я удивляюсь... Как люди могут так нагло врать??? Ну мы же все были свидетелями всего этого🤦🤷
Ответ Мария С
Ян, ну только вы с Евгением Викторовичем и верите в этот бред. То что она у вас в начале исполняла ультраси-это заслуги Давыдова. Когда от вас уходила не было уже ни одного!!! Я удивляюсь... Как люди могут так нагло врать??? Ну мы же все были свидетелями всего этого🤦🤷
Это были исключительно заслуги того, что приходила она до пубертата. А уходила уже после. Раф и так добился того, что постпубертатная дева прыгает каскады во второй половине. Просто Рудковская не блещет умом. Это ж надо на полном серьезе считать любителя падела тренером круче Рафа))
Почему Титова ничего не прыгает? Ну Яна, как че ляпнет.
Как можно делать такие хвастливые, нахальные, самонадеянные заявления, не имющие ничего общего с реальностью.
Ну да, Софа на Олимпиаде, а Плющенко дома сидит.
