Максим Маринин: «Гуменник показал себя бойцом в непростых условиях, тронул душу до слез»

Маринин: Гуменник на Олимпиаде показал себя бойцом.

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин оценил выступление Петра Гуменника на Играх в Милане (6-е место).

«Петр показал себя бойцом в непростых условиях, которые были с музыкой. Учитывая, что у человека не было ни рейтинга, ни опыта выступлений на международной арене, он показал себя просто прекрасно.

Петр просто, скажем так, тронул душу до слез. Мы смотрели в прямом эфире его выступления. Честно вам скажу, достаточно много лет, это уже 20 лет, как прошли мои Олимпийские игры. И последняя, наверное, Олимпиада, которая меня действительно так тронула, это была наша Олимпиада в Сочи. После этого я как-то так очень ровно без эмоций относился к выступлениям. А [Петр Гуменник] действительно, он боец, и мы смотрели, прямо не дышали. С каждым прыжком вытягивались наверх и прыгали вместе с ним», – сказал Маринин.

Сегодня произвольную программу покажет Аделия Петросян.

«У Аделии есть все шансы [войти в число призеров]. Естественно, мы все за нее болеем и желаем ей удачи, успеха, показать свое катание – то, на которое она способна. И я думаю, что если это произойдет, то медаль у нас будет. Какого качества, не могу сказать. Это сложно прогнозируемый вид спорта, особенно в женском одиночном катании. Но, зная характер этой девочки, я думаю, что она в состоянии побороться за самую высокую награду», – добавил Маринин.