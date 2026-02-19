20

Максим Маринин: «Гуменник показал себя бойцом в непростых условиях, тронул душу до слез»

Маринин: Гуменник на Олимпиаде показал себя бойцом.

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин оценил выступление Петра Гуменника на Играх в Милане (6-е место).

«Петр показал себя бойцом в непростых условиях, которые были с музыкой. Учитывая, что у человека не было ни рейтинга, ни опыта выступлений на международной арене, он показал себя просто прекрасно.

Петр просто, скажем так, тронул душу до слез. Мы смотрели в прямом эфире его выступления. Честно вам скажу, достаточно много лет, это уже 20 лет, как прошли мои Олимпийские игры. И последняя, наверное, Олимпиада, которая меня действительно так тронула, это была наша Олимпиада в Сочи. После этого я как-то так очень ровно без эмоций относился к выступлениям. А [Петр Гуменник] действительно, он боец, и мы смотрели, прямо не дышали. С каждым прыжком вытягивались наверх и прыгали вместе с ним», – сказал Маринин.

Сегодня произвольную программу покажет Аделия Петросян.

«У Аделии есть все шансы [войти в число призеров]. Естественно, мы все за нее болеем и желаем ей удачи, успеха, показать свое катание – то, на которое она способна. И я думаю, что если это произойдет, то медаль у нас будет. Какого качества, не могу сказать. Это сложно прогнозируемый вид спорта, особенно в женском одиночном катании. Но, зная характер этой девочки, я думаю, что она в состоянии побороться за самую высокую награду», – добавил Маринин.

Надо ли Петросян рисковать в произвольной?6723 голоса
Да, нужны два тулупаЭтери Тутберидзе
Да, одного тулупа хватитДаниил Глейхенгауз
Нет, лучше катать без ультра-сиАлиса Лью
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Очень по-доброму написал Максим
Ответ IrinaKin
Очень по-доброму написал Максим
С более красивыми баллами за компоненты.
За Петю реально вся страна как-то особенно болела, всей душой. (Кроме хейтеров, конечно). Наверное, потому что очень долго не было МС. Петя молодец! Не отступился от своего сложнейшего контента и проявил недюженную силу духа. К нему даже иностранные болельщики прониклись. Мне кажется, к Адели даже как-то меньше внимания, хотя шансов у неё изначально больше было.
Петя себя показал молодцом и бойцом. Выступил очень достойно, показав уверенные и убедительные прокаты, тронув сердца любителей ФК. Просто судьи оказались бессердечными...
А если учесть, проблемы с визой, которую Пётр получил почти перед самым вылетом…. Просто удивляюсь умению «не рассыпаться» у Петра.
И я не дышала , боялась пошевелиться
Спасибо Максиму Маринину за добрые слова в адрес Пети и Аделии! Здоровья и удачи! Быть добру!
