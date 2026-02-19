66

Самоделкина об Олимпиаде: «После золотой медали Шайдорова ощущаю ответственность»

Самоделкина: после золота Шайдорова на Олимпиаде я ощущаю ответственность.

Представляющая Казахстан фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как на нее повлияла победа Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сегодня фигуристки выступят с произвольными программами. Самоделкина идет на 12-м месте после короткой.

«Не передать словами, сколько труда я вложила, это работа всей жизни. Это на самом деле моя лучшая короткая программа. На мой взгляд – и на взгляд моего тренера – она идеальна. А если мой тренер говорит так, значит, она действительно была отличной.

Я была полностью сосредоточена, как только шагнула на лед. Конечно, я невероятно рада и довольна, и теперь чувствую облегчение. Казалось, что я откатала все на одном дыхании.

В моменте я подумала: вау, я на Олимпийских играх! Видела [олимпийские] кольца и людей, которые стояли с флагами и болели за меня. Это вдохновляло и было для меня невероятной поддержкой.

Конечно, я немного нервничала из-за ответственности. А особенно после золотой медали Михаила я ощущаю эту ответственность», – цитирует Самоделкину Golden Skate.

В мужском турнире казахстанец Шайдоров шел 5-м после короткой программы, но смог одержать итоговую победу.

Шайдорова привел к золоту наш олимпийский чемпион Алексей Урманов. Мы поговорили

Не вижу принципиальных отличий между Самоделкиной и Лью, кроме федерации за спиной
Ответ Арктический Лед
Не вижу принципиальных отличий между Самоделкиной и Лью, кроме федерации за спиной
У Самоделкиной прога лучше и сложнее
Ответ Sportsfan
У Самоделкиной прога лучше и сложнее
Чем же она сложнее?
Мне очень понравился прокат Софьи. А отсудили ее жёстко, конечно. Раф, обычно сдержанный, даже выразил недовольство.
Ответ Бузина
Мне очень понравился прокат Софьи. А отсудили ее жёстко, конечно. Раф, обычно сдержанный, даже выразил недовольство.
Наверно позиция судеек: Шайдорову вашему золото дали, всё, от нас отвалите.
Она реально откаталась отлично, чисто и с настроением. Но лишний вес очень портит впечатление.
Ответ Дженифер
Она реально откаталась отлично, чисто и с настроением. Но лишний вес очень портит впечатление.
Это как раз норма для нынешней международки , вы ещё не заметили?!Наша Адель выгодно смотрится на их фоне с крепенькими округлыми формами
Ответ Дженифер
Она реально откаталась отлично, чисто и с настроением. Но лишний вес очень портит впечатление.
У всемериканской надежды не портит?
Самоделкиной недодали баллов, это очень странно что соревнования такого уровня проводятся так что даже не профессионалы видят судейский произвол Я уже молчу про профессионалов, Раф был очень удивлён хотя он достаточно спокоен всегда.
Соня катала уверенно, с настроением, игриво, на достаточно хорошей скорости, благо "Чардаш" Монти этому способствует. Но судьи зажали ей баллы по мнению как любителей ФК так и профи.
Вроде, оценки Софы от судей ясно дают понять, чтобы она даже не помышляла о медали. Второй такой "прокол" как с Шайдоровым судьи не допустят.

ps занизили ей, конечно, не слабо.
Софья подошла к ОИ в хорошей форме, если за следующий цикл хорошо поработает с Рафом, то под силу будет 6-ка. А вообще надо Казахстану по примеру Грузии собирать сборную, поискать крепких парников для перехода и танцоров любого уровня, там все равно много не дадут. И дело не только в команднике, ребята своими выступлениями поднимают авторитет Федерации, такое развитие может дать хороший толчок в оценках!
Ответ Matilda17
Софья подошла к ОИ в хорошей форме, если за следующий цикл хорошо поработает с Рафом, то под силу будет 6-ка. А вообще надо Казахстану по примеру Грузии собирать сборную, поискать крепких парников для перехода и танцоров любого уровня, там все равно много не дадут. И дело не только в команднике, ребята своими выступлениями поднимают авторитет Федерации, такое развитие может дать хороший толчок в оценках!
может, лучше своих вырастить? Вся сборная из легионеров не самый лучший вариант)
Ответ lepestok
может, лучше своих вырастить? Вся сборная из легионеров не самый лучший вариант)
Почему вся? Шайдоров-то свой. Растить с нуля, это пропустить минимум один-два ОИ-цикла, а там непонятно будут ли еще такие самородки как Шайдоров и мотивированные крепкие девочки, как Софья.
Блестяще откатала Соня, с таким настроем и в произвольную!
Ну ладно Шайдоров, он там родился, а Самоделкина то куда , патриотка...
Ответ Вика Д.
Ну ладно Шайдоров, он там родился, а Самоделкина то куда , патриотка...
Казахстан ей дал возможность она за это благодарна, мне это кажется очень логичным
Ответ tanya_1111
Казахстан ей дал возможность она за это благодарна, мне это кажется очень логичным
возможность чего? занимать места во второй десятке?
На самом деле Софа, конечно, атлетичного сложения - но совсем не крупная. Даже рядом с тростинкой Аделией вчера тренировке вполне себе грациозно смотрелась / отлично все отпрыгала и была счастлива абсолютно)))
