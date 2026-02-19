Самоделкина об Олимпиаде: «После золотой медали Шайдорова ощущаю ответственность»

Самоделкина: после золота Шайдорова на Олимпиаде я ощущаю ответственность.

Представляющая Казахстан фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как на нее повлияла победа Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сегодня фигуристки выступят с произвольными программами. Самоделкина идет на 12-м месте после короткой.

«Не передать словами, сколько труда я вложила, это работа всей жизни. Это на самом деле моя лучшая короткая программа. На мой взгляд – и на взгляд моего тренера – она идеальна. А если мой тренер говорит так, значит, она действительно была отличной.

Я была полностью сосредоточена, как только шагнула на лед. Конечно, я невероятно рада и довольна, и теперь чувствую облегчение. Казалось, что я откатала все на одном дыхании.

В моменте я подумала: вау, я на Олимпийских играх! Видела [олимпийские] кольца и людей, которые стояли с флагами и болели за меня. Это вдохновляло и было для меня невероятной поддержкой.

Конечно, я немного нервничала из-за ответственности. А особенно после золотой медали Михаила я ощущаю эту ответственность», – цитирует Самоделкину Golden Skate.

В мужском турнире казахстанец Шайдоров шел 5-м после короткой программы, но смог одержать итоговую победу.

Шайдорова привел к золоту наш олимпийский чемпион Алексей Урманов. Мы поговорили