  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Олимпиада-2026, 19 февраля, кто из России выступает сегодня: Филиппов выступит в ски-альпинизме, Петросян покажет произвольную программу
4

Олимпиада-2026, 19 февраля, кто из России выступает сегодня: Филиппов выступит в ски-альпинизме, Петросян покажет произвольную программу

Петросян и Филиппов выступят на Олимпиаде 19 февраля.

19 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане выступят двое российских спортсменов – Никита Филиппов и Аделия Петросян.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

19 февраля, четверг

Ски-альпинизм

Спринт, мужчины

12.30 – начало заездов, 15:25 – полуфиналы, 16:15 – финал.

Российский участник: Никита Филиппов.

Фигурное катание

21:00 – женщины, произвольная программа

Российская участница: Аделия Петросян

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoАделия Петросян
ски-альпинизм
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
женское катание
logoНикита Филиппов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В этих двух видах наши олимпийцы реально претендуют на медали. Пусть удача улыбнётся им. Успеха !
А мне нравится Алиса Лью, она показывает правильный пример отношения к фигурному катанию, когда можно не страдать, а получать удовольствие от процесса, она стала хореграфичной и больше внимания уделять катанию, контент конкуретноспосбный, и без ультраси. Короткая программа в топ 5 лучших за этот сезон, к тому же Алиса выделяется нестандартной причёской и тем, что постоянно улыбается и на льду, и в кике. ISU давно искала такую фигуристку, и она очень вовремя вернулась.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Аделия Петросян бьется с квадом на Олимпиаде: 5 успешных попыток из 17 за сутки до проката
19 февраля, 08:00
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
18 февраля, 19:10
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
37 минут назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем