Олимпиада-2026, 19 февраля, кто из России выступает сегодня: Филиппов выступит в ски-альпинизме, Петросян покажет произвольную программу
Петросян и Филиппов выступят на Олимпиаде 19 февраля.
19 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане выступят двое российских спортсменов – Никита Филиппов и Аделия Петросян.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
19 февраля, четверг
Ски-альпинизм
Спринт, мужчины
12.30 – начало заездов, 15:25 – полуфиналы, 16:15 – финал.
Российский участник: Никита Филиппов.
Фигурное катание
21:00 – женщины, произвольная программа
Российская участница: Аделия Петросян
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.
В этих двух видах наши олимпийцы реально претендуют на медали. Пусть удача улыбнётся им. Успеха !
А мне нравится Алиса Лью, она показывает правильный пример отношения к фигурному катанию, когда можно не страдать, а получать удовольствие от процесса, она стала хореграфичной и больше внимания уделять катанию, контент конкуретноспосбный, и без ультраси. Короткая программа в топ 5 лучших за этот сезон, к тому же Алиса выделяется нестандартной причёской и тем, что постоянно улыбается и на льду, и в кике. ISU давно искала такую фигуристку, и она очень вовремя вернулась.
