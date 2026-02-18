30

Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»

Роднина: чем выше место у российского фигуриста, тем жестче его оценивают.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о судействе на Олимпиаде-2026. 

В женских соревнованиях российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе (72,89 балла). Американский судья Кевин Розенштайн поставил ее на 11-е место и оценил прокат в 67,26 балла. 

«Американский судья поставил Петросян на 11-е место? Хорошо, что его работа никак не сказалась на общей оценке. Сейчас же вернулись к практике, когда лучшая и худшая оценки отсекаются. Если этот судья поставил слишком мало относительно остальных, его работу разберут и каким-то образом накажут.

Не хочу называть это произволом, но к нам всегда было предвзятое отношение. Чем выше место у российского фигуриста, тем жестче его оценивают. В этом плане у них за четыре года ничего не поменялось. Они без нас замечательно жили, между собой места и медали распределяли.

Почему мы все время ждем какого-то мягкого отношения? Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит», — сказала Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
женское катание
logoАделия Петросян
судьи
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoИрина Роднина
4 года назад эта бабка орала, что на ОИ всегда судят честно. Кстати, и полторы недели назад она это говорила.
Роднина ранее: «Обычно на Олимпиаде справедливое судейство».
Ответ Христина Князева
Роднина ранее: «Обычно на Олимпиаде справедливое судейство».
А теперь судят необычно и она переобулась, а точнее не помнит, что ранее говорила. Ей же столько звонят, как и Журовой по разным вопросам.
Ответ Христина Князева
Роднина ранее: «Обычно на Олимпиаде справедливое судейство».
Нынешний пост Родниной касается судейства на Олимпиаде фигуристов из России, а " обычно" касается всех остальных...
коньки придется на гвоздь, на полке уже зубы
Эмм.. Почему она не упомянула, что казахский судья поставил Петросян на 3 место, утопив свою собственную Самоделкину?
Израиль тоже был щедр.
И что нечестного было в оценивании Аделии.
Её судили совсем не как ноунейма без рейтинга. Днищенские гое поставили Сафоновой, вот кого жёстко утопили.
Ответ Ezhevika33
Эмм.. Почему она не упомянула, что казахский судья поставил Петросян на 3 место, утопив свою собственную Самоделкину? Израиль тоже был щедр. И что нечестного было в оценивании Аделии. Её судили совсем не как ноунейма без рейтинга. Днищенские гое поставили Сафоновой, вот кого жёстко утопили.
Согласна с Вами, но американский судья все-таки под вопросом… насколько он честно судил.. сложно поверить в его справедливость
Ответ Ezhevika33
Эмм.. Почему она не упомянула, что казахский судья поставил Петросян на 3 место, утопив свою собственную Самоделкину? Израиль тоже был щедр. И что нечестного было в оценивании Аделии. Её судили совсем не как ноунейма без рейтинга. Днищенские гое поставили Сафоновой, вот кого жёстко утопили.
По вашей логике каждый судья должен ставить своего спортсмена выше, чем других? Катание Петросян выше уровнями, чем катание Софьи. И что, казахский судья должен был поставить Соню выше и это было бы честно? Ну и бредятина..
Мысль не новая , но здравая , нас никто нигде не ждет , невыгодно им нас ждать , что и доказали наши фигуристы на этой Олимпиаде , даже при всевозможных ограничениях и навязанных проблемах . Но фигуристы наши настоящие спортсмены и умеют себя показать даже там , где не ждут ! Удачи Адели в пп, Петя молодец !
Ирина, вам не кажется что огурцы за 600 руб должны ещё и вибрировать?
Ответ Shamarin
Ирина, вам не кажется что огурцы за 600 руб должны ещё и вибрировать?
Лучший коммент!
Ну а чего свои права никто не защищает? Только говорите да говорите, и ничего не делаете. Федерация могла спасти и защитить Валиеву, но нет - все в кусты. Могли расследование сделать, явно что допинга не было. Начните с себя сначала, святые вы наши
А разве эта практика куда-то уходила, во всяком случае все годы многие, что я интересуюсь фигурным катанием, так и было.
Давайте нам всегда и везде золото тогда это будет честно
Мы уже тоже потеряли надежду когда вы с Думы уйдете.
