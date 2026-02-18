Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»

Роднина: чем выше место у российского фигуриста, тем жестче его оценивают.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о судействе на Олимпиаде-2026.

В женских соревнованиях российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе (72,89 балла). Американский судья Кевин Розенштайн поставил ее на 11-е место и оценил прокат в 67,26 балла.

«Американский судья поставил Петросян на 11-е место? Хорошо, что его работа никак не сказалась на общей оценке. Сейчас же вернулись к практике, когда лучшая и худшая оценки отсекаются. Если этот судья поставил слишком мало относительно остальных, его работу разберут и каким-то образом накажут.

Не хочу называть это произволом, но к нам всегда было предвзятое отношение. Чем выше место у российского фигуриста, тем жестче его оценивают. В этом плане у них за четыре года ничего не поменялось. Они без нас замечательно жили, между собой места и медали распределяли.

Почему мы все время ждем какого-то мягкого отношения? Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит», — сказала Роднина.