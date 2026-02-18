Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
Валиева: моя новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении.
Фигуристка Камила Валиева рассказала о постановке новой программы.
– Можете намекнуть на тематику ваших новых программ? Кто будет постановщиком?
– Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении, а постановщиком будет российский хореограф. И, конечно, вы скоро всё узнаете на ближайшем соревновании.
– В каких турнирах планируете принять участие?
– Очень хочу принять участие в Кубке Первого канала и заявиться на турнир шоу-программ. Хочу выступать везде, где только возможно, чтобы наконец-то почувствовать соревновательный драйв.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ДоброFON
