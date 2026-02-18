97

Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»

Валиева: моя новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении.

Фигуристка Камила Валиева рассказала о постановке новой программы.

– Можете намекнуть на тематику ваших новых программ? Кто будет постановщиком?

– Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении, а постановщиком будет российский хореограф. И, конечно, вы скоро всё узнаете на ближайшем соревновании.

– В каких турнирах планируете принять участие?

– Очень хочу принять участие в Кубке Первого канала и заявиться на турнир шоу-программ. Хочу выступать везде, где только возможно, чтобы наконец-то почувствовать соревновательный драйв.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ДоброFON
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
Ретро под руководством тети Светы уже звучит угрожающе
Катал же Самарин под "Яблочко", а Камила будет под "ШараБан" :
Прощайте, други, я уезжаю.
Кому должна я, я всем прощаю,
Ах, шарабан мой, американка,
А я девчонка, я шарлатанка.
Это песня скорее про Тутберидзе. У Камилы нет американского гражданства
ретро-история в современном прочтении - это будет Кармен
Кармен, арестованная за допинг, соблазняет Хозе мессенджером МАХ
Что вы курите?
Тут интереснее, что курят люди, которые пишут Валиевой тексты ).
Что значит "ретро в современном прочтении"? Ещё одна косноязычная
Ну это как современный стиль в ретро исполнении, но наоборот 😂
Это про возвращение.
Вспоминается "Orange Colored Sky" Медведевой в первый ее сезон у Орсера. И платье с бахромой.
Отличная программа была, жаль, что не стала вкатывать
И еще Трусова в зеленом платье с цветочками
Это, конечно, хорошо, что Камила хочет выступить на Кубке Первого канала, но с другой стороны, кем-то нужно будет "пожертвовать" из девочек, которые весь сезон выступали.
Это коммерческий турнир, организаторы могут пригласить спортсмена на свое усмотрение
Так я об этом и говорю, т.к. участники получают деньги и участвуют там только действующие спортсмены, за исключением ведущих, говорящих, капитанов и т.д. Камилу могли бы включить в какое-нибудь открытие турнира или вроде того, как гостя.
Оба турнира чисто коммерческие 🤔
На финал Гранпри она не отобралась, а какие еще есть турниры в расписании в этом сезоне?
На каком основании принять участие в кпк? Столько сильных девочек выступало в сезоне, которые более достойны.
Там обычно есть пара участников, которых пригласили руководство канала либо выбрали зрители путем голосования. Наверное, Камила надеется попасть на какое-то из этих мест
КПК - коммерческий старт и там не все участники отбираются по спортивному принципу
Мы уже сделали выводы: слова - это пустое, всё видно только на соревнованиях. Поэтому всем спортсменнам лучше молча пахать как зашторенные лошадки
Так Камила молча и готовилась к чрпп, очень редко появляются такие интервью с ней. Наброс на ровном месте.
Новая программа будет в стиле Соколовская стайл, и этим, к сожалению, все сказано :(
Будет пурга, как у Коли и Даниила(
У Дианы Мильто плохие программы? У Сони Важновой в прошлом году? Да и в этом неплохие были, только Софико с травмой, мало выступала.
Кокошник обязательно
Не путайте кокошник с эчпочмаком.
а что это?
