Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»

Валиева: моя новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении.

Фигуристка Камила Валиева рассказала о постановке новой программы.

– Можете намекнуть на тематику ваших новых программ? Кто будет постановщиком?

– Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении, а постановщиком будет российский хореограф. И, конечно, вы скоро всё узнаете на ближайшем соревновании.

– В каких турнирах планируете принять участие?

– Очень хочу принять участие в Кубке Первого канала и заявиться на турнир шоу-программ. Хочу выступать везде, где только возможно, чтобы наконец-то почувствовать соревновательный драйв.