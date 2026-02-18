Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»

Валиева: тройной аксель точно есть где-то в планах, слона нужно есть по кусочкам.

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что восстановление тройного акселя есть в ее планах.

В начале февраля Валиева заняла 6-е место на чемпионате России по прыжкам.

– Какой прыжок или элемент сейчас дается легче или сложнее всего?

– Пока все прыжки 50 на 50. Они довольно тяжелые. На мой взгляд, не хватает накатанности, напрыганности, поэтому работать и еще раз работать.

– Сложно ли было восстановить четверной тулуп? Не было ли страшно?

– Было и сложно, и страшно. Не понятно, что из этого было первым. Я очень благодарна тренерскому штабу, что так мягко меня подготовили, всегда помогали. Результат прекрасный, осталось только наработать прыжки в программах и делать на всю свою мощь.

– Есть ли теперь планы по тройному акселю?

– Как говорят, слона нужно есть по кусочкам, поэтому мы очень плавно работаем над всем, чтобы вернуть то, что было, и выучить что-то новое. Не форсируя события, где-то точно есть в планах, – ответила Валиева.