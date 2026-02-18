Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»

14

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что восстановление тройного акселя есть в ее планах.

В начале февраля Валиева заняла 6-е место на чемпионате России по прыжкам.

– Какой прыжок или элемент сейчас дается легче или сложнее всего?

– Пока все прыжки 50 на 50. Они довольно тяжелые. На мой взгляд, не хватает накатанности, напрыганности, поэтому работать и еще раз работать.

– Сложно ли было восстановить четверной тулуп? Не было ли страшно?

– Было и сложно, и страшно. Не понятно, что из этого было первым. Я очень благодарна тренерскому штабу, что так мягко меня подготовили, всегда помогали. Результат прекрасный, осталось только наработать прыжки в программах и делать на всю свою мощь.

– Есть ли теперь планы по тройному акселю?

– Как говорят, слона нужно есть по кусочкам, поэтому мы очень плавно работаем над всем, чтобы вернуть то, что было, и выучить что-то новое. Не форсируя события, где-то точно есть в планах, – ответила Валиева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ДоброFON
logoсборная России
logoКамила Валиева
женское катание
14 комментариев
Желаем Камиле хорошего аппетита при поедании слона!
Аппетит приходит во время еды... Кто-то мало верил, что после длительного перерыва и прогрессирования женских форм 3Lz+3T будет выполнен. Однако, самые злые хейтеры были удручены, когда явились миру кадры с тренировки и практически безупречный 4T-3S через ойлер...
Дерзай, девочка! Как говорится, не себя, а в себе... Пусть долголетие Туктамышевой, да и Мельниковой из гимнастики будут тебе путеводной звездой и к победам, и на радость ценителям фигурного катания.
Ответ BeyPyrom
Аппетит приходит во время еды... Кто-то мало верил, что после длительного перерыва и прогрессирования женских форм 3Lz+3T будет выполнен. Однако, самые злые хейтеры были удручены, когда явились миру кадры с тренировки и практически безупречный 4T-3S через ойлер... Дерзай, девочка! Как говорится, не себя, а в себе... Пусть долголетие Туктамышевой, да и Мельниковой из гимнастики будут тебе путеводной звездой и к победам, и на радость ценителям фигурного катания.
Ну, я всегда говорил, что она сохранит тулуп, причем еще 3 года назад в это мало кто верил, хотя казалось бы такой запас, такая комплекция и т.д...
Камила, успешных и осознанных тренировок! Ждем и любим
По-моему, Камила - лучшая фигуристка в истории ФК. Дай Бог, что вернётся и ещё раз это докажет. Хотя, разумеется, после перерыва (да и возраст для фигуристки уже немалый) это будет сложно сделать.
Вау! Молодец, это круто!
Молодец Камила, только удачи!
Хороший подход
- чтобы вернуть то, что было, и выучить что-то новое.
- Что новое собирается выучить Валиева? Риттбергер, флип, лутц или кваксель? :)
И зачем. :) Уже 4 ультра-си сделала в одной программе и осталось много сил и времени, чтобы сделать что-то еще?
Ответ alexnew
- чтобы вернуть то, что было, и выучить что-то новое. - Что новое собирается выучить Валиева? Риттбергер, флип, лутц или кваксель? :) И зачем. :) Уже 4 ультра-си сделала в одной программе и осталось много сил и времени, чтобы сделать что-то еще?
Ага особенно Лутц 🫣
Элегантная Валиева скромничает. Если она смогла так стабильно восстановить прыжок 4T за столь короткое время, я думаю, она сможет очень стабильно выполнять и остальные прыжки. Конечно, триксель будет сложно восстановить, но это возможно.
Экозащитники напряглись... Слонов фигуристки на борщ пускают!)))
