Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
Фигуристка Камила Валиева рассказала, что восстановление тройного акселя есть в ее планах.
В начале февраля Валиева заняла 6-е место на чемпионате России по прыжкам.
– Какой прыжок или элемент сейчас дается легче или сложнее всего?
– Пока все прыжки 50 на 50. Они довольно тяжелые. На мой взгляд, не хватает накатанности, напрыганности, поэтому работать и еще раз работать.
– Сложно ли было восстановить четверной тулуп? Не было ли страшно?
– Было и сложно, и страшно. Не понятно, что из этого было первым. Я очень благодарна тренерскому штабу, что так мягко меня подготовили, всегда помогали. Результат прекрасный, осталось только наработать прыжки в программах и делать на всю свою мощь.
– Есть ли теперь планы по тройному акселю?
– Как говорят, слона нужно есть по кусочкам, поэтому мы очень плавно работаем над всем, чтобы вернуть то, что было, и выучить что-то новое. Не форсируя события, где-то точно есть в планах, – ответила Валиева.
Дерзай, девочка! Как говорится, не себя, а в себе... Пусть долголетие Туктамышевой, да и Мельниковой из гимнастики будут тебе путеводной звездой и к победам, и на радость ценителям фигурного катания.
- Что новое собирается выучить Валиева? Риттбергер, флип, лутц или кваксель? :)
И зачем. :) Уже 4 ультра-си сделала в одной программе и осталось много сил и времени, чтобы сделать что-то еще?