Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих бывших тренеров за вклад в ее спортивную карьеру.

В 2025 году Валиева перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, чья группа базируется на «Навка-Арене».

– В какой момент вы решили, что будете продолжать карьеру?

– Я никогда и не думала об окончании карьеры, у меня просто не было возможности тренироваться (Валиева отбывала 4-летнюю дисквалификацию за антидопинговое нарушение – Спортс’’). И сейчас я с большим удовольствием наконец-то занимаюсь своим любимым делом.

– Как вам тренироваться в группе Светланы Соколовской?

– Ну, во-первых, я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили, что дали в плане развития меня как фигуристки. Я буду помнить это всегда.

Светлане Владимировне я безумно благодарна за то, что взяла меня в свою группу. Конечно, все будет зависеть от меня и моего подхода к тренировкам. Но и сама атмосфера внутри группы с Марком Кондратюком, Гришей Федоровым – это большое удовольствие, потому что они всегда тебя поддержат, помогут. И весь тренерский штаб просто потрясающий.

Я буду стараться отдаваться на тренировках полностью, чтобы мы все вместе увидели результат.

– Как изменился ваш подход к тренировкам?

– Скорее, больше пришло осознанности: для чего я это делаю и что нужно делать, чтобы не погубить здоровье. Появилось удовольствие от процесса, – сказала Валиева.

