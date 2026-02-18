Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
Фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих бывших тренеров за вклад в ее спортивную карьеру.
В 2025 году Валиева перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, чья группа базируется на «Навка-Арене».
– В какой момент вы решили, что будете продолжать карьеру?
– Я никогда и не думала об окончании карьеры, у меня просто не было возможности тренироваться (Валиева отбывала 4-летнюю дисквалификацию за антидопинговое нарушение – Спортс’’). И сейчас я с большим удовольствием наконец-то занимаюсь своим любимым делом.
– Как вам тренироваться в группе Светланы Соколовской?
– Ну, во-первых, я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили, что дали в плане развития меня как фигуристки. Я буду помнить это всегда.
Светлане Владимировне я безумно благодарна за то, что взяла меня в свою группу. Конечно, все будет зависеть от меня и моего подхода к тренировкам. Но и сама атмосфера внутри группы с Марком Кондратюком, Гришей Федоровым – это большое удовольствие, потому что они всегда тебя поддержат, помогут. И весь тренерский штаб просто потрясающий.
Я буду стараться отдаваться на тренировках полностью, чтобы мы все вместе увидели результат.
– Как изменился ваш подход к тренировкам?
– Скорее, больше пришло осознанности: для чего я это делаю и что нужно делать, чтобы не погубить здоровье. Появилось удовольствие от процесса, – сказала Валиева.
Имеет полное право.
Все ясно
в группе нет конкуренток, никто морально не давит своими успехами, только добрые и заботливые мальчики
Естественно, трудно представить, как Двоеглазова, Петросян и Трусова переживают и помогают Валиевой, чтобы она быстрее прыжки восстановила 😃 и обошла их потом на соревновании
В ТШТ спарринг
Трусова помнится уходила, чтобы быть примой и чтобы никто не раздражал рядом, но ни к чему хорошему это не привело
Может у Камилы и получится, раз над ней там трясутся как над хрустальной вазой
Сам Лютиков тогда был начинающим после того как закончил кататься в иношоу. Он не понял что старшие девочки в группе буллили Камилу что она даже с ними дралась, но не рассказала ему, а перешла в другую группу Москвича. И так он потерял самую талантливую девочку и не только из тех что попадали к нему.
Очень "благодарно" звучит)