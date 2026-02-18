473

Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»

Валиева поблагодарила штаб Тутберидзе за вклад в спортивную карьеру.

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих бывших тренеров за вклад в ее спортивную карьеру.

В 2025 году Валиева перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, чья группа базируется на «Навка-Арене».

– В какой момент вы решили, что будете продолжать карьеру?

– Я никогда и не думала об окончании карьеры, у меня просто не было возможности тренироваться (Валиева отбывала 4-летнюю дисквалификацию за антидопинговое нарушение – Спортс’’). И сейчас я с большим удовольствием наконец-то занимаюсь своим любимым делом.

– Как вам тренироваться в группе Светланы Соколовской?

– Ну, во-первых, я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили, что дали в плане развития меня как фигуристки. Я буду помнить это всегда.

Светлане Владимировне я безумно благодарна за то, что взяла меня в свою группу. Конечно, все будет зависеть от меня и моего подхода к тренировкам. Но и сама атмосфера внутри группы с Марком Кондратюком, Гришей Федоровым – это большое удовольствие, потому что они всегда тебя поддержат, помогут. И весь тренерский штаб просто потрясающий.

Я буду стараться отдаваться на тренировках полностью, чтобы мы все вместе увидели результат.

– Как изменился ваш подход к тренировкам?

– Скорее, больше пришло осознанности: для чего я это делаю и что нужно делать, чтобы не погубить здоровье. Появилось удовольствие от процесса, – сказала Валиева.

Навка об уходе Валиевой от Тутберидзе: «Она сказала: «Я туда больше не хочу, я себя там не чувствую больше нужной»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ДоброFON
женское катание
logoКамила Валиева
logoсборная России
logoСветлана Соколовская
logoМарк Кондратюк
logoЭтери Тутберидзе
logoГригорий Федоров
переходы
473 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Похоже, Навка ляпнула лишнего, и Камилла решила сразу потушить эту искру. Молодец.
Ответ БамБучик
Похоже, Навка ляпнула лишнего, и Камилла решила сразу потушить эту искру. Молодец.
+++++
Ответ БамБучик
Похоже, Навка ляпнула лишнего, и Камилла решила сразу потушить эту искру. Молодец.
Вряд ли "ляпнула" - сказала с умыслом
Лол) Уходящие из ТШТ всё как один получали "удовольствие от процесса", и большое неудовольствие от результата на соревнованиях))
Ответ Анна Лисина
Лол) Уходящие из ТШТ всё как один получали "удовольствие от процесса", и большое неудовольствие от результата на соревнованиях))
Комментарий скрыт
Ответ missis-Zima
Комментарий скрыт
Вот думаю, что Трусова то как раз пришла выигрывать. А Валиева ушла, чтоб у Навки в шоу работать. Я без осуждения пишу.
Имеет полное право.
Вот и все, расходимся. Очень жаль, Ками, очень жаль.
Ответ Тотли Тауэрс
Вот и все, расходимся. Очень жаль, Ками, очень жаль.
Да ладно. Пусть потренит у Соколовской. Если серьезно настроена на спорт быстро придет осознание что к чему...
Ответ Daria Kurko
Да ладно. Пусть потренит у Соколовской. Если серьезно настроена на спорт быстро придет осознание что к чему...
Лукашова уже потренила у Соколовской, заняла вчера на Москве 38 место, в произволку не отобралась, наверное, все равно рада🤦, у тёти Светы ведь все радуются.
Выбор тренерского штаба для продолжения карьеры канешно самое дно. Видимо побултыхается чутка, а потом травма или ещё что-нибудь. Удивительно что Навка не переманивает более менее перспективного тренера. Тетя Света это только пироги и обнимашки.
Ответ Алена Иванова
Выбор тренерского штаба для продолжения карьеры канешно самое дно. Видимо побултыхается чутка, а потом травма или ещё что-нибудь. Удивительно что Навка не переманивает более менее перспективного тренера. Тетя Света это только пироги и обнимашки.
Комментарий скрыт
Ответ Алена Иванова
Выбор тренерского штаба для продолжения карьеры канешно самое дно. Видимо побултыхается чутка, а потом травма или ещё что-нибудь. Удивительно что Навка не переманивает более менее перспективного тренера. Тетя Света это только пироги и обнимашки.
++++
"сама атмосфера внутри группы с Марком Кондратюком, Гришей Федоровым – это большое удовольствие, потому что они всегда тебя поддержат, помогут"
Все ясно
в группе нет конкуренток, никто морально не давит своими успехами, только добрые и заботливые мальчики
Естественно, трудно представить, как Двоеглазова, Петросян и Трусова переживают и помогают Валиевой, чтобы она быстрее прыжки восстановила 😃 и обошла их потом на соревновании

В ТШТ спарринг
Трусова помнится уходила, чтобы быть примой и чтобы никто не раздражал рядом, но ни к чему хорошему это не привело
Может у Камилы и получится, раз над ней там трясутся как над хрустальной вазой
Ответ nina1212
"сама атмосфера внутри группы с Марком Кондратюком, Гришей Федоровым – это большое удовольствие, потому что они всегда тебя поддержат, помогут" Все ясно в группе нет конкуренток, никто морально не давит своими успехами, только добрые и заботливые мальчики Естественно, трудно представить, как Двоеглазова, Петросян и Трусова переживают и помогают Валиевой, чтобы она быстрее прыжки восстановила 😃 и обошла их потом на соревновании В ТШТ спарринг Трусова помнится уходила, чтобы быть примой и чтобы никто не раздражал рядом, но ни к чему хорошему это не привело Может у Камилы и получится, раз над ней там трясутся как над хрустальной вазой
Трясутся чтобы не наболтала лишнего, будет кататься до упора с любыми результатами, и журналисты, петь дифирамбы, как это было хорошо . В этом случае все равно у кого кататься, но ТШТ ей точно не нужен. Тем более появились мысли как не погубить здоровье)
Ответ nina1212
"сама атмосфера внутри группы с Марком Кондратюком, Гришей Федоровым – это большое удовольствие, потому что они всегда тебя поддержат, помогут" Все ясно в группе нет конкуренток, никто морально не давит своими успехами, только добрые и заботливые мальчики Естественно, трудно представить, как Двоеглазова, Петросян и Трусова переживают и помогают Валиевой, чтобы она быстрее прыжки восстановила 😃 и обошла их потом на соревновании В ТШТ спарринг Трусова помнится уходила, чтобы быть примой и чтобы никто не раздражал рядом, но ни к чему хорошему это не привело Может у Камилы и получится, раз над ней там трясутся как над хрустальной вазой
Уж кто, а Камила точно заслужила для себя комфортную атмосферу, которой у неё не было 4 года.
Ах, Камила, ты-то может и будешь стараться, а вот будет ли тетя Света? Кроме как отсвечивать в кике, наезжать на упавших, и целовать Маркушу и одного коллегу по цеху на камеру , + результата ее работы в итоговых протоколах что-то не особо заметно, зато заметно, как громко хлопают дверями навки-арены разочарованные блудные сыны и дочери "твоего прошлого штаба"... вот и Коля сегодня уже шел по линии "хрустальные родители"..,
зачем все эти разговоры сначала от Навки, потом от Валиевой? работайте, показывайте программы, результаты
Ответ AAPolyansky
зачем все эти разговоры сначала от Навки, потом от Валиевой? работайте, показывайте программы, результаты
Она была на мастер-классе в Питере, там у неё брали интервью. Что значит зачем?
Ответ Olga-Spb
Она была на мастер-классе в Питере, там у неё брали интервью. Что значит зачем?
Ольга здесь бесполезно что то обьяснять работают админники штаба, теперь от Ками не отстанут еще долгое время.
Мне очень жаль, что Камила меняет штаб. Какие шикарные программы Камила катала в ТШТ - Девочка на шаре, Болеро, короткая на Олимпиаде. А какой замечательный показательный номер под Венсдей был. Это конечно выбор спортсменки перейти в другой штаб, но я реально не понимаю как можно уходить из того места, где в тебя вложили столько труда и души. Ну будем смотреть, что выйдет с работой в новой команде. Удачи Камила!
Ответ Ирина Черепанова_1117000618
Мне очень жаль, что Камила меняет штаб. Какие шикарные программы Камила катала в ТШТ - Девочка на шаре, Болеро, короткая на Олимпиаде. А какой замечательный показательный номер под Венсдей был. Это конечно выбор спортсменки перейти в другой штаб, но я реально не понимаю как можно уходить из того места, где в тебя вложили столько труда и души. Ну будем смотреть, что выйдет с работой в новой команде. Удачи Камила!
А мне нравится её "Белый лебедь", который она танцевала в 8 лет. Интересно, кто ставил ту прогу?
Ответ Olga-Spb
А мне нравится её "Белый лебедь", который она танцевала в 8 лет. Интересно, кто ставил ту прогу?
тренер Лютиков говорил что сам, и вроде других участников постановки не упоминал. Можно найти его интервью кажется на Матче и проверить. Там и кроме этого есть что почитать про неё.
Сам Лютиков тогда был начинающим после того как закончил кататься в иношоу. Он не понял что старшие девочки в группе буллили Камилу что она даже с ними дралась, но не рассказала ему, а перешла в другую группу Москвича. И так он потерял самую талантливую девочку и не только из тех что попадали к нему.
"свой прошлый штаб". Имён у тренеров нет или так быстро забыла?
Ответ Сырок с кокосом
"свой прошлый штаб". Имён у тренеров нет или так быстро забыла?
Ну Тутберидзе тоже в последних видео Камилу не называет. Вспомнила всех кроме Камилы. Амнезия. Или это другое?
Ответ Zhalelov
Ну Тутберидзе тоже в последних видео Камилу не называет. Вспомнила всех кроме Камилы. Амнезия. Или это другое?
Конечно другое. Она в другом штабе, теперь пусть Соколовская её пиарит
Свой прошлый штаб

Очень "благодарно" звучит)
Ответ Hardy
Свой прошлый штаб Очень "благодарно" звучит)
Ага как в Джентельменах удачи звучит. " Везде говорит найду и горло перережу". Как прочитал так сразу вспомнилось.
Ответ Hardy
Свой прошлый штаб Очень "благодарно" звучит)
скажите спасибо, что Ками благородно не назвала виновных в подставе)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Американская журналистка Бреннан: «Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде. Если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность»
18 февраля, 13:19
Навка об уходе Валиевой от Тутберидзе: «Она сказала: «Я туда больше не хочу, я себя там не чувствую больше нужной»
15 февраля, 17:07
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
11 февраля, 14:15
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
37 минут назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем