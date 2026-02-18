  • Спортс
  • Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
16

Российский тренер Даниил Глейхенгауз высказался об уровне мужского фигурного катания в России.

— Подтвердите или опровергните какое-то стереотипное ощущение последних лет относительно фигурного катания в России, что оно стало гораздо более женским спортом. Все обсуждения вертятся только вокруг девушек и их результатов.

— Это скорее в последние десять лет происходит, потому что наши девушки много выигрывали на Олимпиадах. Приятно, что в основном это были представительницы нашей команды. Это показатель работы.

Но в последние пару лет в России очень вырос уровень мужского одиночного катания. Как только нас полноценно допустят на международную арену, думаю, мы все это увидим.

— Какое соотношение девочек к мальчикам на ваших тренировках?

— Если мы говорим про одиночное катание (в парном все-таки без 50/50 никуда), то классическое: 98 и 2%. Так было всегда. В России не может быть по-другому, потому что живет стереотип: девочкам — фигурное катание, мальчикам — хоккей.

— Значит, и конкуренция в мужском одиночном фигурном катании ниже?

— Нет. Те мальчики, которые доходят до высокого уровня, очень сильные. И то, что они делают, не каждая девочка повторит. Общемировой тренд говорит скорее о том, что мужское катание сильнее женского, — сказал Глейхенгауз.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Maxim
какой глубокий Даниил, вдумчивый, мгновенно реагирующий, корректный, лишнего не скажет, но и там, где видит несоответствие - не промолчит.
Ответ Светлана Терентьева
какой глубокий Даниил, вдумчивый, мгновенно реагирующий, корректный, лишнего не скажет, но и там, где видит несоответствие - не промолчит.
+++++
Ответ Светлана Терентьева
какой глубокий Даниил, вдумчивый, мгновенно реагирующий, корректный, лишнего не скажет, но и там, где видит несоответствие - не промолчит.
Да, была очень приятно удивления, когда он сказал про некорректное судейство Петра в эфире окко. Уважение невероятное
Мы и так это прекрасно видим. Этого как раз мир не видит.
Уровень мужчин виден и без международных соревнований, а походу наших
Да, у нас уровень МО наконец-то вырос, а вот на международке упал. Даже если сравнивать с 2018, 2022 - сейчас уровень ниже. Малинин за скобками, а остальное печально. Кагияма красиво катается, но с прыжками проблемы. Все остальные или прыгают 1-2-3 квада, или не умеют кататься. Наши парни бы забирали ЧЕ и попадали бы в ФГП по несколько человек. И на ЧМ регулярно заезжали бы в медали. Когда такое было? В 2011 и 2018 последний раз.
То, что уровень парней вырос я вижу и без международки, она мне вообще стала не нужна.
Хорошо бы ещё наши соревнования модернизировать, чтобы лучшие соревновались с лучшими на каждом старте, а не один раз в год.
И так видно вообще-то))
Когда выпустят нас на международную? «Вот в чем вопрос».
Судя по тому как встречают наших олимпийцев в Милане, нас там никто не потерял и не ждет. Им там и без нас очень комфортно.
В мужском одиночном такой высокий уровень катания на межнаре и у нас, и джасперы есть и катальщики,очень интересно было наблюдать за мужчинами на ОИ .Женское никак не изменилось за эти 4 года.
Да, мужчин стало смотреть интереснее, чем девушек
