Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»

Глейхенгауз: в последние пару лет в России вырос уровень мужского катания.

Российский тренер Даниил Глейхенгауз высказался об уровне мужского фигурного катания в России.

— Подтвердите или опровергните какое-то стереотипное ощущение последних лет относительно фигурного катания в России, что оно стало гораздо более женским спортом. Все обсуждения вертятся только вокруг девушек и их результатов.

— Это скорее в последние десять лет происходит, потому что наши девушки много выигрывали на Олимпиадах. Приятно, что в основном это были представительницы нашей команды. Это показатель работы.

Но в последние пару лет в России очень вырос уровень мужского одиночного катания. Как только нас полноценно допустят на международную арену, думаю, мы все это увидим.

— Какое соотношение девочек к мальчикам на ваших тренировках?

— Если мы говорим про одиночное катание (в парном все-таки без 50/50 никуда), то классическое: 98 и 2%. Так было всегда. В России не может быть по-другому, потому что живет стереотип: девочкам — фигурное катание, мальчикам — хоккей.

— Значит, и конкуренция в мужском одиночном фигурном катании ниже?

— Нет. Те мальчики, которые доходят до высокого уровня, очень сильные. И то, что они делают, не каждая девочка повторит. Общемировой тренд говорит скорее о том, что мужское катание сильнее женского, — сказал Глейхенгауз.