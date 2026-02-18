  • Спортс
  • Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»

Глейхенгауз: в тренировочном процессе не чувствую себя злодеем.

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о своем подходе к тренировочному процессу. 

— Вы видите разницу, как воспитывали на тренировках вас и как воспитываете сейчас вы?

— Это чувствуется именно в психологии. Когда я бы маленьким, родители требовали относиться к тренеру как к учителю. Мы скорее боялись тренеров, старались лишний раз не открывать рот, не говорю уже про возможность перечить.

Сейчас дети с технологиями, с ИИ. Чему-то пытаются научить в ответ мгновенно. Или доказать, что ты не прав. Современные дети в любом случае стали намного раскрепощеннее. Отношения тренера и ученика уже не такие односторонние. Не могу сказать, что от этого стало легче работать. Мне кажется, как тренеру, что стало тяжелее. Но время меняется, тренер просто должен адаптироваться к тому, что сейчас происходит, стараться больше разговаривать и объяснять. Например, почему он дает конкретное задание или чего-то требует. Не получится просто повышать голос.

— Но как же теория, что без жесткости олимпийских чемпионов не воспитать?

— На нашем опыте могу сказать, что да, именно так. Огромная разница между просто занятием спортом для удовольствия и спортом больших достижений. Спорт больших достижений — это про преодоление, про трудности, а человек не может каждый день чего-то хотеть делать.

Мы, люди, в целом ленивые. Что на работу, что на тренировки ходить бывает лень. Если тебя никто не будет мотивировать или объяснять, почему тебе это надо, ты иногда будешь делать все или в полноги, или вообще откажешься. Поэтому, да, конечно же дисциплина и какая-то строгость необходимы в тренировочном процессе.

— Вам комфортно быть злодеем?

— Не чувствую себя прямо злодеем, поэтому комфортно. Я все-таки стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так. Потому что все, что я делаю и говорю, — для того, чтобы результат улучшился или этот спортсмен добился в спорте самых высоких результатов.

Конечно, если ты просто кричишь или без уважения к спортсмену относишься, он это почувствует и не будет тебе доверять. А когда он понимает, что даже если ты где-то немножко давишь, но это важно для дела, то будет результат, — сказал Глейхенгауз.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Maxim
