Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»

Траньков: Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил выступление Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане (6-е место).

«Более чем достойный результат Пети в сложившихся условиях. Мог быть выше, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет.

Петя сделал все возможное. Он шикарно выступил. В произвольной программе вообще блеск! В короткой есть понятные вопросы, ведь пришлось менять музыку, не получился каскад.

В целом он смотрелся достойно и блестяще выступил в произвольной программе», — сказал Траньков.