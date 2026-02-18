Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
Траньков: Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание.
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил выступление Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане (6-е место).
«Более чем достойный результат Пети в сложившихся условиях. Мог быть выше, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет.
Петя сделал все возможное. Он шикарно выступил. В произвольной программе вообще блеск! В короткой есть понятные вопросы, ведь пришлось менять музыку, не получился каскад.
В целом он смотрелся достойно и блестяще выступил в произвольной программе», — сказал Траньков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Я недавно сравнивала его контент произвольной с контентом Нейтана Чена на прошлой ОИ, так вот Нейт с бабочкой на флипе и неуверенным приземлением с Сальхова набирает 218, а Пете с чистой программой и тех-базой выше ставят всего 184. Вот такое веселое судейство.
Гуменник и Шайдоров - герои вечера и я была счастлива видеть это с трибун. А судьи - ну пусть карма их настигнет.
Да, именно серебро должно было быть у Петра. Миша сделал степ в произволке, но шикарно откатал короткую. Петя классно прокатал произволку и совершил небольшую ошибку в короткой. Так что их баллы должны были быть где-то рядом.
Алексея поздравили, даже в репортаже ОККО есть его интервью. Вы о чем?
А Парфюмер, конечно, хорошая программа, но, может, правда на ОИ стоило что-то поярче сделать. Джексон Адели был неплохо воспринят судьями, может стоило в этом ключе программу ставить или Дюну вернуть, чтобы еще лучше вкатать
Кончайте уже подлизывать "достойным решалам".