  Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
43

Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»

Траньков: Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил выступление Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане (6-е место). 

«Более чем достойный результат Пети в сложившихся условиях. Мог быть выше, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет.

Петя сделал все возможное. Он шикарно выступил. В произвольной программе вообще блеск! В короткой есть понятные вопросы, ведь пришлось менять музыку, не получился каскад.

В целом он смотрелся достойно и блестяще выступил в произвольной программе», — сказал Траньков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
мужское катание
logoМаксим Траньков
logoПетр Гуменник
43 комментария
Петр был как белая ворона в мужском олимпийском. Великолепный Петр!
Ответ ivera
Петр был как белая ворона в мужском олимпийском. Великолепный Петр!
Комментарий скрыт
Ответ ivan .
Комментарий скрыт
Вам не стыдно?
Каскад вообще-то получился, пусть и не на огромные GOE
Ответ Валерия Марченко
Каскад вообще-то получился, пусть и не на огромные GOE
Каскад почему-то был на -1,57. И до сих пор непонятно, откуда оно такое вылезло, там ни ребра, ни кьюшки, ни откровенно плохого выезда. Тяжелый выезд, да, но такое если и минусуют, то около -0,5
Ответ Валерия Марченко
Каскад вообще-то получился, пусть и не на огромные GOE
Поддерживаю комментарий.
К сожалению, есть прокаты фигуристов и есть решения судей по которым большие вопросы без ответов.
Петя не мог бы, а заслужил эту медаль.
Я недавно сравнивала его контент произвольной с контентом Нейтана Чена на прошлой ОИ, так вот Нейт с бабочкой на флипе и неуверенным приземлением с Сальхова набирает 218, а Пете с чистой программой и тех-базой выше ставят всего 184. Вот такое веселое судейство.
Гуменник и Шайдоров - герои вечера и я была счастлива видеть это с трибун. А судьи - ну пусть карма их настигнет.
Ответ Skyolker
Петя не мог бы, а заслужил эту медаль. Я недавно сравнивала его контент произвольной с контентом Нейтана Чена на прошлой ОИ, так вот Нейт с бабочкой на флипе и неуверенным приземлением с Сальхова набирает 218, а Пете с чистой программой и тех-базой выше ставят всего 184. Вот такое веселое судейство. Гуменник и Шайдоров - герои вечера и я была счастлива видеть это с трибун. А судьи - ну пусть карма их настигнет.
Вот-вот. В принципе гуляет такое мнение, по крайней мере тут на спортсе, что на российских стартах оценки у спортсменов завышены. А как олимпиада показала, у нас-то адекватно ставят. Петя не должен был получать меньше 200 в произвольной, он сделал программу на эти баллы. Миша сделал такую же по базовой стоимости программу, и ему эти 200 дали. А Петру почему-то нет, и это при том, что у Петра программа более вкатанная, более классическая и лучше поставлена. Он должен был быть вторым вслед за Шайдоровым в итоговом протоколе, но такое ощущение, что судьи не рассчитывали давать медаль русскому парню, это не было в планах, когда допускали "нейтральных" атлетов.
Ответ MWLR
Вот-вот. В принципе гуляет такое мнение, по крайней мере тут на спортсе, что на российских стартах оценки у спортсменов завышены. А как олимпиада показала, у нас-то адекватно ставят. Петя не должен был получать меньше 200 в произвольной, он сделал программу на эти баллы. Миша сделал такую же по базовой стоимости программу, и ему эти 200 дали. А Петру почему-то нет, и это при том, что у Петра программа более вкатанная, более классическая и лучше поставлена. Он должен был быть вторым вслед за Шайдоровым в итоговом протоколе, но такое ощущение, что судьи не рассчитывали давать медаль русскому парню, это не было в планах, когда допускали "нейтральных" атлетов.
Да, Петя заслуживает баллов, которые ставят у нас. Конечно никто не ожидал там таких баллов, но свои честные 200 он заслужил за произволку, ну минимум 195. И за короткую 90.
Да, именно серебро должно было быть у Петра. Миша сделал степ в произволке, но шикарно откатал короткую. Петя классно прокатал произволку и совершил небольшую ошибку в короткой. Так что их баллы должны были быть где-то рядом.
Это вообще нормально, что каждый причастный к фк обсуждает несправедливость оценок? И, главное дело, так обыденно про это рассуждают, жалко, мол, что Самоделкиной оценки занизили, на 12 место опустили. Бред какой то.Наверное, это о многом говорит, что никакой справедливости в этом виде нет и быть не может и как вообще прикажете к этому относиться? Ну, не может быть такой шквал претензий к оценкам у олимпийского вида спорта, это уже за гранью. Надо что то делать, Это убивает всю идею олимпизма
Ответ Синай
Это вообще нормально, что каждый причастный к фк обсуждает несправедливость оценок? И, главное дело, так обыденно про это рассуждают, жалко, мол, что Самоделкиной оценки занизили, на 12 место опустили. Бред какой то.Наверное, это о многом говорит, что никакой справедливости в этом виде нет и быть не может и как вообще прикажете к этому относиться? Ну, не может быть такой шквал претензий к оценкам у олимпийского вида спорта, это уже за гранью. Надо что то делать, Это убивает всю идею олимпизма
Вот-вот. На обычных школьных предметных олимпиадах и то больше справедливости. Как говорится, рыба гниет с головы.
Боюсь ошибиться, а в России точно таких людей нет?
Мне обидно за Лешу Урманова, ваш коллега привел к чемпионству на олимпиаде своего ученика и вы все об этом боитесь говорить, похвалить. Чемпион на этой олимпиаде по делу Михаил Шайдоров, выступил лучше всех кого я видел на этих играх в произвольной программе. по Петру Гуменнику соглашусь с мнением о не совсем удачных программах для него.
Ответ Santa Турист
Мне обидно за Лешу Урманова, ваш коллега привел к чемпионству на олимпиаде своего ученика и вы все об этом боитесь говорить, похвалить. Чемпион на этой олимпиаде по делу Михаил Шайдоров, выступил лучше всех кого я видел на этих играх в произвольной программе. по Петру Гуменнику соглашусь с мнением о не совсем удачных программах для него.
У Пети отличный Онегин, а Парфюмера ему не дали прокатать. Это была прекрасная программа. С новой музыкой, несмотря на все старания, это было уже не то. Но за 3 дня накатать новую музыку это из области фантастики.

Алексея поздравили, даже в репортаже ОККО есть его интервью. Вы о чем?
Ответ Skyolker
У Пети отличный Онегин, а Парфюмера ему не дали прокатать. Это была прекрасная программа. С новой музыкой, несмотря на все старания, это было уже не то. Но за 3 дня накатать новую музыку это из области фантастики. Алексея поздравили, даже в репортаже ОККО есть его интервью. Вы о чем?
Онегин вообще шедевр. Авербух, чтобы о нём кто не говорил, отличный постановщик. И Шиндлер Липницкой его, и Ворон Коляды его, и Кей-поп Жени его, и Онегин Петра, а это самые запоминающиеся программы в нашем ФК за последние годы.
А Парфюмер, конечно, хорошая программа, но, может, правда на ОИ стоило что-то поярче сделать. Джексон Адели был неплохо воспринят судьями, может стоило в этом ключе программу ставить или Дюну вернуть, чтобы еще лучше вкатать
Словарный запас надо бы расширить. А то прокат - достойный, а человек - не достойный.
Кончайте уже подлизывать "достойным решалам".
