Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал ситуацию с непопаданием Петра Гуменника в список участников показательных выступлений на Олимпиаде.
Гуменник занял на Играх шестое место.
«Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов. Все остальное — спекуляция.
Возможно, так ситуация сложилась, потому что Малинин сначала не хотел принимать участия в показательных, а потом согласился. Хотя он вообще восьмое место занял. Но это решение организаторов. Первая пятерка обязательна, а остальные — по приглашению», — сказал Авербух.
А организаторы приглашали популярных у публики спортсменов.
Петя прекрасно смотрелся бы со своим показательным, но отсутствие приглашения отнюдь не нонсенс.
Ну традиция традицией, а очевидно, что гораздо больше зрительского интереса приковано к Малинину, а не Стивену или Пётру.