  • Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»

Авербух: шестое место никогда не приглашали на показательные выступления.

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал ситуацию с непопаданием Петра Гуменника в список участников показательных выступлений на Олимпиаде.

Гуменник занял на Играх шестое место.

«Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов. Все остальное — спекуляция.

Возможно, так ситуация сложилась, потому что Малинин сначала не хотел принимать участия в показательных, а потом согласился. Хотя он вообще восьмое место занял. Но это решение организаторов. Первая пятерка обязательна, а остальные — по приглашению», — сказал Авербух.

Там и итальянский вог прокатил Петю с костюмом парфюмера. На сайте он лидировал с 97%, а в результате стал 3, уступив ужасному костюму Малинина из его короткой
Ответ Иван Меняйло
Там и итальянский вог прокатил Петю с костюмом парфюмера. На сайте он лидировал с 97%, а в результате стал 3, уступив ужасному костюму Малинина из его короткой
Спонсоры у Малинина, спонсоры.
Ответ Тотли Тауэрс
Спонсоры у Малинина, спонсоры.
Его и без спонсоров бы позвали. Хоть с 8, хоть с 18 места. Что и понятно.
Ой, Илья подзабыл, как в Сочи пригласили Мао Асаду с 6 местом?
Ответ Marya Y
Ой, Илья подзабыл, как в Сочи пригласили Мао Асаду с 6 местом?
Вот именно. По приглашению могут и спортсменов с местом ниже 5 позвать. Просто не захотели пригласить.
Ответ Анастасия Прудникова
Вот именно. По приглашению могут и спортсменов с местом ниже 5 позвать. Просто не захотели пригласить.
Не захотели пригласить и Эймоса и нескольких чемпионов Европы, шикарного катальщика Сяо Хим фа, даже вон говорят, Гоголева с 5го места, но должны были пригласить Гуменника?
Илья подзабыл, что у Малинина золото в команднике. Но даже если б он и в команднике был за пределами первой тройки, его бы все равно позвали, т.к. он легенда, самый сильный одиночник в мире на данный момент
Погодите, так Морис не был в тройке, но показательные катал!
Ответ c.0l3ncka
Погодите, так Морис не был в тройке, но показательные катал!
Все кто вне тройки на усмотрение организаторов. Чтобы и больше стран участвовало и шоу-программы интересные.
Ответ Katerina Sunny
Все кто вне тройки на усмотрение организаторов. Чтобы и больше стран участвовало и шоу-программы интересные.
Так я об этом же. Я очень удивлена комменту Авербуха.
И поэтому туда пригласили восьмого.
Ответ Тотли Тауэрс
И поэтому туда пригласили восьмого.
Он не восьмой, а ОЧ в команде.
Ответ Marya Y
Он не восьмой, а ОЧ в команде.
А седьмой ОЧ где?
Всю жизнь в показательных выступали лидеры и спортсмены по приглашению организаторов.
А организаторы приглашали популярных у публики спортсменов.
Петя прекрасно смотрелся бы со своим показательным, но отсутствие приглашения отнюдь не нонсенс.
Ответ Алиса без миелофона
окей, где Гоголев?
Малинин за него!)
Ну традиция традицией, а очевидно, что гораздо больше зрительского интереса приковано к Малинину, а не Стивену или Пётру.
Ответ Arita1
Малинин за него!) Ну традиция традицией, а очевидно, что гораздо больше зрительского интереса приковано к Малинину, а не Стивену или Пётру.
в целом меня лично только наличие Сяо Хим Фа кумарит, сальтухи и Илюха крутить может
Уже и топ-5 не принимает, только тройка.
Вроде хотели, потом перехотели организаторы. Пете здоровья и радовать нас хорошими прокатами!
Да кому нужны эти показательные..
