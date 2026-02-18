Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»

Авербух: шестое место никогда не приглашали на показательные выступления.

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал ситуацию с непопаданием Петра Гуменника в список участников показательных выступлений на Олимпиаде.

Гуменник занял на Играх шестое место.

«Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов. Все остальное — спекуляция.

Возможно, так ситуация сложилась, потому что Малинин сначала не хотел принимать участия в показательных, а потом согласился. Хотя он вообще восьмое место занял. Но это решение организаторов. Первая пятерка обязательна, а остальные — по приглашению», — сказал Авербух.